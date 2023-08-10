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https://sputnikarabic.ae/20230810/الصحة-العالمية-تكشف-مدى-خطورة-متحور-كورونا-الجديد-وأبرز-أعراضه-1079933627.html
الصحة العالمية تكشف مدى خطورة متحور كورونا الجديد وأبرز أعراضه
الصحة العالمية تكشف مدى خطورة متحور كورونا الجديد وأبرز أعراضه
كشفت منظمة الصحة العالمية عن مدى خطورة متحور كورونا الجديد المعروف باسم "EG.5"، وذلك بعد ظهوره وانتشاره في مناطق عدة من العالم، بينها بريطانيا والولايات... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T08:49+0000
2023-08-10T08:49+0000
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ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، الدكتور أمجد الخولي، قوله بأن فيروس كورونا ما زال يتحور وينتشر في جميع أنحاء العالم.وأوضح الاستشاري أن السلالة الجديدة نسل لسلالة أوميكرون، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أضافت متحور "EG.5" إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا والتي يتم مراقبتها، في 19 يوليو/ تموز الماضي.وأكد الخولي أنه لا توجد أدلة علمية حتى الآن على أن السلالة الناشئة أكثر خطورة من السلالات السابقة، كما أن خصائص المتغير الفرعي الجديد ليست مختلفة كثيرا عن السلالات السابقة.وحدد الخولي أبرز أعراض الإصابة بالمتحور "EG.5" عند البالغين لهذا المتحور، وتشمل الحمى، التهاب الحلق، سيلان الأنف والسعال، آلام الجسم والعضلات، التعب والإسهال.واختتم الاستشاري بالصحة العالمية تصريحاته بالتأكيد على أنه طبقا للمعلومات المتاحة، وحيث أن اللقاحات ثبت فعاليتها في الحماية من السلالة أوميكرون، فمن المتوقع أن تقدم اللقاحات درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعي الجديد.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم 27 يوليو/ تموز، أن أكثر من نصف دول وأقاليم العالم، البالغ عددها 234، ‏أبلغت عن إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، في الفترة من 26 يونيو/ حزيران إلى 23 يوليو. بينما أشارت في تحديثها الوبائي الأسبوعي إلى أنه في "خلال فترة الـ28 يوما هذه، أبلغ 52% (122 من 234 دولة وإقليما) عن حالة واحدة على الأقل، وهي نسبة آخذة في الانخفاض منذ منتصف عام 2022".وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه خلال فترة 28 يوما المبلغ عنها، تم الإبلاغ عن أكثر من 868 ألف حالة إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، وأكثر من 3700 حالة وفاة على مستوى العالم.
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العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, الأخبار

الصحة العالمية تكشف مدى خطورة متحور كورونا الجديد وأبرز أعراضه

08:49 GMT 10.08.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIمنظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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كشفت منظمة الصحة العالمية عن مدى خطورة متحور كورونا الجديد المعروف باسم "EG.5"، وذلك بعد ظهوره وانتشاره في مناطق عدة من العالم، بينها بريطانيا والولايات المتحدة.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، الدكتور أمجد الخولي، قوله بأن فيروس كورونا ما زال يتحور وينتشر في جميع أنحاء العالم.
وأوضح الاستشاري أن السلالة الجديدة نسل لسلالة أوميكرون، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أضافت متحور "EG.5" إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا والتي يتم مراقبتها، في 19 يوليو/ تموز الماضي.
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وأكد الخولي أنه لا توجد أدلة علمية حتى الآن على أن السلالة الناشئة أكثر خطورة من السلالات السابقة، كما أن خصائص المتغير الفرعي الجديد ليست مختلفة كثيرا عن السلالات السابقة.
وحدد الخولي أبرز أعراض الإصابة بالمتحور "EG.5" عند البالغين لهذا المتحور، وتشمل الحمى، التهاب الحلق، سيلان الأنف والسعال، آلام الجسم والعضلات، التعب والإسهال.
واختتم الاستشاري بالصحة العالمية تصريحاته بالتأكيد على أنه طبقا للمعلومات المتاحة، وحيث أن اللقاحات ثبت فعاليتها في الحماية من السلالة أوميكرون، فمن المتوقع أن تقدم اللقاحات درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعي الجديد.
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وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم 27 يوليو/ تموز، أن أكثر من نصف دول وأقاليم العالم، البالغ عددها 234، ‏أبلغت عن إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، في الفترة من 26 يونيو/ حزيران إلى 23 يوليو.
بينما أشارت في تحديثها الوبائي الأسبوعي إلى أنه في "خلال فترة الـ28 يوما هذه، أبلغ 52% (122 من 234 دولة وإقليما) عن حالة واحدة على الأقل، وهي نسبة آخذة في الانخفاض منذ منتصف عام 2022".
وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه خلال فترة 28 يوما المبلغ عنها، تم الإبلاغ عن أكثر من 868 ألف حالة إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، وأكثر من 3700 حالة وفاة على مستوى العالم.
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