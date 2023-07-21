https://sputnikarabic.ae/20230721/سياسي-ألماني-روسيا-قادرة-بمفردها-على-تلبية-احتياجات-الدول-الأفريقية-دون-الحاجة-لصفقة-حبوب-1079290321.html
سياسي ألماني: روسيا قادرة بمفردها على تلبية احتياجات الدول الأفريقية دون الحاجة لصفقة حبوب
سياسي ألماني: روسيا قادرة بمفردها على تلبية احتياجات الدول الأفريقية دون الحاجة لصفقة حبوب
قال النائب السابق في البوندستاغ الألماني وعضو حزب اليمين الألماني "البديل من أجل ألمانيا"، فالديمار غيرت، إن روسيا قادرة على تلبية احتياجات الدول المحتاجة... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T23:07+0000
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وصرح غيرت لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن روسيا قادرة بمفردها على تلبية احتياجات القارة الأفريقية الهائلة من مواردها الغذائية ومن المؤكد أنها ستفعل ذلك".وأكد السياسي الألماني أن إنهاء صفقة الحبوب لن يؤثر بشكل كبير على وضع الدول المحتاجة والشعوب، بما في ذلك دول أفريقيا.وقال غيرت: وأضاف: "ما تزال روسيا تعامل بنفس الطريقة منذ ثلاثين عاما، كما لو أنها ليس لديها الحق في حماية مصالحها، كما لو أنها غير قادرة على تقديم رد لجميع هذه التحركات السياسية التي يقومون بها في الغرب اليوم".وكانت روسيا قد أخطرت في السابق تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بأنها ستنهي صفقة الحبوب بدءًا من 18 يوليو/ تموز الجاري، التي تضمنت تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.
https://sputnikarabic.ae/20230721/أوكرانيا-تعلن-انخفاض-صادراتها-الغذائية-30--بعد-إنهاء-صفقة-الحبوب-1079289993.html
https://sputnikarabic.ae/20230721/الخارجية-التركية-أنقرة-تلقت-توضيحات-مفصلة-من-موسكو-بشأن-أسباب-تعليق-صفقة-الحبوب-1079288228.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, حصري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, حصري
سياسي ألماني: روسيا قادرة بمفردها على تلبية احتياجات الدول الأفريقية دون الحاجة لصفقة حبوب
23:07 GMT 21.07.2023 (تم التحديث: 23:09 GMT 21.07.2023) تابعنا عبر
حصري
قال النائب السابق في البوندستاغ الألماني وعضو حزب اليمين الألماني "البديل من أجل ألمانيا"، فالديمار غيرت، إن روسيا قادرة على تلبية احتياجات الدول المحتاجة للحبوب دون الحاجة لصفقة الحبوب.
وصرح غيرت لوكالة "سبوتنيك
": "أعتقد أن روسيا قادرة بمفردها على تلبية احتياجات القارة الأفريقية الهائلة من مواردها الغذائية ومن المؤكد أنها ستفعل ذلك".
وأكد السياسي الألماني أن إنهاء صفقة الحبوب لن يؤثر بشكل كبير على وضع الدول المحتاجة والشعوب، بما في ذلك دول أفريقيا.
نحن نفهم جميعًا أن جزءًا صغيرًا جدًا من هذه الحبوب كان يذهب للدول المحتاجة، وعلى الرغم من ذلك، لم يتم الوفاء بأي وعود قطعت لروسيا والتي كانت في أساس هذه الصفقة.
وأضاف: "ما تزال روسيا تعامل بنفس الطريقة منذ ثلاثين عاما، كما لو أنها ليس لديها الحق في حماية مصالحها، كما لو أنها غير قادرة على تقديم رد لجميع هذه التحركات السياسية التي يقومون بها في الغرب اليوم".
وكانت روسيا قد أخطرت في السابق تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بأنها ستنهي صفقة الحبوب بدءًا من 18 يوليو/ تموز الجاري، التي تضمنت تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية
قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".
وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".
كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.