https://sputnikarabic.ae/20230806/هل-ينجح-وزراء-خارجية-دول-الجوار-في-وضع-آليات-مقبولة-لوقف-الحرب-السودانية؟-1079838654.html

هل ينجح وزراء خارجية دول الجوار في وضع آليات مقبولة لوقف الحرب السودانية؟

هل ينجح وزراء خارجية دول الجوار في وضع آليات مقبولة لوقف الحرب السودانية؟

عقد وزراء خارجية دول الجوار أول اجتماعاتهم التنفيذية لبحث وضع آليات وقف الحرب وإحلال السلام بعد ثلاثة أسابيع من عقد القمة الأولى لدول جوار السودان في القاهرة،... 06.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-06T17:53+0000

2023-08-06T17:53+0000

2023-08-06T17:53+0000

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وقامت "سبوتنيك" بإجراء حوارات مع خبراء لمعرفة مدى احتمالية نجاح اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان في تحقيق خطوات نحو وقف الحرب.وقال محمد فوزي، الباحث المصري في الشؤون الإقليمية في مركز الأهرام: "ترتبط أهمية الاجتماع الأول للآلية الوزارية الخاصة بقمة "دول جوار السودان" باعتبارين أساسيين، الأول اعتبار موضوعي يتمثل في كونها أحد الآليات التنفيذية لقمة دول جوار والسودان وهي الآلية التي كانت أحد مخرجات القمة، وتستهدف تنفيذ بحث الإجراءات والخطة التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل واستقرار السودان، ووضع حلول تنفيذية شاملة للأزمة الراهنة".تداعيات كارثيةوأضاف فوزي في حديثه لـ"سبوتنيك": "أما الاعتبار الثاني فهو اعتبار رمزي، ويرتبط بشكل رئيسي بدلالات توقيت انعقاد هذا الاجتماع، إذ أنه يأتي بعد نحو 3 أسابيع من انعقاد قمة دول "جوار السودان"، وهو أمر يعكس حرص دول الجوار السوداني، على عدم التباطؤ على مستوى وضع رؤى وتصورات خاصة بحلحلة الأزمة، انطلاقا من الإدراك بأن إطالة أمد الأزمة سوف يكون له انعكاسات وتداعيات كارثية ليس فقط على السودان، وإنما على دول الجوار أيضاً".الحلول الأفريقيةوفي سياق متصل يرى الباحث في الشؤون الإقليمية، أن "قمة دول جوار السودان وما صاحبها من مخرجات وآليات تنفيذية على غرار الاجتماع الوزاري الحالي، تكرس لمبدأ مهم نادت به العديد من الدوائر سواء الرسمية أو غير الرسمية".وأردف فوزي: "في تقديري أن دول الجوار السوداني وعلى رأسها مصر لا تملك رفاهية السماح بإطالة أمد الأزمة السودانية، أو اتخاذ مواقف يغلب عليها البروتوكولية، خصوصاً في ضوء التداعيات السلبية الكبيرة للأزمة الراهنة".آمال كبيرةمن جانبه يقول وليد أبو زيد، المحلل السياسي السوداني، ما صدر عن الاجتماع الأول لدول جوار السودان والذي عقد بالقاهرة منتصف الشهر الماضي كان مشجعا، وأعطى آمال كبيرة بأنه قد يحدث نوع من التوافق لوقف الحرب وإحلال السلام.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن كم التفاؤل الذي ترافق مع البيانات التي صدرت عن اجتماع دول الجوار هدأت درجة حماسها، نظرا لطول الفترة بين تاريخ عقد الاجتماع وأول تحرك عملي تشهده العاصمة التشادية اليوم لـ اللجنة المنبثقة عن اجتماع القاهرة، في ظل مشهد سوداني تزداد تعقيداته وتضيع فرص الحل بمرور الساعات وليس الأيام والأسابيع.الإدانات الدوليةوتابع المحلل السياسي، أن الدعم السريع بعد الإدانات الأخيرة، أصبح قبوله لدى المجتمع الدولي بشكل عام والمجتمع السوداني بشكل خاص أمر أو مسألة عسيرة، وإذا أرادت دول الجوار التوصل إلى اتفاق سلام أو وقف لإطلاق النار، لابد أن تكون هناك تسوية بين الجيش والدعم السريع، وهذا ما سوف يرفضه الجيش والمجتمع السوداني وحتى الأحزاب السياسية، حتى أحزاب قوى الحرية والتغيير التي كانت تميل بشكل غير مباشر لدعم قوات حميدتي في البداية، اليوم تعيش حالة من الحرج الكبير في داخل المجتمع السوداني.تحديات كبرىوأوضح أبو زيد، أن "هناك تحديات كبيرة أمام اجتماع وزراء خارجية دول الجوار في تشاد، أول تلك التحديات تتمثل في كيفية تجاوز عقبة تقبل المجتمع السوداني للدعم السريع في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الحل العسكري الذي يتحدث عنه الكثيرين، ليس نهائيا وتعود بعده الأطراف للتفاوض والسياسة أيضا، لكن المعضلة الكبرى أن الممارسات التي يقوم بها أفراد الدعم السريع عقدت المشهد بصورة لم يكن حتى قادة الدعم يتصورون حدوثها".وتستضيف العاصمة التشادية إنجامينا، اليوم الأحد، اجتماعا لوزراء خارجية دول جوار السودان، لمناقشة الأزمة الحالية، ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا وأفريقيا الوسطى.ومنذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان في الأول من أبريل الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في السادس من الشهر نفسه، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

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