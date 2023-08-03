https://sputnikarabic.ae/20230803/رئيسي-يوجه-دعوة-رسمية-إلى-محمد-بن-زايد-لزيارة-إيران-1079746099.html
رئيسي يوجه دعوة رسمية إلى محمد بن زايد لزيارة إيران
رئيسي يوجه دعوة رسمية إلى محمد بن زايد لزيارة إيران
وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رسالة إلى نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لزيارة إيران. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T08:31+0000
2023-08-03T08:31+0000
2023-08-03T08:31+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية- وام، بأن "وزير الدولة في الشؤون الخارجية الإماراتية، استقبل رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الإمارات، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي"، مشيرة أنه "تسلم كتاب الدعوة الموجهة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لزيارة إيران".وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحثا تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.وتناول الوزيران، خلال اتصال هاتفي، "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم استقرار وازدهار المنطقة وشعوبها"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".كما ناقش وزير النفط الإيراني جواد أوجي، ونظيره الإماراتي سهيل المزروعي، عزم بلديهما تطوير حقول النفط المشتركة بينهما.جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الوزيرين، على هامش مؤتمر "أوبك" في فيينا، الذي يحمل عنوان "نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس".وناقش الوزيران الإيراني والإماراتي خلال اجتماعهما في مؤتمر "أوبك"، الأوضاع في أسواق النفط العالمية والمجالات المتوفرة للتعاون الثنائي في قطاعي النفط والغاز.يشار إلى أنه، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية لخدمات النقل الجوي مع إيران، بهدف تنظيم رحلات نقل جوي بين البلدين وزيادة فرص التجارة والسياحة.وتزامنت هذه الاتفاقية مع لقاء الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أجرى زيارة عمل للإمارات.
https://sputnikarabic.ae/20230622/الإمارات-وإيران-توقعان-اتفاقية-خدمات-نقل-جوي-لتنظيم-رحلات-جوية-بين-البلدين-1078393667.html
https://sputnikarabic.ae/20230612/إعلام-وصول-سفير-إيران-الجديد-لدى-الإمارات-إلى-أبو-ظبي-1078035119.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إيران, إيران, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, إبراهيم رئيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إيران, إيران, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, إبراهيم رئيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيسي يوجه دعوة رسمية إلى محمد بن زايد لزيارة إيران
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وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رسالة إلى نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لزيارة إيران.
وأفادت وكالة
الأنباء الإماراتية- وام، بأن "وزير الدولة في الشؤون الخارجية الإماراتية، استقبل رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الإمارات، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي"، مشيرة أنه "تسلم كتاب الدعوة الموجهة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لزيارة إيران".
وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحثا تعزيز العلاقات الثنائية
والتعاون المشترك بين البلدين.
وتناول الوزيران، خلال اتصال هاتفي، "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم استقرار وازدهار المنطقة وشعوبها"، حسب وكالة
الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".
كما ناقش وزير النفط الإيراني جواد أوجي، ونظيره الإماراتي سهيل المزروعي، عزم بلديهما تطوير حقول النفط المشتركة بينهما
.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الوزيرين، على هامش مؤتمر "أوبك" في فيينا، الذي يحمل عنوان "نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "فارس".
وناقش الوزيران الإيراني والإماراتي خلال اجتماعهما في مؤتمر "أوبك"، الأوضاع في أسواق النفط العالمية والمجالات المتوفرة للتعاون الثنائي في قطاعي النفط والغاز.
يشار إلى أنه، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية لخدمات النقل الجوي مع إيران
، بهدف تنظيم رحلات نقل جوي بين البلدين وزيادة فرص التجارة والسياحة.
وتزامنت هذه الاتفاقية مع لقاء الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أجرى زيارة عمل للإمارات.