https://sputnikarabic.ae/20230718/خفر-السواحل-الياباني-كوريا-الشمالية-أطلقت-صاروخين-باليستيين-1079199737.html
خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين
خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين
أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين صوب البحر. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T19:41+0000
2023-07-18T19:41+0000
2023-07-18T19:41+0000
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وذكرت قناة "إن إتش كيه" اليابانية، نقلا عن خفر السواحل الياباني، أن "كوريا الشمالية أطلقت اليوم على ما يبدو صاروخين باليستيين".كما أكد خفر السواحل الياباني أن كلا الصاروخين قد سقطا بالفعل على الأرجح، حسبما أفادت القناة.يذكر أنه، يوم الأربعاء الماضي، أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ قامت باختبار إطلاق صاروخ جديد من نوع "هواسونغ-18". وأضافت الوكالة أن أقصى ارتفاع للصاروخ بلغ 6648.4 كيلومتر (4131 ميلا) وطار لمسافة 1001.2 كيلومتر لمدة 74 دقيقة.من جانبها، أعربت اليابان عن احتجاجها على كوريا الشمالية، ولم ترد تقارير عن أي أضرار للسفن البحرية أو الطائرات اليابانية.يشار إلى أنه في العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقا مشابها.وتجري كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ، وتقول إن ذلك يأتي ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230715/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-إطلاق-صاروخ-باليستي-عابر-للقارات-ممارسة-شرعية-للدفاع-عن-النفس-1079081671.html
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أخبار اليابان, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار اليابان, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين
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أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين صوب البحر.
وذكرت
قناة "إن إتش كيه" اليابانية، نقلا عن خفر السواحل الياباني، أن "كوريا الشمالية أطلقت اليوم على ما يبدو صاروخين باليستيين".
كما أكد خفر السواحل الياباني أن كلا الصاروخين قد سقطا بالفعل على الأرجح، حسبما أفادت القناة.
يذكر أنه، يوم الأربعاء الماضي، أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ قامت باختبار إطلاق صاروخ جديد من نوع "هواسونغ-18"
.
وأضافت الوكالة أن أقصى ارتفاع للصاروخ بلغ 6648.4 كيلومتر (4131 ميلا) وطار لمسافة 1001.2 كيلومتر لمدة 74 دقيقة.
من جانبها، أعربت اليابان عن احتجاجها على كوريا الشمالية
، ولم ترد تقارير عن أي أضرار للسفن البحرية أو الطائرات اليابانية.
يشار إلى أنه في العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقا مشابها.
وتجري كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ، وتقول إن ذلك يأتي ردا على "استفزازات
" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.