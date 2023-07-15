https://sputnikarabic.ae/20230715/إنتر-ميامي-يعلن-تعاقده-مع-ليونيل-ميسي-رسميا-فيديو-1079103817.html
إنتر ميامي يعلن تعاقده مع ليونيل ميسي رسميا... فيديو
إنتر ميامي يعلن تعاقده مع ليونيل ميسي رسميا... فيديو
أكد نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، اليوم السبت، تعاقده رسميا مع النجم الأرجنتيني العالمي، ليونيل ميسي، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T19:46+0000
2023-07-15T19:46+0000
2023-07-15T19:46+0000
مجتمع
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ليونيل ميسي
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وأعلن النادي الأمريكي عبر موقعه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، تعاقده مع ميسي، ونشر مقطع فيديو يظهر خلاله ملعب الفريق وكتابة اسم ليونيل ميسي بألوان الفريق، قبل أن يظهر النجم الأرجنتيني بقميص الفريق.وأفاد الموقع الرسمي لإنتر ميامي بأن ميسي سيرتدي القميص رقم 10، وقال النجم الأرجنتيني في مقطع الفيديو:ويذكر أن ليونيل ميسي قد وصل إلى ولاية فلوريدا، الثلاثاء الماضي، تمهيدا للتوقيع الرسمي لنادي إنتر ميامي، في وقت رحل ميسي عن فريق سان جيرمان الفرنسي بعد عامين في صفوفه، حصد خلالهما لقب الدوري الفرنسي مرتين.ويشار إلى أنه قد انتشر مقطع فيديو يكشف من خلاله نجاة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، المنتقل حديثا لنادي إنتر ميامي الأمريكي، من حادث مروري، أمس الجمعة، بعد تجاهله الوقوف في الإشارة الضوئية الحمراء.ويظهر في الفيديو سيارة ميسي برفقة شرطة فورت لودرديل في فلوريدا وهي تعبر مباشرة إلى التقاطع رغم أن الإشارة حمراء. ولحسن الحظ توقفت السيارات القادمة من الاتجاه المعاكس دون أي تصادم أو حوادث، بحسب "sportsbrief".يذكر أن ميسي أعلن الشهر الماضي رحيله عن باريس سان جيرمان بعد عامين من انضمامه إليه قادما من برشلونة، من أجل الالتحاق بنادي ميامي الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20230715/ميسي-ينجو-من-حادث-مروري-في-أمريكا--1079097196.html
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الأخبار, رياضة, ليونيل ميسي
الأخبار, رياضة, ليونيل ميسي
إنتر ميامي يعلن تعاقده مع ليونيل ميسي رسميا... فيديو
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أكد نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، اليوم السبت، تعاقده رسميا مع النجم الأرجنتيني العالمي، ليونيل ميسي، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأعلن النادي الأمريكي عبر موقعه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، تعاقده مع ميسي، ونشر مقطع فيديو يظهر خلاله ملعب الفريق وكتابة اسم ليونيل ميسي بألوان الفريق، قبل أن يظهر النجم الأرجنتيني بقميص الفريق.
وأفاد الموقع الرسمي لإنتر ميامي بأن ميسي سيرتدي القميص رقم 10، وقال النجم الأرجنتيني في مقطع الفيديو:
نعم يا شباب أنا هنا في إنتر ميامي.
ويذكر أن ليونيل ميسي
قد وصل إلى ولاية فلوريدا، الثلاثاء الماضي، تمهيدا للتوقيع الرسمي لنادي إنتر ميامي، في وقت رحل ميسي عن فريق سان جيرمان الفرنسي بعد عامين في صفوفه، حصد خلالهما لقب الدوري الفرنسي مرتين.
ويشار إلى أنه قد انتشر مقطع فيديو يكشف من خلاله نجاة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، المنتقل حديثا لنادي إنتر ميامي
الأمريكي، من حادث مروري، أمس الجمعة، بعد تجاهله الوقوف في الإشارة الضوئية الحمراء.
ويظهر في الفيديو سيارة ميسي برفقة شرطة فورت لودرديل في فلوريدا وهي تعبر مباشرة إلى التقاطع رغم أن الإشارة حمراء. ولحسن الحظ توقفت السيارات القادمة من الاتجاه المعاكس دون أي تصادم أو حوادث، بحسب "sportsbrief".
يذكر أن ميسي أعلن الشهر الماضي رحيله عن باريس سان جيرمان بعد عامين من انضمامه إليه قادما من برشلونة، من أجل الالتحاق بنادي ميامي الأمريكي.