https://sputnikarabic.ae/20230807/وزيرة-خارجية-جنوب-أفريقيا-لم-توجه-الدعوة-لماكرون-لحضور-قمة-بريكس-1079856822.html

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: لم توجه الدعوة لماكرون لحضور قمة "بريكس"

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: لم توجه الدعوة لماكرون لحضور قمة "بريكس"

قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، اليوم الاثنين، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لم يتم دعوته إلى قمة "بريكس"، التي ستعقد في جوهانسبرغ، في... 07.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-07T14:00+0000

2023-08-07T14:00+0000

2023-08-07T14:00+0000

بريكست

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

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موسكو - سبوتنيك. وأوضحت باندور، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، ردا على سؤال عما إذا كان ماكرون قد تلقى دعوة: "في هذا الصدد، لم يتم توجيه أي دعوة".وافادت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، في الإفادة الصحفية، أن رئيس البلاد، سيريل رامافوزا، دعا قادة 67 دولة من أفريقيا وجنوب الكرة الأرضية، بالإضافة إلى ممثلي 20 منظمة، إلى لقاءات في إطار قمة "بريكس" المقبلة، مشيرًا إلى أن 34 دولة، حتى الآن، أكدت مشاركتها.وقالت باندور، خلال كلمة له تم بثها على موقع "يوتيوب": "دعا الرئيس (بدعم عام من قادة "بريكس") 67 زعيما من أفريقيا وجنوب العالم، لحضور فعاليات "بريكس وأفريقيا"، وحوارات "بريكس+"؛ (تمت دعوة) قادة من جميع القارات ومناطق جنوب العالم، وتم تلقي تأكيدات بالحضور من 34 دولة، على الأقل، حتى الآن".وأعلنت مجموعة "بريكس"، في عام 2022، عزمها زيادة عدد الدول الأعضاء بهدف جعل المجموعة أكثر شمولا، وأعربت 19 دولة على الأقل عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.

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