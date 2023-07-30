https://sputnikarabic.ae/20230730/كرم-جبر-لـسبوتنيك-مبادرات-روسية-لمساعدة-أفريقيا-للتخلص-من-أزماتها-والقمة-جاءت-في-ظروف-صعبة-1079565355.html

كرم جبر لـ"سبوتنيك": مبادرات روسية لمساعدة أفريقيا للتخلص من أزماتها والقمة جاءت في ظروف صعبة

كرم جبر لـ"سبوتنيك": مبادرات روسية لمساعدة أفريقيا للتخلص من أزماتها والقمة جاءت في ظروف صعبة

أكد رئيس المجلس الأعلى لتنطيم الإعلام في مصر، كرم جبر، اليوم الأحد، أن "انعقاد القمة الأفريقية الروسية جاءت في ظروف دولية شديدة الصعوبة تتمثل في الآثار السلبية... 30.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-30T11:39+0000

2023-07-30T11:39+0000

2023-07-30T11:39+0000

حصري

قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

مصر

روسيا

العالم

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "أكثر المتأثرين من النتائج السلبية للأحداث الأخيرة، كانت القارة الأفريقية التي تعاني دولها من نقص الغذاء والذي يصل في كثير من الأحيان إلى حد المجاعة".وقال إن "روسيا تقدمت للدول الأفريقية بمبادرة، جانب منها اقتصادي يتمثل في تقديم دعم عاجل للدول الأكثر فقرا في القارة السمراء، سواء في الحبوب والتعدين، وتوفير ممرات آمنة للغلال والأسمدة لتستطيع أن تواجه المشكلات الكثيرة التي تتعرض لها".الجانب الآخر، بحسب جبر، "كان ثقافيا وإعلاميا، حيث عرضت موسكو مشروعات كثيرة للتعاون في مجال التعليم، حتى من مرحلة الطفولة، واستعرضت ما تقوم به في مجال تدريب أعداد كبيرة من الأطباء الأفارقة في العلوم الطبية داخل روسيا، بجانب عرضها لمشروعات تعاون ثقافي للتوصل إلى محتوى مشترك مع هذه الدول".وشدد على أن:وفيما يتعلق بتنامي النفوذ الروسي في أفريقيا، قال جبر إن "القارة السمراء أصبحت قبلة الدول الكبرى، في مقدمتها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث تحاول أن يكون لها نشاط كبير مع الدول الأفريقية، وهو مرتبط بشكل وثيق مع قدرة هذه العواصم على تقديم ما يساعد هذه الدول للتخلص من أزماتها".وأوضح أن "العلاقات بين الدول الكبرى وأفريقيا مرهونة بتنفيذ الوعود، وهو ما شدد عليه الرئيس بوتين خلال القمة، وحرص على طمأنة الدول الأفريقية في هذا الصدد".واختتمت، مساء الجمعة، في سان بطرسبورغ، أعمال قمة ومنتدى "روسيا - أفريقيا"، بالاتفاق على الإعلان الختامي للقمة.وشارك في القمة العديد من قادة الدول الأفريقية، وفي مقدمتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-القمة-الروسية-الأفريقية-1079552165.html

https://sputnikarabic.ae/20230729/رئيس-غرفة-الطاقة-الأفريقية-القمة-في-سانت-بطرسبورغ-تجاوزت-توقعات-الجميع-1079552780.html

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حصري, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", مصر, روسيا, العالم