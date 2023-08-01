https://sputnikarabic.ae/20230801/اكتشاف-نمط-التشغيل-والتوقف-الحركي-في-خلايا-الدماغ-وفيروسات-شبيهة-بالكائنات-الفضائية-1079677103.html

اكتشاف نمط التشغيل والتوقف الحركي في خلايا الدماغ وفيروسات شبيهة بالكائنات الفضائية

اكتشاف نمط التشغيل والتوقف الحركي في خلايا الدماغ وفيروسات شبيهة بالكائنات الفضائية

اكتشف فريق من الباحثين سلوكًا للخلايا العصبية يضيف رؤية جديدة لمعرفتنا فيما يتعلق بآلية الدماغ، عندما يتوقف الشخص عن الحركة. عثر العلماء على مجموعة متنوعة من... 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T14:40+0000

2023-08-01T14:40+0000

2023-08-01T14:40+0000

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اكتشاف نمط التشغيل والتوقف الحركي بخلايا الدماغ وفيروسات شبيهة بالكائنات الفضائية اكتشاف نمط التشغيل والتوقف الحركي بخلايا الدماغ وفيروسات شبيهة بالكائنات الفضائية

نص الحلقة:بعدما تم تخفيض رتبة بلوتو من قبل الاتحاد الفلكي الدولي، لم يعد كما كان يعرف سابقا بالكوكب. قبل القرار، لم يكن لمصطلح "كوكب" تعريف عملي، وكان يعتمد فقط على الاكتشافات المهمة في الفضاء الخارجي. مع العثور على أجسام جديدة في حزام كايبر، أصبح من الضروري للخبراء إعادة النظر في تعريف "الكوكب".يعطي قياس حديث للقوة النووية القوية، التي تحافظ على البروتونات والنيوترونات معًا، تلميحات عن حقيقة مقلقة: ما زلنا لا نملك فهمًا نظريًا قويًا للقوى الأساسية للطبيعة.ومن هنا، قامت مجموعة من الخبراء بإجراء تجربة قادتهم إلى اكتشاف حالة جديدة للمادة.وسط كمية صغيرة من تربة الغابات، اكتشف العلماء اكتشافًا رائعًا بالعثور على مجموعة متنوعة من الفيروسات العملاقة ذات الأشكال الفريدة وغير المألوفة. تعرض هذه الفيروسات ميزات تشبه الكائنات الفضائية، بما في ذلك الزوائد غير العادية والهياكل الداخلية التي لم تُرَ من قبل.وجد الخبراء مجموعة من الخلايا العصبية في الدماغ الأوسط يمكنها إيقاف كل حركة عند تحفيزها. هذه الحركات لا تشير فقط إلى المشي ولكن إلى جميع أشكال النشاط الحركي، حتى التنفس.الحلقة بالكامل في الملف الصوتي المرفق.الإعداد والتقديم: أحمد أحمد

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