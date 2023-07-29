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https://sputnikarabic.ae/20230729/مجلس-الأمن-الروسي-لا-علاقة-لنا-بنظام-المحكمة-الجنائية-الدولية-ولسنا-ملزمين-بالتعاون-معها-1079537408.html
مجلس الأمن الروسي: لا علاقة لنا بنظام المحكمة الجنائية الدولية ولسنا ملزمين بالتعاون معها
مجلس الأمن الروسي: لا علاقة لنا بنظام المحكمة الجنائية الدولية ولسنا ملزمين بالتعاون معها
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا تهم روسيا ولا يوجد إلزام للتعاون معها، مشيرا إلى أن إصدار مذكرة توقيف... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T11:44+0000
2023-07-29T11:44+0000
روسيا
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وأكد ميدفيديف عبر منشور على قناته بمنصة "تلغرام" أن "بلادنا ليس لها علاقة بنظام المحكمة الجنائية الدولية وليست ملزمة بالتعاون معها وقراراتها غير مهمة بالنسبة لنا حتى نصبح طواعية عضوا في هذه المنظمة وهذا لن يحدث أبدا".وأضاف بالقول "قضاة المحكمة الجنائية الدولية البائسون يواصلون تبرير قرارهم غير العملي وبالتالي الخطير على السلام العالمي بإصدار مذكرة اعتقال لرئيس روسيا".وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا - بيلوفا على أساس "الترحيل غير القانوني" المزعوم لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في منشور عبر حسابها على "تلغرام": "لا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".وأضافت: "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا تتحمل أي التزامات بموجبه. لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة وستكون "الوصفات" المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا".
https://sputnikarabic.ae/20230530/بيسكوف-نأمل-ألا-يركز-شركاء-بريكس-على-قرار-المحكمة-الجنائية-الدولية-1077580623.html
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روسيا

مجلس الأمن الروسي: لا علاقة لنا بنظام المحكمة الجنائية الدولية ولسنا ملزمين بالتعاون معها

11:44 GMT 29.07.2023
© Sputnik . Yuliya Zyrianova / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© Sputnik . Yuliya Zyrianova
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا تهم روسيا ولا يوجد إلزام للتعاون معها، مشيرا إلى أن إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر غير قابل للتنفيذ وخطير على العالم.
وأكد ميدفيديف عبر منشور على قناته بمنصة "تلغرام" أن "بلادنا ليس لها علاقة بنظام المحكمة الجنائية الدولية وليست ملزمة بالتعاون معها وقراراتها غير مهمة بالنسبة لنا حتى نصبح طواعية عضوا في هذه المنظمة وهذا لن يحدث أبدا".
وأضاف بالقول "قضاة المحكمة الجنائية الدولية البائسون يواصلون تبرير قرارهم غير العملي وبالتالي الخطير على السلام العالمي بإصدار مذكرة اعتقال لرئيس روسيا".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
بيسكوف: نأمل ألا يركز شركاء "بريكس" على قرار المحكمة الجنائية الدولية
30 مايو, 10:44 GMT
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا - بيلوفا على أساس "الترحيل غير القانوني" المزعوم لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في منشور عبر حسابها على "تلغرام": "لا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".
وأضافت: "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا تتحمل أي التزامات بموجبه. لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة وستكون "الوصفات" المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا".
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