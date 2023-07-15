https://sputnikarabic.ae/20230715/الجيش-الإيراني-يؤكد-زيادة-التنسيق-الدفاعي-والأمني-مع-باكستان-1079099453.html

الجيش الإيراني يؤكد زيادة التنسيق الدفاعي والأمني مع باكستان

الجيش الإيراني يؤكد زيادة التنسيق الدفاعي والأمني مع باكستان

شدد اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، على أهمية تطوير العلاقات العسكرية بين بلاده وباكستان، وزيادة العلاقات الدفاعية والأمنية... 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T15:24+0000

2023-07-15T15:24+0000

2023-07-15T15:24+0000

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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات اللواء محمد باقري جاءت خلال لقائه مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، الذي يزور طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، حيث زار مقر القيادة العامة للجيش الإيراني، والتقى مع كبار قادة الجيش الإيراني.ويعود الهدف من الاجتماع الباكستان الإيراني إلى زيادة التفاعلات الثنائية من أجل تطوير التعاون العسكري والتعليمي والدفاعي والأمني بين البلدين، وأشار اللواء محمد باقري إلى الخلفية التاريخية للدولتين الجارتين، باعتباره أساسا لتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات.ولفت رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني إلى أهمية تطوير العلاقات العسكرية بين بلاده وباكستان.ويشار إلى أنه في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، أعلن قائد الجيش الباكستاني الجنرال سيد عاصم منير، زيارة طهران بهدف تعزيز الدبلوماسية العسكرية مع الدول المجاورة وتوسيع التعاون الثنائي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وأكد أنه ستتناول محادثات الجنرال منير مع كبار المسؤولين الإيرانيين، تطورات الأمن في المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الأمنية والحدودية والعسكرية، موضحا أن باكستان وإيران يحظيان بعلاقات دبلوماسية وسياسية وعسكرية قوية، وأن البلدين مصممان على معالجة القضايا بينهما وتحقيق المصالح المشتركة.وأوضح مسؤول كبير في الجيش الباكستاني أن القيادة العسكرية في باكستان تسعى لتعزيز التعاون مع الجيران والدول الصديقة لتحقيق المنافع المشتركة، وأن اللواء عاصم منير يلعب دورا مهما في تطوير هذه العلاقات.عقب تعيينه في منصبه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكد اللواء عاصم منير خلال لقائه بالسفير الإيراني لدى باكستان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي، وخاصة في المجال الاقتصادي، مشيراً إلى تاريخ العلاقات الودية والأخوية بين البلدين.وأعلن قائد الجيش الباكستاني دعم بلاده لمواقف إيران في المحافل الإقليمية والعالمية، وخاصةً في المناقشات المتعلقة بحقوق الإنسان والبرامج النووية السلمية للجمهورية الإسلامية، كما أعرب عن رفض باكستان لفرض العقوبات على إيران.يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قام اللواء محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، بزيارة رسمية إلى باكستان حيث أجرى مشاورات مهمة مع المسؤولين العسكريين الباكستانيين، بما في ذلك قائد القوات البحرية، لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.وكان الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، قد أجرى زيارة رسمية إلى إسلام آباد في يونيو/ حزيران 2023 لمدة 3 أيام، حيث التقى بقادة القوات البحرية والجوية الباكستانية.

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