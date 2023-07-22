https://sputnikarabic.ae/20230722/مساعد-وزير-التموين-المصري-أدرجنا-مصادر-أفريقية-جديدة-لاستيراد-اللحوم-بعد-الأزمة-السودانية-1079304826.html

مساعد وزير التموين المصري: أدرجنا مصادر أفريقية جديدة لاستيراد اللحوم بعد الأزمة السودانية

مساعد وزير التموين المصري: أدرجنا مصادر أفريقية جديدة لاستيراد اللحوم بعد الأزمة السودانية

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين المصري ورئيس بورصة السلع المصرية، إن الأزمة في السودان جعلت بلاده تسعى لإدراج مناشىء أفريقية جديدة لاستيراد اللحوم... 22.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-22T14:41+0000

2023-07-22T14:41+0000

2023-07-22T14:45+0000

حصري

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102037/58/1020375801_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_9b3cd5a2be1a6c436aef2a5f4bf457ee.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح عشماوي، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "الأزمة في السودان، جعلت مصر تستهدف إدراج مناشىء أفريقية جديدة لاستيراد اللحوم المبردة والمجمدة"، متابعا: "كان لتلك اللحوم أثر كبير في زيادة نسبة المعروض في عيد الأضحى الماضي".وشدد على أن "مصر لا تزال تستورد من السودان، لأنه مصدر مهم، ولدينا رؤوس ماشية ومجازر خاصة عند معبر أرقين على الحدود المصرية – السودانية"، مبينا أن "سلاسل الإمداد لا تزال تعمل ولكن ليست بنفس القدر قبل الأزمة".ونوه مساعد وزير التموين المصري إلى أن "بلاده تستهلك 1.4 مليون طن من اللحوم سنويا، منها 53 في المئة إنتاج محلي، و47 في المئة استيراد".وفي الإطار الخاص بارتفاع أسعار اللحوم المحلية، أكد المسؤول الحكومي أن "ارتفاع أسعار الأعلاف، مثل الصويا، زاد بمقدار 3 أضعاف، وحمل هذا على سعر الكيلوغرام من اللحوم المحلية".وأردف عشماوي: "هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى، منها الاستيراد وسعر الصرف، والقوة الشرائية للعملة، والتضخم، ومصروفات الشحن، وبالتالي وزارة التموين ليست المسؤولة عن زيادة الأسعار، وإنما أمور مختلفة".وأكد عشماوي أن "الوزارة تبذل قصارى جهدها في إتاحة السلع بغض النظر عن سعرها، فضلا عن محاولة توفيرها بأسعار مدعمة في المنافذ الحكومية بأسعار تناسب الجميع".يذكر أن الناطق باسم وزارة الزراعة المصرية محمد القرش، قال في تصريحات إعلامية، في 10 مايو/ أيار الماضي، إن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، تبدأ من 190 جنيها للكيلو غرام الواحد من اللحم البلدي، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي ما بين 65 إلى 70 في المئة من حاجة الاستهلاك.وكشف تقرير صادر عن قطاع الثروة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أن معدل استهلاك مصر من اللحوم الحمراء بلغ 900 ألف طن خلال ذلك العام تشمل 430 ألف طن مستورد و470 ألف طن منتجة محليا.كما أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي عقده، في أبريل/ نيسان الماضي، أن احتياطي مصر من اللحوم بالمحاجر الصحية يكفي 1.7 شهر، موضحا أن الوزارة تدرس تنويع مصادر استيرادها من اللحوم والأبقار من الصومال وتشاد في إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

https://sputnikarabic.ae/20230722/مساعد-وزير-التموين-المصري-من-السابق-لأوانه-التنبؤ-بمدى-تأثر-البلاد-بوقف-صفقة-الحبوب-1079304499.html

https://sputnikarabic.ae/20220826/هل-يمكنك-تناول-اللحوم-الحمراء-إذا-كنت-تعاني-من-ارتفاع-الكولسترول-في-الدم-1066881377.html

https://sputnikarabic.ae/20230710/مصر-التضخم-يقفز-إلى-نحو-37-1078903432.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, العالم العربي