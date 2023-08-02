https://sputnikarabic.ae/20230802/السفير-الفلسطيني-في-بيروت-يبحث-مع-قائد-الجيش-اللبناني-تطورات-مخيم-عين-الحلوة-1079736558.html

السفير الفلسطيني في بيروت يبحث مع قائد الجيش اللبناني تطورات مخيم عين الحلوة

السفير الفلسطيني في بيروت يبحث مع قائد الجيش اللبناني تطورات مخيم عين الحلوة

بحث السفير الفلسطين في لبنان، أشرف دبور، مع قائد الجيش اللبناني، العماد جوزاف عون، تطورات الأوضاع في مخيم عين الحلوة. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T20:50+0000

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وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن دبور أطلع قائد الجيش اللبناني، خلال اللقاء الذي جرى بينهما، اليوم الأربعاء، على خطوات التوصل إلى وثيقة تفاهم من قبل هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وهي تتضمن وقف إطلاق النار والحفاظ على أمن المخيم.وفي وقت سابق، أكد القيادي الفلسطيني، أحمد الشيخ، "تشكيل لجنتين داخل مخيم "عين الحلوة" جنوبي لبنان، من فتح والإسلاميين لتثبيت وقف إطلاق النار، وتسليم المتورطين إلى القضاء اللبناني".وقال الشيخ، الذي يشغل منصب نائب أمين سر منظمة "الصاعقة" الفلسطينية، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "سيتم تشكيل لجنة تحقيق في جريمتي قتل عبد فرهود، ومسؤول الأمن الوطني في مخيم عين الحلوة أبو أشرف العرموشي، وتسليم المتورطين إلى الجهات الأمنية المختصة في لبنان لإحالتهم إلى القضاء المختص".وأكد أنه "تم وقف إطلاق النار فورا طيلة وجود اللجنتين في المخيّم، من الساعة 5 والنصف عصرًا حتى الساعة 9 مساءً"، موضحا أن "الاجتماعات هدفها أولًا تثبيت وقف إطلاق النار، ومن ثم تشكيل لجنة تحقيق لتسليم المتورطين في عملية اغتيال رئيس الأمن الوطني في مخيم عين الحلوة، أبو أشرف العرموشي".وتوصلت الفصائل والقوى الفلسطينية مع أحزاب لبنانية إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، وسحب المسلحين من الشوارع، وتشكيل لجنة للتحقيق وكشف المتورطين في عملية اغتيال العرموشي.وعيّنت قيادة حركة "فتح" والأمن الوطني الفلسطيني، أبو إياد الشعلان، قائدًا للأمن الوطني الفلسطيني في صيدا جنوبي لبنان، خلفًا للواء أبو أشرف العرموشي، الذي اغتيل في كمين مسلح في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين منذ أيام قليلة.

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