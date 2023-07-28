https://sputnikarabic.ae/20230728/وكالة-الوفد-الروسي-برئاسة-شويغو-يغادر-كوريا-الشمالية-1079491321.html
وكالة: الوفد الروسي برئاسة شويغو يغادر كوريا الشمالية
وكالة: الوفد الروسي برئاسة شويغو يغادر كوريا الشمالية
أفادت لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، صباح اليوم الجمعة، بأن الوفد الروسي برئاسة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو غادر بيونغ يانغ. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T04:14+0000
2023-07-28T04:14+0000
2023-07-28T04:14+0000
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
روسيا
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وأفادت الوكالة أن وزير الدفاع الكوري الشمالي، كان سون نام، ورئيس الهيئة السياسية الرئيسية للجيش، جون غيون تاك، ورئيس أركان الجيش، باك سو إير، وغيرهم من القادة ونائب وزير الشؤون الخارجية إم تشون إير، والسفير الروسي الفوق العادة والمفوض في كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيغورا، وموظفو السفارة رافقوا الوفد الروسي.وذكرت الوكالة: "علما كوريا الشمالية روسيا كانا يرفرفان على الأعمدة في مطار بيونغ يانغ الدولي، وعلى المنصة أمام مبنى المحطة الجوية، تم تشكيل حرس شرف... وأقيمت مراسم توديع الوفد العسكري الروسي. وعزف النشيد الروسي الوطني ونشيد كوريا الشمالية".ووصل وزير الدفاع الروسي، يوم الثلاثاء، على رأس وفد عسكري إلى بيونغ يانغ للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السبعين في انتصار كوريا الشمالية بالحرب الكورية التي جرت بين عامي 1950 و1953.والتقى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أثناء زيارته لبيونغ يانغ، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حيث تم تبادلا وجهات النظر بشأن الأمن العالمي والإقليمي.وتحيي بيونغ يانغ اليوم، الذكرى الـ 70 لتوقيع اتفاقية الهدنة الكورية في 27 يوليو/ تموز 1953، التي أنهت المعارك، ويحتفل بها في الشمال باعتبارها يوم النصر.
https://sputnikarabic.ae/20230728/كيم-جونغ-أون-ووزير-الدفاع-الروسي-يشهدان-عرضا-عسكريا-يظهر-طائرات-مسيرة-وصواريخ-بالستية-1079489929.html
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وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, روسيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, روسيا
وكالة: الوفد الروسي برئاسة شويغو يغادر كوريا الشمالية
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أفادت لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، صباح اليوم الجمعة، بأن الوفد الروسي برئاسة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو غادر بيونغ يانغ.
وأفادت الوكالة أن وزير الدفاع الكوري الشمالي، كان سون نام، ورئيس الهيئة السياسية الرئيسية للجيش، جون غيون تاك، ورئيس أركان الجيش، باك سو إير، وغيرهم من القادة ونائب وزير الشؤون الخارجية إم تشون إير، والسفير الروسي الفوق العادة والمفوض في كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيغورا، وموظفو السفارة رافقوا الوفد الروسي.
وذكرت الوكالة: "علما كوريا الشمالية روسيا كانا يرفرفان على الأعمدة في مطار بيونغ يانغ الدولي، وعلى المنصة أمام مبنى المحطة الجوية، تم تشكيل حرس شرف... وأقيمت مراسم توديع الوفد العسكري الروسي. وعزف النشيد الروسي الوطني ونشيد كوريا الشمالية".
ووصل وزير الدفاع الروسي، يوم الثلاثاء، على رأس وفد عسكري
إلى بيونغ يانغ للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السبعين في انتصار كوريا الشمالية بالحرب الكورية التي جرت بين عامي 1950 و1953.
والتقى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أثناء زيارته لبيونغ يانغ، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حيث تم تبادلا وجهات النظر بشأن الأمن العالمي والإقليمي
.
وتحيي بيونغ يانغ اليوم، الذكرى الـ 70 لتوقيع اتفاقية الهدنة الكورية في 27 يوليو/ تموز 1953، التي أنهت المعارك، ويحتفل بها في الشمال باعتبارها يوم النصر.