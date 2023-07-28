https://sputnikarabic.ae/20230728/وزير-سوداني-لـسبوتنيك-لدينا-موارد-كبيرة-ونسعى-لمزيد-من-الاستثمارات-الروسية-1079505747.html

وزير سوداني لـ"سبوتنيك": لدينا موارد كبيرة ونسعى لمزيد من الاستثمارات الروسية

وزير سوداني لـ"سبوتنيك": لدينا موارد كبيرة ونسعى لمزيد من الاستثمارات الروسية

قال وزير الموارد الطبيعية السوداني، محمد بشير عبد الله مناوي، إن بلاده تملك موارد كبيرة، لافتا إلى أن السودان يسعى لجلب المزيد من الاستثمارات الروسية والأجنبية... 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T11:36+0000

2023-07-28T11:36+0000

2023-07-28T11:36+0000

قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

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وأضاف مناوي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش قمة "روسيا - أفريقيا"، "لدينا علاقات وثيقة بالجانب الروسي".وتابع: "دائما نتشاور مع روسيا من خلال اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة والتي تجتمع سنويا بالتبادل بين موسكو والخرطوم".وأشار الوزير السوداني إلى أن هناك شركات دولية تعمل حاليا في السودان، مشيرا إلى أن هناك مناطق واسعة في البلاد صالحة للاستثمار في هذا المجال.وتوقع مناوي أنه عند استقرار الأوضاع في البلاد، سيتم استقبال شركات من جميع أنحاء العالم لتنفيذ عدد من المشروعات.كما أكد أن التوترات الأخيرة في السودان أثرت بشكل كبيرة على الاستثمارات في البلاد لأنها مستمرة منذ أكثر من 3 أشهر، والتي يأمل أن تنتهي قريبا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن بلاده أسقطت ديونا للدول الأفريقية بقيمة 23 مليار دولار وستخصص نحو 90 مليون دولار إضافية من أجل التنمية.وقال بوتين خلال القمة الروسية - الأفريقية: "تشارك روسيا أيضًا في الجهود المبذولة لتخفيف عبء ديون البلدان الأفريقية".وتابع: "حتى الآن بلغ إجمالي الديون التي شطبناها 23 مليار دولار، وبحسب الطلبات الأخيرة الواردة من البلدان الأفريقية، سنخصص أكثر من 90 مليون دولار للتنمية".وانطلقت، أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر ليومين متتاليين، 27 و28 يوليو/ تموز الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20230728/وزير-اتصالات-جزر-القمر-لـسبوتنيك-أفريقيا-لديها-فرصة-عظيمة-للاستفادة-من-روسيا-1079500684.html

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قمة "روسيا - أفريقيا 2023", أخبار السودان اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار, حصري