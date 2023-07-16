https://sputnikarabic.ae/20230716/صفارات-الإنذار-تدوي-في-7-مناطق-أوكرانية-1079131717.html
صفارات الإنذار تدوي في 7 مناطق أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في 7 مناطق أوكرانية
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في 5 مناطق بأوكرانيا، ليل الأحد/الاثنين، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T22:48+0000
2023-07-16T22:48+0000
2023-07-16T22:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار
خاركوف
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن صفارات الإنذار انطلقت في مقاطعات، سومي، بولتافا، خاركوف، دنيبروبتروفسك، وكيروفوغراد، في أوكرانيا.وذكرت وسائل إعلام أوكرانية في وقت لاحق، أن دوي انفجارات سمع في في الأجزاء الخاضعة للسيطرة الأوكرانية من خيرسون ليلة الأحد.وتنفذ روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).في فبراير/ شباط، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية "أوكرانيغو"، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وتتراوح الخسائر الاقتصادية بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230715/صفارات-الإنذار-تدوي-في-7-مناطق-بأوكرانيا--عاجل-1079105829.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
صفارات الإنذار, خاركوف, أخبار أوكرانيا, روسيا
صفارات الإنذار, خاركوف, أخبار أوكرانيا, روسيا
صفارات الإنذار تدوي في 7 مناطق أوكرانية
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في 5 مناطق بأوكرانيا، ليل الأحد/الاثنين، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن صفارات الإنذار انطلقت في مق
اطعات، سومي، بولتافا، خاركوف، دنيبروبتروفسك، وكيروفوغراد، في أوكرانيا.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية في وقت لاحق، أن دوي انفجارات سمع في في الأجزاء الخاضعة للسيطرة الأوكرانية من خيرسون ليلة الأحد.
وتنفذ روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
في فبراير/ شباط، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية "أوكرانيغو"، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وتتراوح الخسائر الاقتصادية بالمليارات.