https://sputnikarabic.ae/20230804/تركيا-تحيد-ضابط-البريد-لـبي-كي-كي-شمالي-العراق-1079780987.html
تركيا تحيد "ضابط البريد" لـ"بي كي كي" شمالي العراق
تركيا تحيد "ضابط البريد" لـ"بي كي كي" شمالي العراق
في عملية نوعية، تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الشخص المسؤول عن نقل الأسلحة والذخائر في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مدينة سنجار شمالي العراق. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
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وذكرت وكالة الأناضول، صباح اليوم الجمعة، أن الاستخبارات التركية نجحت في تحييد شخصية بارزة في حزب العمال الكردستاني أو المعروف بـ"بي كي كي" الإرهابي، وهو يلماز بيرم، المسؤول عن نقل الأسلحة والذخائر في التنظيم.ومن جانبها، أوضحت صحيفة حرييت التركية أن يلماز بيرم، يطلق عليه "ضابط البريد" لحزب العمال الكردستاني، وهو اسم كودي يتنقل به، حيث نجحت الاستخبارات التركية في قتله في عملية نوعية بمدينة سنجار شمالي العراق.وأكدت أن بيرم تولى مهام بارزة لتنظيم "بي كي كي" في العراق وسوريا وكان يتنقل بينهما، في وقت قام بتنفيذ عمليات النقل والخدمات اللوجستية للتنظيم ضد تركيا وقوات الأمن، كما كان مدرجا في قائمة المستهدفين لدى الاستخبارات التركية.وأفادت الصحيفة، بأن بيرم كان يستعد لتنفيذ عمل إرهابي ضد تركيا، كما تمكنت الاستخبارات التركية من تدمير شحنات أسلحة كانت في طريقها إلى التنظيم.وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، قد أعلن، السبت الماضي، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني) في ريف قضاء أولو دره بولاية شرناق، جنوب شرقي البلاد.ونقلت وكالة الأناضول عن علي يرلي قايا، إطلاق قوات الدرك التركية عملية ضد مجموعة من الإرهابيين بعد تحديد مكانهم بولاية شرناق، من خلال الأنشطة الاستخباراتية والاستطلاع الجوي باستخدام مسيرات. وشدد وزير الداخلية التركي على أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه بالكامل.وفي سياق متصل، تمكنت الاستخبارات التركية، الجمعة الماضية، من قتل مسعود جلال عثمان، القيادي البارز في حزب "العمال الكردستاني" في منطقة سنجار، شمالي العراق.ولفتت إلى أن "عثمان انتقل من سوريا إلى العراق عام 2018، وبات أحد ما يسمى مسؤولي منطقة سنجار في تنظيم ( PKK/KCK-YBŞ)، وعمل على إخضاع السكان المحليين باستخدام القوة".
https://sputnikarabic.ae/20230729/تركيا-تحيد-5-إرهابيين-من-حزب-العمال-الكردستاني-شرقي-البلاد-1079553239.html
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الأخبار, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم
الأخبار, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم
تركيا تحيد "ضابط البريد" لـ"بي كي كي" شمالي العراق
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في عملية نوعية، تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الشخص المسؤول عن نقل الأسلحة والذخائر في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مدينة سنجار شمالي العراق.
وذكرت وكالة الأناضول، صباح اليوم الجمعة، أن الاستخبارات التركية نجحت في تحييد شخصية بارزة في حزب العمال الكردستاني أو المعروف بـ"بي كي كي" الإرهابي، وهو يلماز بيرم، المسؤول عن نقل الأسلحة والذخائر في التنظيم.
ومن جانبها، أوضحت صحيفة حرييت التركية أن يلماز بيرم، يطلق عليه "ضابط البريد" لحزب العمال الكردستاني، وهو اسم كودي يتنقل به، حيث نجحت الاستخبارات التركية في قتله في عملية نوعية بمدينة سنجار شمالي العراق.
وأكدت أن بيرم تولى مهام بارزة لتنظيم "بي كي كي" في العراق وسوريا
وكان يتنقل بينهما، في وقت قام بتنفيذ عمليات النقل والخدمات اللوجستية للتنظيم ضد تركيا وقوات الأمن، كما كان مدرجا في قائمة المستهدفين لدى الاستخبارات التركية.
وأفادت الصحيفة، بأن بيرم كان يستعد لتنفيذ عمل إرهابي ضد تركيا، كما تمكنت الاستخبارات التركية من تدمير شحنات أسلحة كانت في طريقها إلى التنظيم.
وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، قد أعلن، السبت الماضي، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني) في ريف قضاء أولو دره بولاية شرناق، جنوب شرقي البلاد.
ونقلت وكالة الأناضول عن علي يرلي قايا، إطلاق قوات الدرك التركية عملية ضد مجموعة من الإرهابيين بعد تحديد مكانهم بولاية شرناق، من خلال الأنشطة الاستخباراتية والاستطلاع الجوي باستخدام مسيرات. وشدد وزير الداخلية التركي
على أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه بالكامل.
وفي سياق متصل، تمكنت الاستخبارات التركية، الجمعة الماضية، من قتل مسعود جلال عثمان، القيادي البارز في حزب "العمال الكردستاني" في منطقة سنجار، شمالي العراق.
ولفتت إلى أن "عثمان انتقل من سوريا إلى العراق عام 2018، وبات أحد ما يسمى مسؤولي منطقة سنجار
في تنظيم ( PKK/KCK-YBŞ)، وعمل على إخضاع السكان المحليين باستخدام القوة".