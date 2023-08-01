https://sputnikarabic.ae/20230801/روسيا-تصمم-طابعة-ثلاثية-الأبعاد-لتصنيع-جيش-من-الطائرات-المسيرة-1079657518.html
روسيا تصمم طابعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع "جيش" من الطائرات المسيرة
روسيا تصمم طابعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع "جيش" من الطائرات المسيرة
تم إنشاء طابعة ثلاثية الأبعاد متخصصة للإنتاج الصناعي للطائرات دون طيار في روسيا، والتي بفضلها، سيكون من الممكن أتمتة أكثر من 90% من المهام والعمليات الروتينية... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T09:21+0000
2023-08-01T09:21+0000
2023-08-01T09:22+0000
الصناعة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وقد أُعلن عن ذلك في إطار دعم مشروع " تنفيذ المبادرة التكنولوجية الوطنية" كجزء من منتدى "أرخيبيلاغو 2023" بمساعدة طابعة ثلاثية الأبعاد، وسيتم إنتاج ما يصل إلى 50 ألف مكون نهائي، هي الأقواس والمثبتات للإطارات، وحقائب البطاريات وطائرات الاستطلاع على شكل طيور، وإطلاق الصواريخ، وأنظمة التوجيه تحت الماء.قال فاديم ميدفيديف، المدير العام للمؤسسة، إن المتخصصين تمكنوا من إنشاء آلة كاملة قادرة على إنتاج ملحقات طائرة دون طيار لـ 50-100 منتج لكل طابعة، بحسب موقع روسكويه أروجيه.وطورت روسيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "تور -إم2"، وهي الآن قيد الاستخدام، وتعد واحدة من أخطر المنظومات الدفاعية القصيرة المدى، التي أثبتت فاعلية كبيرة في التصدي للطائرات المسيرة، والتي أصبحت تمثل التهديد الأول لقوات الدفاع الجوي حول العالم.شاهد أيضا - منظومة "تور إم" تدمر سربا من المسيرات الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230801/نظام-الصواريخ-المضادة-للطائرات-تور-إم2إي-1079652691.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصناعة, روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
الصناعة, روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا تصمم طابعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع "جيش" من الطائرات المسيرة
09:21 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 09:22 GMT 01.08.2023) تابعنا عبر
تم إنشاء طابعة ثلاثية الأبعاد متخصصة للإنتاج الصناعي للطائرات دون طيار في روسيا، والتي بفضلها، سيكون من الممكن أتمتة أكثر من 90% من المهام والعمليات الروتينية النموذجية في إنتاج الطائرات دون طيار.