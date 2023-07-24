https://sputnikarabic.ae/20230724/برشلونة-يصدر-بيانا-بشأن-إصابة-لاعبيه-بالتهاب-معوي-فيروسي--1079351045.html
برشلونة يصدر بيانا بشأن إصابة لاعبيه بالتهاب معوي فيروسي
برشلونة يصدر بيانا بشأن إصابة لاعبيه بالتهاب معوي فيروسي
أصدر نادي برشلونة لكرة القدم، بيانا حول آخر التطورات الصحية لعدد من لاعبيه، بعد إصابتهم بالتهاب معوي فيروسي، خلال جولتهم الحالية في أمريكا. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T12:23+0000
2023-07-24T12:23+0000
2023-07-24T12:23+0000
مجتمع
رياضة
نادي برشلونة
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104506/95/1045069520_0:100:3287:1949_1920x0_80_0_0_78fc9163c5bbec468d57b5fee40168b7.jpg
وكتب في البيان، الذي نشر أمس الأحد، أن "لاعبي فريق برشلونة الأول المصابون بالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، الذي أجبرهم على إلغاء المباراة ضد فريق يوفنتوس على ملعب ليفي، يتعافون بشكل جيد".وأضاف أنه "خلال الساعات القليلة الماضية، لم يتم الكشف عن إصابات جديدة".وأشار فريق برشلونة إلى وجود دورتين تدريبيتين، من المقرر أن تقاما اليوم الإثنين، والتي من المتوقع أن يشارك فيها غالبية اللاعبين المتأثرين بالعدوى، على أن يخوض الفريق بعد ذلك جلسة تدريب أخرى قبل مباراته ضد نادي أرسنال في ملعب صوفي بالولايات المتحدة، يوم الأربعاء المقبل.وبعد مباراته مع أرسنال، سيسافر فريق البلوجرانا إلى مدينة دالاس الأمريكية، لمواجهة غريمه الإسباني، ريال مدريد، يوم السبت المقبل، الموافق 29 يوليو/ تموز الجاري، على أن يختتم جولته في الولايات المتحدة بمباراة ضد نادي إنتر ميلان الإيطالي، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، في 1 أغسطس/ آب المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230713/برشلونة-يبتكر-وسيلة-جديدة-لجني-المال-تحويل-عشب-كامب-نو-إلى-مجوهرات-1079034174.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104506/95/1045069520_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_9e531f11a2873373c7634792880daafe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي برشلونة, العالم, أخبار العالم الآن
رياضة, نادي برشلونة, العالم, أخبار العالم الآن
برشلونة يصدر بيانا بشأن إصابة لاعبيه بالتهاب معوي فيروسي
تابعنا عبر
أصدر نادي برشلونة لكرة القدم، بيانا حول آخر التطورات الصحية لعدد من لاعبيه، بعد إصابتهم بالتهاب معوي فيروسي، خلال جولتهم الحالية في أمريكا.
وكتب في البيان
، الذي نشر أمس الأحد، أن "لاعبي فريق برشلونة الأول المصابون بالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، الذي أجبرهم على إلغاء المباراة ضد فريق يوفنتوس على ملعب ليفي، يتعافون بشكل جيد".
وأضاف أنه "خلال الساعات القليلة الماضية، لم يتم الكشف عن إصابات جديدة".
وأشار فريق برشلونة إلى وجود دورتين تدريبيتين، من المقرر أن تقاما اليوم الإثنين، والتي من المتوقع أن يشارك فيها غالبية اللاعبين المتأثرين بالعدوى، على أن يخوض الفريق بعد ذلك جلسة تدريب أخرى قبل مباراته ضد نادي أرسنال في ملعب صوفي بالولايات المتحدة، يوم الأربعاء المقبل.
وبعد مباراته مع أرسنال
، سيسافر فريق البلوجرانا إلى مدينة دالاس الأمريكية، لمواجهة غريمه الإسباني، ريال مدريد، يوم السبت المقبل، الموافق 29 يوليو/ تموز الجاري، على أن يختتم جولته في الولايات المتحدة بمباراة ضد نادي إنتر ميلان
الإيطالي، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، في 1 أغسطس/ آب المقبل.