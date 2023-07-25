https://sputnikarabic.ae/20230725/سفير-تركيا-في-الدوحة-علاقاتنا-مع-قطر-لا-مثيل-لها-ولن-ننسى-موقفها-عند-محاولة-الانقلاب-1079371225.html

سفير تركيا في الدوحة: علاقاتنا مع قطر "لا مثيل لها" ولن ننسى موقفها عند محاولة الانقلاب

سفير تركيا في الدوحة: علاقاتنا مع قطر "لا مثيل لها" ولن ننسى موقفها عند محاولة الانقلاب

وصف السفير التركي لدى قطر، مصطفى كوكصو، العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الدوحة وأنقرة بأنها "لا مثيل لها". 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T07:39+0000

2023-07-25T07:39+0000

2023-07-25T07:39+0000

أخبار تركيا اليوم

قطر

أخبار قطر اليوم

رجب طيب أردوغان

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103116/28/1031162866_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_39d75ba044542b1b26aabcb04bc1206c.jpg

وقال كوكصو، في تصريحات مع تلفزيون "العربي"، إن "وقوف قطر إلى جانب تركيا عقب وقوع الزلزال المدمر في فبراير(شباط) الماضي، لم يكن من خلال المساعدات العينية فقط، فهي وضعت كل إمكانياتها بتصرف أنقرة".وأضاف أن "تركيا لن تنسى موقف دولة قطر عند محاولة الانقلاب الفاشلة قبل 7 أعوام، حيث كان أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أول من تواصل مع الرئيس أردوغان في ذلك الوقت"، مؤكدا أن علاقة القيادتين التركية والقطرية ممتازة جدا.وأشار إلى "نحو 750 شركة تركية تقوم بأعمال تجارية على أرض دولة قطر، ونحو 200 شركة قطرية تقوم بأنشطة تجارية في تركيا"، موضحًا أن تلك الأنشطة تطال كل المجالات.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أهدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "سيارة توغ الكهربائية التركية الصنع"، على هامش زيارته إلى الدوحة، ضمن جولته الخليجية.وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن "أردوغان أهدى الشيخ تميم سيارة "توغ" ذات اللون الأزرق، قبل مباحثاتهما الثنائية"، مشيرة أن الأزرق هو اللون الأول للسيارة، ويحمل اسم "غمليك"، تعبيرا عن المياه الزرقاء في منطقة غمليك في ولاية بورصة، حيث مكان مصنع السيارة.ووفقا للفيديو الذي نشرته الوكالة، "تفقد الرئيس التركي وأمير قطر السيارة لفترة من الوقت في باحة قصر لوسيل في الدوحة، وقادها الشيخ تميم وإلى جواره أردوغان".ووصل أردوغان، الثلاثاء الماضي، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكان في استقباله، رئيس الوزراء وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، والسفير التركي لدى الدوحة، محمد مصطفى جوك سو.

https://sputnikarabic.ae/20230722/أردوغان-يكشف-رد-فعل-السعودية-والإمارات-وقطر-على-إعلان-عودة-العلاقات-بين-تركيا-ومصر-1079295054.html

https://sputnikarabic.ae/20230624/قطر-تسلم-الدفعة-الأخيرة-من-المنازل-المتنقلة-لمتضرري-زلزال-تركيا-وسوريا-1078456926.html

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, رجب طيب أردوغان, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي