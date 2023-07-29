https://sputnikarabic.ae/20230729/قائد-البحرية-الإيرانية-يتوجه-إلى-سانت-بطرسبورغ-لحضور-مراسم-يوم-البحرية-الروسية-1079540708.html

قائد البحرية الإيرانية يتوجه إلى سانت بطرسبورغ لحضور مراسم يوم البحرية الروسية

قائد البحرية الإيرانية يتوجه إلى سانت بطرسبورغ لحضور مراسم يوم البحرية الروسية

توجه قائد القوة البحرية بالجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم السبت، إلى مدينة سانت بطرسبرغ الروسية من أجل حضور مراسم يوم البحرية الروسية. 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T13:29+0000

2023-07-29T13:29+0000

2023-07-29T13:29+0000

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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أنه كان في استقبال الأدميرال إيراني لدوى وصوله إلى مطار سانت بطرسبرغ، ممثل سلاح البحر الروسي، العميد بورزينكو، إلى جانب السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، فضلا عن الملحق العسكري الإيراني لدى روسيا، العقيد بحري، رضا خسروي.ومن المفترض مشاركة قائد البحرية الإيرانية في مراسم الاستعراض السنوي لمناسبة يوم القوة البحرية الروسية، التي ستقام غدا الأحد، برعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجمع من كبار القادة العسكريين الروس والأجانب، ممثلين عن 21 دولة حول العالم.ويلتقي الأدميرال شهرام إيراني نظيره الروسي، إلى جانب عدد من قادة القوة البحرية لبعض الدول الأخرى، لمناقشة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.ويشار إلى التحاق 3 قطع بحرية تابعة للقوة البحرية بالجيش الإيراني بالاستعراض البحري الروسي المفترض انطلاقه قبالة ميناء كاسبيك في بحر قزوين.وفي سياق متصل، أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، أمس الجمعة، أن السفن الحربية الروسية والصينية بدأتا مهام الدورية البحرية المشتركة الثالثة في المحيط الهادئ، بهدف الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.ووفقًا لبيان صادر عن قسم دعم المعلومات بأسطول المحيط الهادئ: "بدأت السفن الحربية التابعة للقوات البحرية الروسية والصينية تنفيذ مهمة الدورية البحرية المشتركة الثالثة في مياه المحيط الهادئ. بعد مغادرة سفن القوات البحرية الروسية والبحرية الصينية من ميناء فلاديفوستوك، تم تشكيل قوة مشتركة بينهما وبدأت في التحرك على المسار المتفق عليه مسبقًا".وتضم القوة المشتركة السفن الروسية الحربية، "الأدميرال تريبوتس" و"الأدميرال بانتيليف"، والكورفيتين "غريمياشي" و"ألدار تسيدنجابوف"، بالإضافة إلى الناقل البحري الوسطى "بيتشينغا".وتهدف مهمة الدورية المشتركة إلى تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والصين، والمساهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى رصد الممرات المائية وحماية أنشطة الاقتصاد البحري لكل من روسيا والصين.وخلال فترة الدورية، سيقوم بحارة البلدين بتنفيذ تدريبات للصعود والنزول من سطح السفن، وتنظيم جميع أنواع عمليات الدفاع، وإعادة تعبئة المياه والوقود أثناء الحركة، وسيقومون بالتدريب على مكافحة الغواصات، بالإضافة إلى تنفيذ رحلات طيران مروحية مع إقلاعات وهبوط على متن السفن.يُشار إلى أنه سبق للبحرية الروسية والصينية تنفيذ تدريبات بحرية مشتركة تحت اسم "الشمال - التفاعل 2023" في بحر اليابان.

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