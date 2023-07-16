عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230716/صحيفة-بريطانية-ميندي-يواجه-صعوبات-مالية-رغم-تبرئته-من-التهم-الموجهة-إليه-1079126391.html
مأساة لاعب مظلوم... من يعوض ميندي عن سمعته وأمواله بعد البراءة؟
مأساة لاعب مظلوم... من يعوض ميندي عن سمعته وأمواله بعد البراءة؟
لا يزال مستقبل اللاعب الفرنسي السابق لمانشستر سيتي، بنيامين ميندي، غامضا بعد تبرئته من الاعتداء الجنسي والاغتصاب. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T16:58+0000
2023-07-16T17:02+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
أخبار إنجلترا
أخبار الدوري الإنجليزي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1b/1049953792_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_08205fe5e98bd985697ad42461830614.jpg
وبحسب تقارير صحفية، اضطر اللاعب البريء إلى بيع بعض ممتلكاته الثمينة، مثل السيارات الفاخرة والساعات الثمينة، لتنظيف سمعته وتبرئته من التهم الموجهة إليه، وقد خسر أكثر من مليون جنيه إسترليني خلال فترة إقامته في السجن.كان ميندي مليونيرا بالفعل عندما وصل إلى مانشستر سيتي في عام 2017، بموجب عقد يمتد لستة أعوام وبقيمة 68 مليون دولار، مما جعله أغلى مدافع في العالم في ذلك الوقت. وكان اللاعب يتقاضى أسبوعياً 100 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى مكافآت تصل إلى 170 ألف جنيه إسترليني.وتعرض اللاعب الفرنسي السابق لفريق مانشستر سيتي، بنيامين ميندي، لصعوبات مالية حادة بعد اعتقاله في عام 2021 بتهمة الاغتصاب، وبعد شهر من اعتقاله، تضاعفت متاعبه بعد إيقاف راتبه من قِبَل فريق مانشستر سيتي، وإغلاق شركته الخاصة بسبب ملاحقته من قبل السلطات بسبب ضرائب غير مدفوعة.وفقد اللاعب الكثير من المال بعد بيع منزله في منطقة برستبوري، بالإضافة إلى بيع بعض ممتلكاته الثمينة، مثل السيارات الفاخرة والساعات الثمينة.وخضع ميندي للتحقيق من قبل الشرطة بسبب مزاعم من 13 سيدة ضده وضد شريكه في الاتهامات لويس ساها ماتوري. وبعد محاكمة استمرت 3 أسابيع في محكمة تشيستر كراون شمال غربي إنجلترا، برأته هيئة محلفين بريطانية من جميع الاتهامات.يشار إلى أنه عندما سئل عن شعوره، أجاب ميندي بكلمتي "الحمد لله"، ودخل في نوبة بكاء بعد ذلك، وظهر آخر مرة كلاعب في مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير في أغسطس/آب 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230610/مانشستر-سيتي-يتوج-بلقب-دوري-أبطال-أوروبا-للمرة-الأولى-في-تاريخه-1077986615.html
https://sputnikarabic.ae/20230611/رد-فعل-أردوغان-بعدما-علم-بملكية-منصور-بن-زايد-لنادي-مانشستر-سيتي-فيديو-1077994539.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1b/1049953792_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_3979e2853d4b673f79da1b416e19d64e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, منوعات, أخبار إنجلترا, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, منوعات, أخبار إنجلترا, أخبار الدوري الإنجليزي

مأساة لاعب مظلوم... من يعوض ميندي عن سمعته وأمواله بعد البراءة؟

16:58 GMT 16.07.2023 (تم التحديث: 17:02 GMT 16.07.2023)
© AP Photo / Rui Vieira مدافع مانشستر سيتي بنجامين ميندي، 3 أبريل 2021
 مدافع مانشستر سيتي بنجامين ميندي، 3 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Rui Vieira
تابعنا عبرTelegramNabd
لا يزال مستقبل اللاعب الفرنسي السابق لمانشستر سيتي، بنيامين ميندي، غامضا بعد تبرئته من الاعتداء الجنسي والاغتصاب.
وبحسب تقارير صحفية، اضطر اللاعب البريء إلى بيع بعض ممتلكاته الثمينة، مثل السيارات الفاخرة والساعات الثمينة، لتنظيف سمعته وتبرئته من التهم الموجهة إليه، وقد خسر أكثر من مليون جنيه إسترليني خلال فترة إقامته في السجن.
كان ميندي مليونيرا بالفعل عندما وصل إلى مانشستر سيتي في عام 2017، بموجب عقد يمتد لستة أعوام وبقيمة 68 مليون دولار، مما جعله أغلى مدافع في العالم في ذلك الوقت. وكان اللاعب يتقاضى أسبوعياً 100 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى مكافآت تصل إلى 170 ألف جنيه إسترليني.
مانشستر سيتي يتوج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي بهدف نظيف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
مانشستر سيتي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه
10 يونيو, 21:05 GMT
وتعرض اللاعب الفرنسي السابق لفريق مانشستر سيتي، بنيامين ميندي، لصعوبات مالية حادة بعد اعتقاله في عام 2021 بتهمة الاغتصاب، وبعد شهر من اعتقاله، تضاعفت متاعبه بعد إيقاف راتبه من قِبَل فريق مانشستر سيتي، وإغلاق شركته الخاصة بسبب ملاحقته من قبل السلطات بسبب ضرائب غير مدفوعة.
وفقد اللاعب الكثير من المال بعد بيع منزله في منطقة برستبوري، بالإضافة إلى بيع بعض ممتلكاته الثمينة، مثل السيارات الفاخرة والساعات الثمينة.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يحضران نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب أتاتورك، إسطنبول، تركيا، 10 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
رد فعل أردوغان بعدما علم بملكية منصور بن زايد لنادي مانشستر سيتي... فيديو
11 يونيو, 11:09 GMT
وخضع ميندي للتحقيق من قبل الشرطة بسبب مزاعم من 13 سيدة ضده وضد شريكه في الاتهامات لويس ساها ماتوري. وبعد محاكمة استمرت 3 أسابيع في محكمة تشيستر كراون شمال غربي إنجلترا، برأته هيئة محلفين بريطانية من جميع الاتهامات.
يشار إلى أنه عندما سئل عن شعوره، أجاب ميندي بكلمتي "الحمد لله"، ودخل في نوبة بكاء بعد ذلك، وظهر آخر مرة كلاعب في مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير في أغسطس/آب 2021.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:21 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала