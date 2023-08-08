https://sputnikarabic.ae/20230808/المتحدث-باسم-الأسطول-الخامس-الأمريكي-حول-وصول-3000-جندي-للشرق-الأوسط-سيكون-هناك-تواجد-دائم-1079865652.html

المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي حول وصول 3000 جندي للشرق الأوسط: سيكون هناك تواجد دائم

المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي حول وصول 3000 جندي للشرق الأوسط: سيكون هناك تواجد دائم

قال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي، إن وصول مئات الجنود الأمريكيين للشرق الأوسط، هو مقدمة لـ "تواجد دائم". 08.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-08T05:58+0000

2023-08-08T05:58+0000

2023-08-08T05:58+0000

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها هوكينز لعميحاي شتاين، مراسل هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الثلاثاء، غداة الإعلان عن وصول 3000 جندي أمريكي وحاملتي طائرات للبحر الأحمر والخليج العربي، ضمن خطة لتعزيز القوات الأمريكية بالمنطقة.وقال المسؤول العسكري الأمريكي "سيكون هناك حضور دائم لتمكين الاستجابة السريعة في حالة حدوث مشكلة".وأضاف: "الهدف الأساسي للقوات الإضافية هو إعطاء المزيد من الخيارات والمرونة لمتخذي القرار (في واشنطن) والقادة في الميدان".وأشار هوكينز إلى أنه "في الأيام القليلة المقبلة، ستجري القوات تدريبات، من بين أمور أخرى مع شركاء، وكذلك عمليات ميدانية - لتوفير الأمن والاستقرار الإقليمي".وبحسب القناة الإسرائيلية فإت تعزيز أمريكا قواتها في الشرق الأوسط يأتي على خلفية ما سمته "التهديد الايراني للسفن واختطاف ناقلات النفط".وأمس الإثنين، أعلن الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، في بيان، وصول أكثر من ثلاثة آلاف بحار وجندي أمريكي إلى الشرق الأوسط، ودخول السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس باتان" وسفينة الإنزال "يو إس إس كارتر هول"، البحر الأحمر عبر قناة السويس.وأشار إلى أن منطقة عمليات الأسطول تشمل الخليج العربي وخليج عُمان والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي و3 نقاط حرجة في مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب.وحذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، القوات الأمريكية من الاقتراب من المياه الإقليمية اليمنية، مهددة إياها بمعركة "أكثر كلفة".وقال نائب وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله" حسين العزي عبر "تويتر": "حرصاً على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على سلامة الملاحة في البحر الأحمر يتوجب على القوات الأمريكية أن تبتعد عن مياهنا الإقليمية".وأضاف العزي وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "أنصار الله": "أي اقتراب (فقط مجرد اقتراب) قد يعني بداية المعركة الأطول والأكثر كلفة في التاريخ البشري".

https://sputnikarabic.ae/20230807/أنصار-الله-تحذر-القوات-الأمريكية-من-الاقتراب-من-المياه-الإقليمية-1079863685.html

https://sputnikarabic.ae/20230326/الجيش-الأمريكي-لن-نغادر-الشرق-الأوسط-لأنها-منطقة-مهمة-بالنسبة-لنا-1075141821.html

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