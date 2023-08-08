https://sputnikarabic.ae/20230808/جلال-زاده-ابتسامة-إيرانية-لإسرائيل-تكفي-الأمريكيين-لرفع-عقوباتهم-عنا-1079884999.html

جلال زاده: ابتسامة إيرانية لإسرائيل تكفي الأمريكيين لرفع عقوباتهم عنا

جلال زاده: ابتسامة إيرانية لإسرائيل تكفي الأمريكيين لرفع عقوباتهم عنا

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، وحيد جلال زاده، أن إيران تدعم القضية الفلسطينية منذ أربعة عقود وهي لم تتراجع إلى الوراء... 08.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-08T15:35+0000

2023-08-08T15:35+0000

2023-08-08T15:35+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

أخبار سوريا اليوم

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103330/12/1033301267_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_668cf67ee1e622229d857c30024f60a0.jpg

وجاء كلام المسؤول الإيراني خلال لقاء في السفارة الإيرانية في دمشق، جمعه مع قادة وممثلي فصائل المقاومة الفلسطينية، بحضور السفير الإيراني حسين أكبري.الأمريكيون جاهزون لرفع العقوبات بابتسامة من جانبناأشار جلال زادة خلال اللقاء إلى أن إيران تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ أربعة عقود وهي تعلن ذلك بكل فخر واعتزاز.وأضاف جلال زاده: "إن الأمريكيين ببسمة من جانبنا إلى جانب الكيان الصهيوني جاهزون لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية كانت دائماً تضحي بمصالحها بهدف الدفاع عن القضية الفلسطينية، وبحول الله وكما وعد سماحة قائد الثورة الإسلامية الإيرانية بعد 25 عاماً لن يكون هناك شيء اسمه الكيان الصهيوني".وحذر المسؤول الإيراني من أن "الكيان الصهيوني يعول على الاختلاف بين صفوف الفصائل الفلسطينية ولذلك يجب توحيد هذه الصفوف في خندق واحد من أجل مواجهة الكيان الصهيوني.كلمة سر إيران وسوريا: مواجهة الاستكبار العالميأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني في تصريح للصحفيين، أن "دعم ومساندة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للقضية الفلسطينية على المستويات الحكومية والشعبية طوال العقود الأربعة الماضية، كانت مستمرة ولا يخفى ذلك على أحد، وهو ما أكده سماحة قائد الثورة الإسلامية أكثر من مرة، حيث أعلن وأكد على استمرارية دعم ومساعدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للقضية الفلسطينية حتى زوال كامل الكيان الصهيوني".وتابع: "أكد سماحته أن إيران لا تجامل أي دولة في هذا الأمر وأن الدعم الإيراني للقضية الفلسطينية هو دعم شامل للشعب الفلسطيني المظلوم والمضطهد".وأردف جلال زاه: "نحن الآن في زيارة إلى العاصمة السورية دمشق وناقشنا في هذا الاجتماع مع الفصائل الفلسطينية آخر التطورات في الأراضي المحتلة، وأكدنا على استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم القضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب كل المقاومين والمناضلين من أجل القضية الفلسطينية ومواجهة الكيان الصهيوني سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة".وتابع: "الآن مقاومة الكيان الصهيوني لا تنحسر في فريق واحد أو عدة أفرقة، فكل الشعب الفلسطيني وكل الشباب الفلسطينيين دخلوا على الخط وهم يناضلون من أجل تحرير الأراضي الفلسطينية".الانتصار النهائي حليف الشعوب المستقلةوتابع زاده حديثه للصحفيين: "الأمريكيون يرغبون دائماً بمواجهة إرادة الأمم والشعوب المستقلة، وإيران وسوريا هما بلدان مستقلان، وإن كلمة سر إيران وسوريا هي مواجهة الاستكبار العالمي، ونحن ندفع أي تكاليف عزتنا واستقلالنا، وكونوا واثقين بأن الانتصار النهائي سيكون حليف كل الشعوب المستقلة"ولفت إلى أن "إيران لم تتراجع إلى الوراء بعد أربعة عقود رغم كل الضغوط المفروضة ضدها، ووصلت إلى تطورات هائلة في كافة المجالات، وبالنسبة لانتصار سوريا يجب أن نعتبر هذا الانتصار بمثابة معجزة القرن بأن كل الدول الغربية حاولت إسقاط سوريا وحاولوا إنهاء القضية الفلسطينية لكنهم لم ولن ينجحوا أبداً في وصولهم إلى هذا الهدف".دمشق تشكل مركز محور المقاومةأوضح أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية، خالد عبد المجيد، أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، على هامش الاجتماع، أن "هذا اللقاء مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني يأتي في إطار العلاقات بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويأتي في ظل تجاذبات إقليمية ودولية كبيرة وفي ظل محاولات من قبل أمريكا من أجل الالتفاف على حالة الصمود والانتصارات التي تحققت في المنطقة والتي استطاع فيها محور المقاومة أن يهزم المشروع الأمريكي فيها".للأسف.. المشهد في مخيم عين الحلوة معقدوحول الأحداث الأخيرة في مخيم عين الحلوة في لبنان، قال عبد المجيد: "المشهد في مخيم عين الحلوة للأسف معقد ترابطت فيه الكثير من الأطراف المعادية للمقاومة وللشعبين الفلسطيني واللبناني، والوضع الحاصل هو نتيجة مخططات خارجية وهناك للأسف جهات لبنانية وفلسطينية لعبت دوراً خطيراً فيما جرى في المخيم، بالإضافة إلى المخطط الذي يستهدف قضية اللاجئين ويستهدف الوضع في لبنان من خلال محاولة تفجير الأوضاع".المعركة واحدة... إقليميا ودولياأشار عضو المكتب السياسي ومسؤول دائرة العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر الطاهر، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هذا اللقاء يكتسب أهميته في ظل تصاعد كفاح الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمليات البطولية على أرض فلسطين".وأضاف: "سنبحث مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني التطورات السياسية والميدانية على أرض فلسطين، وتعميق التنسيق بين كل أطراف محور المقاومة لمواجهة التحديات الكبرى التي نعيشها في المنطقة وخاصة في ظل احتدام الصراع على المستوى العالمي والحرب التي تشنها أمريكا وحلف شمال الأطلسي ضد روسيا، وبالتالي المعركة واحدة سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي. سنناقش مجمل هذه التطورات وكيف نعمق العلاقات فيما بيننا من أجل مواجهة هذه التحديات".وكان عدد من قادة الفصائل الفلسطينية قد حذروا من المخططات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى ومدينة القدس وأكدوا أهمية توحيد الساحة الفلسطينية لمواجهة هذه المخططات.ونبّه عدد من قادة الفصائل إلى خطورة الحشودات الأمريكية في المنطقة ومن المحاولات الأمريكية لتوتير الأوضاع وخلق الفتن في إيران وسوريا ولبنان والعراق واليمن ودعوا إلى تكثيف الجهود ووضع الرؤى لمواجهة مخططات أمريكا وأدواتها في المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20230802/رئيس-فلسطين-لنظيره-القبرصى-على-المجتمع-الدولي-وقف-تصرفات-إسرائيل-كدولة-فوق-القانون-1079729406.html

https://sputnikarabic.ae/20230807/إيران-الناتو-واستفزازاته-من-الأسباب-الرئيسية-للأزمة-الأوكرانية-وروسيا-جارة-مهمة-1079851684.html

https://sputnikarabic.ae/20230807/إيران-تبدي-استعدادها-لنقل-المعرفة-التقنية-لسوريا-وإعادة-بناء-بنيتها-التحتية-1079843660.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم, إيران