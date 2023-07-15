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الخارجية اللبنانية ترد على شائعات حول قرار بشأن "يونيفيل"
الخارجية اللبنانية ترد على شائعات حول قرار بشأن "يونيفيل"
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا، اليوم السبت، ردت فيه على خبر متداول إعلاميا يفيد بتخلي حكومة تصريف الأعمال عن مطلب وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T11:13+0000
2023-07-15T11:13+0000
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الوزارة بيانا قالت فيه إنه لا يوجد أي مطلب من الوزير بوحبيب بذلك، وأن الوزير يعمل بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء وفقا لسياسة الحكومة وبيانها الوزاري.وأكدت الوزارة أنها تتابع حشد التأييد والاتصالات مع السفارات الأجنبية المعنية في لبنان، والبعثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من أجل صدور قرار يضمن حرية حركة "يونيفيل" بالتنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني، وذلك من أجل نجاح مهمتها وحفظ الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة، وفقا لاتفاقية عمل هذه القوات المعروفة بالـ SOFA، وكما هو معمول به ميدانيا.وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أنها "تراقب الوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل"، بناء على التقارير التي أشارت، يوم الأربعاء الماضي، إلى حادثة وقعت على طول الخط الأزرق.وقالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، كانديس أرديل، إن "بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام على اطلاع بشأن التقارير المقلقة عن حادث وقع على طول الخط الأزرق، ونحن نتابع الوضع"، حسب صحيفة "الجمهورية" اللبنانية.وحثت أرديل الجميع على وقف أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد من أي نوع، واصفة الوضع في جنوب لبنان بأنه "حساس للغاية".وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن "عددا من المشتبه فيهم، اقتربوا إلى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس بمنطقة العائق الأمني، حيث رصدتهم قوات الجيش مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم. هوية المشتبه فيهم غير معروفة".ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر عددا من الأشخاص وهم يقتربون من السياج الحدودي، قبل أن تنفجر ما بدا أنها قنبلة.
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, اليونيفيل, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, اليونيفيل, الأخبار

الخارجية اللبنانية ترد على شائعات حول قرار بشأن "يونيفيل"

11:13 GMT 15.07.2023
© AP Photo / Hussein Mallaقوات اليونيفيل في لبنان
قوات اليونيفيل في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Hussein Malla
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أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا، اليوم السبت، ردت فيه على خبر متداول إعلاميا يفيد بتخلي حكومة تصريف الأعمال عن مطلب وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بوحبيب، بشأن تعديل قرار مجلس الأمن الدولي لجهة حرية حركة "يونيفيل".
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الوزارة بيانا قالت فيه إنه لا يوجد أي مطلب من الوزير بوحبيب بذلك، وأن الوزير يعمل بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء وفقا لسياسة الحكومة وبيانها الوزاري.
وأكدت الوزارة أنها تتابع حشد التأييد والاتصالات مع السفارات الأجنبية المعنية في لبنان، والبعثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من أجل صدور قرار يضمن حرية حركة "يونيفيل" بالتنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني، وذلك من أجل نجاح مهمتها وحفظ الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة، وفقا لاتفاقية عمل هذه القوات المعروفة بالـ SOFA، وكما هو معمول به ميدانيا.
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وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أنها "تراقب الوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل"، بناء على التقارير التي أشارت، يوم الأربعاء الماضي، إلى حادثة وقعت على طول الخط الأزرق.
وقالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، كانديس أرديل، إن "بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام على اطلاع بشأن التقارير المقلقة عن حادث وقع على طول الخط الأزرق، ونحن نتابع الوضع"، حسب صحيفة "الجمهورية" اللبنانية.
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وحثت أرديل الجميع على وقف أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد من أي نوع، واصفة الوضع في جنوب لبنان بأنه "حساس للغاية".
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن "عددا من المشتبه فيهم، اقتربوا إلى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس بمنطقة العائق الأمني، حيث رصدتهم قوات الجيش مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم. هوية المشتبه فيهم غير معروفة".
ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر عددا من الأشخاص وهم يقتربون من السياج الحدودي، قبل أن تنفجر ما بدا أنها قنبلة.
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