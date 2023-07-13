https://sputnikarabic.ae/20230713/أوبك-تثبت-توقعاتها-لخفض-إنتاج-النفط-الروسي-خلال-العام-الحالي-1079035175.html
"أوبك" تثبت توقعاتها لخفض إنتاج النفط الروسي خلال العام الحالي
"أوبك" تثبت توقعاتها لخفض إنتاج النفط الروسي خلال العام الحالي
أكد تقرير جديد صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بأنها لم تغير توقعاتها بشأن خفض إنتاج النفط والمكثفات في روسيا للعام 2023، والذي يبلغ 750 ألف برميل... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T12:39+0000
2023-07-13T12:39+0000
2023-07-13T12:39+0000
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا للتقرير، فإن هذا التوقع يشمل التعديلات الطوعية التي تم إجراؤها على الإنتاج، المعلن عنها أخيرا حتى نهاية 2023. وبحسب أحدث بيانات في التقرير، فقد بلغ حجم إنتاج السوائل النفطية في روسيا، خلال الربع الأول من العام الجاري، 10.1 مليون برميل يوميا، بينما بلغ 10.22 مليون برميل يوميًا خلال الربع الثاني.ومن المتوقع أن يصل إلى 10.35 مليون برميل يوميا، و10.46 مليون برميل يوميا، في الربعين الثالث والرابع على التوالي.وفي وقت سابق، كشف أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، أنه يعتزم زيارة روسيا، ومن المرجح أن يشارك في أسبوع الطاقة الروسي في موسكو في أكتوبر/ تشرين الأول، وقال: "أخطط لزيارة روسيا، ربما في أكتوبر، لحضور أسبوع الطاقة الروسي في موسكو".وأضاف الغيص: "روسيا دولة مهمة في اتفاق "أوبك+" (المتعلق بالخفض الطوعي لإنتاج النفط)، وعملت مع دول "أوبك" منذ عام 2017، وهي ترأس مع السعودية اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج، وبالتالي روسيا حليف في هذا الاتفاق للمحافظة على استقرار أسواق النفط".تولى الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"،هيثم الغيص، مهام منصبه في الأول من آب / أغسطس من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230703/روسيا-تخفض-إنتاج-النفط-بمقدار-500-ألف-برميل-يوميا-1078677715.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, أوبك, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, أوبك, الأخبار
"أوبك" تثبت توقعاتها لخفض إنتاج النفط الروسي خلال العام الحالي
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أكد تقرير جديد صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بأنها لم تغير توقعاتها بشأن خفض إنتاج النفط والمكثفات في روسيا للعام 2023، والذي يبلغ 750 ألف برميل يوميا، ويتمثل في الحفاظ على مستوى الإنتاج اليومي عند 10.28 مليون برميل يوميا.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا للتقرير، فإن هذا التوقع يشمل التعديلات الطوعية التي تم إجراؤها على الإنتاج، المعلن عنها أخيرا حتى نهاية 2023.
وبحسب أحدث بيانات في التقرير، فقد بلغ حجم إنتاج السوائل النفطية في روسيا
، خلال الربع الأول من العام الجاري، 10.1 مليون برميل يوميا، بينما بلغ 10.22 مليون برميل يوميًا خلال الربع الثاني.
ومن المتوقع أن يصل إلى 10.35 مليون برميل يوميا، و10.46 مليون برميل يوميا، في الربعين الثالث والرابع على التوالي.
وفي وقت سابق، كشف أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، أنه يعتزم زيارة روسيا، ومن المرجح أن يشارك في أسبوع الطاقة الروسي في موسكو في أكتوبر/ تشرين الأول، وقال: "أخطط لزيارة روسيا، ربما في أكتوبر، لحضور أسبوع الطاقة الروسي في موسكو".
وأضاف الغيص: "روسيا دولة مهمة
في اتفاق "أوبك+" (المتعلق بالخفض الطوعي لإنتاج النفط)، وعملت مع دول "أوبك" منذ عام 2017، وهي ترأس مع السعودية اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج، وبالتالي روسيا حليف في هذا الاتفاق للمحافظة على استقرار أسواق النفط".
تولى الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"،هيثم الغيص، مهام منصبه في الأول من آب / أغسطس من العام الماضي.