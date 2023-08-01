https://sputnikarabic.ae/20230801/اكتشاف-نمط-التشغيل-والتوقف-الحركي-في-خلايا-الدماغ-وفيروسات-شبيهة-بالكائنات-الفضائية-1079677103.html
اكتشاف نمط التشغيل والتوقف الحركي في خلايا الدماغ وفيروسات شبيهة بالكائنات الفضائية
اكتشاف نمط التشغيل والتوقف الحركي في خلايا الدماغ وفيروسات شبيهة بالكائنات الفضائية
اكتشف فريق من الباحثين سلوكًا للخلايا العصبية يضيف رؤية جديدة لمعرفتنا فيما يتعلق بآلية الدماغ، عندما يتوقف الشخص عن الحركة. عثر العلماء على مجموعة متنوعة من... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T14:40+0000
2023-08-01T14:40+0000
2023-08-01T14:40+0000
راديو
مرايا العلوم
درجات الحرارة اليوم
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اكتشاف نمط التشغيل والتوقف الحركي بخلايا الدماغ وفيروسات شبيهة بالكائنات الفضائية
اكتشاف نمط التشغيل والتوقف الحركي بخلايا الدماغ وفيروسات شبيهة بالكائنات الفضائية
نص الحلقة:بعدما تم تخفيض رتبة بلوتو من قبل الاتحاد الفلكي الدولي، لم يعد كما كان يعرف سابقا بالكوكب. قبل القرار، لم يكن لمصطلح "كوكب" تعريف عملي، وكان يعتمد فقط على الاكتشافات المهمة في الفضاء الخارجي. مع العثور على أجسام جديدة في حزام كايبر، أصبح من الضروري للخبراء إعادة النظر في تعريف "الكوكب".يعطي قياس حديث للقوة النووية القوية، التي تحافظ على البروتونات والنيوترونات معًا، تلميحات عن حقيقة مقلقة: ما زلنا لا نملك فهمًا نظريًا قويًا للقوى الأساسية للطبيعة.ومن هنا، قامت مجموعة من الخبراء بإجراء تجربة قادتهم إلى اكتشاف حالة جديدة للمادة.وسط كمية صغيرة من تربة الغابات، اكتشف العلماء اكتشافًا رائعًا بالعثور على مجموعة متنوعة من الفيروسات العملاقة ذات الأشكال الفريدة وغير المألوفة. تعرض هذه الفيروسات ميزات تشبه الكائنات الفضائية، بما في ذلك الزوائد غير العادية والهياكل الداخلية التي لم تُرَ من قبل.وجد الخبراء مجموعة من الخلايا العصبية في الدماغ الأوسط يمكنها إيقاف كل حركة عند تحفيزها. هذه الحركات لا تشير فقط إلى المشي ولكن إلى جميع أشكال النشاط الحركي، حتى التنفس.الحلقة بالكامل في الملف الصوتي المرفق.الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/01/1079676750_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_e8fd9981a75a5045f3a210a6a08448f0.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مرايا العلوم, درجات الحرارة اليوم, аудио
مرايا العلوم, درجات الحرارة اليوم, аудио
اكتشاف نمط التشغيل والتوقف الحركي في خلايا الدماغ وفيروسات شبيهة بالكائنات الفضائية
تابعنا عبر
اكتشف فريق من الباحثين سلوكًا للخلايا العصبية يضيف رؤية جديدة لمعرفتنا فيما يتعلق بآلية الدماغ، عندما يتوقف الشخص عن الحركة. عثر العلماء على مجموعة متنوعة من الفيروسات العملاقة ذات الأشكال الفريدة وغير المألوفة. ماذا حدث لبلوتو؟
بعدما تم تخفيض رتبة بلوتو من قبل الاتحاد الفلكي الدولي، لم يعد كما كان يعرف سابقا بالكوكب. قبل القرار، لم يكن لمصطلح "كوكب" تعريف عملي، وكان يعتمد فقط على الاكتشافات المهمة في الفضاء الخارجي
. مع العثور على أجسام جديدة في حزام كايبر، أصبح من الضروري للخبراء إعادة النظر في تعريف "الكوكب".
قد لا تكون النظرية الرائدة للنواة دقيقة حقًا؛ تجربة جديدة تتحدى فهمنا للقوة النووية.
يعطي قياس حديث للقوة النووية القوية، التي تحافظ على البروتونات والنيوترونات معًا، تلميحات عن حقيقة مقلقة: ما زلنا لا نملك فهمًا نظريًا قويًا للقوى الأساسية للطبيعة.
معظمنا على دراية بحالات المادة الحالية. في ظل الظروف العادية، يمكن أن تكون المادة إما صلبة أو سائلة أو غازية. مع تجاوز المواقف العادية، يمكن أن تبدو الأشياء مختلفة تمامًا، حيث تقترب درجات الحرارة من الصفر المطلق. في هذه المرحلة، تتصرف الأجسام الأصغر من جزء من الذرة أو تلك التي لديها حالات طاقة منخفضة بطريقة أكثر تطرفًا من تلك الموجودة في الحالات التقليدية الثلاث.
ومن هنا، قامت مجموعة من الخبراء بإجراء تجربة قادتهم إلى اكتشاف حالة جديدة للمادة.
وسط كمية صغيرة من تربة الغابات، اكتشف العلماء اكتشافًا رائعًا بالعثور على مجموعة متنوعة من الفيروسات
العملاقة ذات الأشكال الفريدة وغير المألوفة. تعرض هذه الفيروسات ميزات تشبه الكائنات الفضائية، بما في ذلك الزوائد غير العادية والهياكل الداخلية التي لم تُرَ من قبل.
اكتشف فريق من الباحثين سلوكًا للخلايا العصبية يضيف رؤية جديدة لمعرفتنا فيما يتعلق بآلية الدماغ عندما يتوقف الشخص عن الحركة.
وجد الخبراء مجموعة من الخلايا العصبية في الدماغ الأوسط يمكنها إيقاف كل حركة عند تحفيزها. هذه الحركات لا تشير فقط إلى المشي ولكن إلى جميع أشكال النشاط الحركي، حتى التنفس.
الحلقة بالكامل في الملف الصوتي المرفق.
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد