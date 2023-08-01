https://sputnikarabic.ae/20230801/علماء-روس-يزرعون-واحة-بطيخ-في-أغرب-مكان-على-وجه-الأرض-فيديو--1079675481.html

علماء روس يزرعون "واحة بطيخ" في أغرب مكان على وجه الأرض... فيديو

علماء روس يزرعون "واحة بطيخ" في أغرب مكان على وجه الأرض... فيديو

نجح علماء روس بزراعة البطيخ في مكان لا يتوقعه أي مزارع على وجه الأرض، بسبب برودته الشديدة، وعزلته وبعده أيضا عن البشر والمناطق الزراعية وخلوه من أي نباتات. 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T14:23+0000

2023-08-01T14:23+0000

2023-08-01T14:23+0000

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ويعتبر هذا الإنجاز الزراعي الروسي جزءا من تجربة في محطة "فوستوك"، وهي محطة أبحاث روسية تعمل على مدار العام تقع في القطب الجنوبي البارد.وأطلق على هذه المحطة الروسية هذا اللقب لأنها تقع ضمن منطقة مصنفة بأنها من أبرد المناطق على وجه الكرة الأرضية، حيث وصلت درجات الحرارة المسجلة مرة واحدة إلى درجة التجمد -128.6 درجة فهرنهايت (- 89.2 درجة مئوية).ويعتبر هذا الإنجاز من الإنجازات الزراعية المهمة، إذا علمنا أن البطيخ ظهر في السودان منذ أكثر من 4300 عام، حيث لوحظ وجوده على الآثار والمنحوتات القديمة في المنطقة، بما في ذلك في المقابر المصرية القديمة، أي أنه تطور في بيئة بعيدة عن المناطق الباردة.واختار الفريق بشكل مقصود نوعين من البطيخ الذي ينضج بشكل مبكر، ليس فقط بسبب مذاقه اللذيذ ولكن أيضًا لقدرته على التكيف مع الضغط الجوي المنخفض ونقص الأكسجين داخل المزعة.اقرأ ايضا: باحثون يكشفون عن فوائد صحية جديدة للبطيخوزرع العلماء البذور في طبقة رقيقة من التربة البديلة واستخدموا إضاءة خاصة تحاكي ضوء الشمس، ونظرًا لعدم وجود حشرات لتلقيح النباتات، تم تكليف الباحثين بتلقيح كل شيء يدويًا، بحسب بيان الجمعية الجغرافية الروسية.وبعد 103 أيام بالضبط من زرع البذور، قطف الباحثون ثمانية ثمرات ناضجة وحلوة، ظهرت على 6 نباتات مختلفة، وكان وزن البطيخة الواحدة حوالي 1 كيلوغرام تقريبا، بأقطار تصل إلى 5 بوصات (13 سم).قال أندريه تيبلياكوف، كبير علماء الجيوفيزياء في معهد أبحاث القطب الشمالي والجنوبي الروسي، للجمعية الجغرافية الروسية: "بطبيعة الحال، كان جميع الكشافة في القطب (الجنوبي) سعداء بتذكر طعم الصيف.. ومنحتنا مراقبة الشتلات والنمو وظهور الثمار المشاعر الإيجابية".يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها زراعة المنتجات في محطة "فوستوك". ففي عام 2020، نجح الباحثون في زراعة مجموعة متنوعة من النباتات، بما في ذلك الشبت والريحان والبقدونس والجرجير والملفوف.اقرأ ايضا: خبراء يتوصلون لإجابات قاطعة... 5 طرق لاختيار البطيخ الجيد

https://sputnikarabic.ae/20230731/علماء-روس-يطورون-طريقة-لاكتشاف-أمراض-القلب-عن-طريق-الجلد-1079619043.html

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