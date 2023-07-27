https://sputnikarabic.ae/20230727/الصحة-العالمية-نصف-دول-العالم-أبلغت-عن-عدم-وجود-إصابات-جديدة-بكورونا-في-آخر-28-يوم-1079481112.html

الصحة العالمية: نصف دول العالم أبلغت عن عدم وجود إصابات جديدة بكورونا في آخر 28 يوم

الصحة العالمية: نصف دول العالم أبلغت عن عدم وجود إصابات جديدة بكورونا في آخر 28 يوم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن أكثر من نصف دول وأقاليم العالم، البالغ عددها 234، ‏أبلغت عن إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، في الفترة من 26... 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T16:12+0000

2023-07-27T16:12+0000

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موسكو - سبوتنيك. بينما أشارت في تحديثها الوبائي الأسبوعي إلى أنه في "خلال فترة الـ28 يوما هذه، أبلغ 52% (122 من 234 دولة وإقليما) عن حالة واحدة على الأقل، وهي نسبة آخذة في الانخفاض منذ منتصف عام 2022".وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنه خلال فترة 28 يوما المبلغ عنها، تم الإبلاغ عن أكثر من 868 ألف حالة إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، وأكثر من 3700 حالة وفاة على مستوى العالم.وجاء في تحديث المنظمة كذلك، أنه "في حين أبلغت 5 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية عن انخفاض في عدد الحالات والوفيات على حد سواء، فقد أبلغت منطقة غرب المحيط الهادئ عن زيادة في عدد الحالات والوفيات على حد سواء".واعتبارا من 23 يوليو الجاري، تم الإبلاغ عن أكثر من 768 مليون حالة إصابة مؤكدة بـ(كوفيد-19)، وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.

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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار