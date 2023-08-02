https://sputnikarabic.ae/20230802/الهلال-السعودي-يتأهل-لربع-نهائي-كأس-الملك-سلمان-بعد-فوزه-على-الوداد-المغربي-1079727337.html
الهلال السعودي يتأهل لربع نهائي كأس الملك سلمان بعد فوزه على الوداد المغربي
الهلال السعودي يتأهل لربع نهائي كأس الملك سلمان بعد فوزه على الوداد المغربي
تأهل نادي الهلال السعودي إلى الدور الربع النهائي من بطولة الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T16:08+0000
2023-08-02T16:08+0000
2023-08-02T16:08+0000
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وتمكن الهلال السعودي من الفوز على منافسه الوداد المغربي (2 - 1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، حسبما ذكر موقع "يالا كورة".أحرز هدفي الهلال السعودي اللاعب الصربي سيرغي ميلينكوفيتش، في الدقيقة الـ 41، بينما أحرز الهدف الثاني البرتغالي روبين نيفيز، في الدقيقة الـ 66 من عمر المباراة.أما هدف الوداد المغربي فقد أحرزه مهاجم الفريق سيف الدين بوهرة، في الدقيقة الـ 64 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها السعودية.يذكر أن البطولة التي تشارك فيها الأندية العربية هي بطولة كأس العرب للأندية، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، لكنه تم تسمية هذه النسخة باسم "كأس الملك سلمان" لأنها تقام في المملكة.
https://sputnikarabic.ae/20230419/رونالدو-يتدخل-بطريقة-المصارعين-على-لاعب-نادي-الهلال-ويثير-انتقادات-واسعة-1076075797.html
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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار نادي الهلال السعودي
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار نادي الهلال السعودي
الهلال السعودي يتأهل لربع نهائي كأس الملك سلمان بعد فوزه على الوداد المغربي
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تأهل نادي الهلال السعودي إلى الدور الربع النهائي من بطولة الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
وتمكن الهلال السعودي من الفوز على منافسه الوداد المغربي (2 - 1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، حسبما ذكر
موقع "يالا كورة".
أحرز هدفي الهلال السعودي
اللاعب الصربي سيرغي ميلينكوفيتش، في الدقيقة الـ 41، بينما أحرز الهدف الثاني البرتغالي روبين نيفيز، في الدقيقة الـ 66 من عمر المباراة.
أما هدف الوداد المغربي فقد أحرزه مهاجم الفريق سيف الدين بوهرة، في الدقيقة الـ 64 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها السعودية.
يذكر أن البطولة التي تشارك فيها الأندية العربية
هي بطولة كأس العرب للأندية، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، لكنه تم تسمية هذه النسخة باسم "كأس الملك سلمان" لأنها تقام في المملكة.