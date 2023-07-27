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الصحة العالمية: نصف دول العالم أبلغت عن عدم وجود إصابات جديدة بكورونا في آخر 28 يوم
الصحة العالمية: نصف دول العالم أبلغت عن عدم وجود إصابات جديدة بكورونا في آخر 28 يوم
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن أكثر من نصف دول وأقاليم العالم، البالغ عددها 234، ‏أبلغت عن إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، في الفترة من 26... 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T16:12+0000
2023-07-27T16:14+0000
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موسكو - سبوتنيك. بينما أشارت في تحديثها الوبائي الأسبوعي إلى أنه في "خلال فترة الـ28 يوما هذه، أبلغ 52% (122 من 234 دولة وإقليما) عن حالة واحدة على الأقل، وهي نسبة آخذة في الانخفاض منذ منتصف عام 2022".وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنه خلال فترة 28 يوما المبلغ عنها، تم الإبلاغ عن أكثر من 868 ألف حالة إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، وأكثر من 3700 حالة وفاة على مستوى العالم.وجاء في تحديث المنظمة كذلك، أنه "في حين أبلغت 5 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية عن انخفاض في عدد الحالات والوفيات على حد سواء، فقد أبلغت منطقة غرب المحيط الهادئ عن زيادة في عدد الحالات والوفيات على حد سواء".واعتبارا من 23 يوليو الجاري، تم الإبلاغ عن أكثر من 768 مليون حالة إصابة مؤكدة بـ(كوفيد-19)، وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.
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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصحة العالمية: نصف دول العالم أبلغت عن عدم وجود إصابات جديدة بكورونا في آخر 28 يوم

16:12 GMT 27.07.2023 (تم التحديث: 16:14 GMT 27.07.2023)
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIمنظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
منظمة الصحة العالمية
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن أكثر من نصف دول وأقاليم العالم، البالغ عددها 234، ‏أبلغت عن إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، في الفترة من 26 يونيو/ حزيران إلى 23 يوليو/ ‏تموز الجاري.‏
موسكو - سبوتنيك. بينما أشارت في تحديثها الوبائي الأسبوعي إلى أنه في "خلال فترة الـ28 يوما هذه، أبلغ 52% (122 من 234 دولة وإقليما) عن حالة واحدة على الأقل، وهي نسبة آخذة في الانخفاض منذ منتصف عام 2022".
وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنه خلال فترة 28 يوما المبلغ عنها، تم الإبلاغ عن أكثر من 868 ألف حالة إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، وأكثر من 3700 حالة وفاة على مستوى العالم.
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11:39 GMT
وجاء في تحديث المنظمة كذلك، أنه "في حين أبلغت 5 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية عن انخفاض في عدد الحالات والوفيات على حد سواء، فقد أبلغت منطقة غرب المحيط الهادئ عن زيادة في عدد الحالات والوفيات على حد سواء".
واعتبارا من 23 يوليو الجاري، تم الإبلاغ عن أكثر من 768 مليون حالة إصابة مؤكدة بـ(كوفيد-19)، وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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