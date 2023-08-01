https://sputnikarabic.ae/20230801/قائد-عسكري-إيراني-زيارة-البحرية-الإيرانية-لبطرسبورغ-أظهرت-حضور-بلادنا-في-جميع-الساحات-1079682559.html
قائد عسكري إيراني: زيارة البحرية الإيرانية لبطرسبورغ أظهرت حضور بلادنا في جميع الساحات
قائد عسكري إيراني: زيارة البحرية الإيرانية لبطرسبورغ أظهرت حضور بلادنا في جميع الساحات
قال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الثلاثاء، إن رسالة زيارة الوفد البحري الإيراني لمدينة سان بطرسبرغ الروسية قد وصلت إلى... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T17:36+0000
2023-08-01T17:36+0000
2023-08-01T17:36+0000
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وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات الأدميرال شهرام جاءت تعليقا على زيارته الأخيرة إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، ومباحثاته مع عدد من قادة القوات البحرية لبعض دول العالم.وشدد القائد العسكري الإيراني على أن تلك الزيارة تحمل رسائل مهمة على الصعيد الدولي، أهمها الاعتراف بأن عهد فرض الهيمنة والغطرسة على المنطقة قد ولّى، فضلا عن إظهار أن إيران لديها حضور فاعل في جميع الساحات.ويشار إلى أن قائد البحرية الإيرانية قد شارك في مراسم الاستعراض السنوي لمناسبة يوم القوة البحرية الروسية، التي أقيمت الأحد الماضي، برعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجمع من كبار القادة العسكريين الروس والأجانب، ممثلين عن 21 دولة حول العالم.والتقى الأدميرال شهرام إيراني بنظيره الروسي، إلى جانب عدد من قادة القوة البحرية لبعض الدول الأخرى، لمناقشة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.ويشار إلى التحاق 3 قطع بحرية تابعة للقوة البحرية في الجيش الإيراني بالاستعراض البحري الروسي، الذي انطلق قبالة ميناء كاسبيك في بحر قزوين.
https://sputnikarabic.ae/20230729/قائد-البحرية-الإيرانية-يتوجه-إلى-سانت-بطرسبورغ-لحضور-مراسم-يوم-البحرية-الروسية-1079540708.html
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إيران, أخبار إيران, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, سانت بطرسبورغ, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, سانت بطرسبورغ, العالم, الأخبار
قائد عسكري إيراني: زيارة البحرية الإيرانية لبطرسبورغ أظهرت حضور بلادنا في جميع الساحات
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قال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الثلاثاء، إن رسالة زيارة الوفد البحري الإيراني لمدينة سان بطرسبرغ الروسية قد وصلت إلى الأعداء، ومفادها أن زمن الإملاءات والهيمنة على المنطقة قد ولّى.
وأفادت وكالة
"مهر" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات الأدميرال شهرام جاءت تعليقا على زيارته الأخيرة إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، ومباحثاته مع عدد من قادة القوات البحرية لبعض دول العالم.
وشدد القائد العسكري الإيراني على أن تلك الزيارة تحمل رسائل مهمة على الصعيد الدولي، أهمها الاعتراف بأن عهد فرض الهيمنة والغطرسة على المنطقة قد ولّى، فضلا عن إظهار أن إيران لديها حضور فاعل في جميع الساحات.
ويشار إلى أن قائد البحرية الإيرانية قد شارك في مراسم الاستعراض السنوي لمناسبة يوم القوة البحرية الروسية
، التي أقيمت الأحد الماضي، برعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجمع من كبار القادة العسكريين الروس والأجانب، ممثلين عن 21 دولة حول العالم.
والتقى الأدميرال شهرام إيراني
بنظيره الروسي، إلى جانب عدد من قادة القوة البحرية لبعض الدول الأخرى، لمناقشة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويشار إلى التحاق 3 قطع بحرية تابعة للقوة البحرية في الجيش الإيراني بالاستعراض البحري الروسي، الذي انطلق قبالة ميناء كاسبيك في بحر قزوين.