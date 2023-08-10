https://sputnikarabic.ae/20230810/تركيا-تعلن-ارتفاع-حصيلة-قتلى-جيشها-شمالي-العراق-1079933137.html
تركيا تعلن ارتفاع حصيلة قتلى جيشها شمالي العراق
تركيا تعلن ارتفاع حصيلة قتلى جيشها شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن عدد قتلى قواتها نتيجة الاشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني وصل إلى 5 أفراد. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T08:44+0000
2023-08-10T08:44+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إن 3 مصابين من أفراد الجيش التركي توفوا متأثرين بالإصابات، التي تعرضوا لها خلال مواجهة مع المسلحين شمالي العراق.ونفذ الجيش التركي، خلال الأيام الماضية، هجمات عدة استهدفت حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق.وفي وقت سابق اليوم، قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، إن الجيش التركي قتل وأصاب 6 أفراد من أعضاء حزب العمال الكردستاني خلال هجومين منفصلين، في محافظة السليمانية، استخدم فيهما الطائرات المسيرة.وأطلقت تركيا عملية عسكرية تحمل اسم "المخلب - القفل" لاستهداف معاقل مقاتلي "بي كا كا" شمالي العراق، التي تشهد قصفا تركيا متكررا، تبرره أنقرة بمكافحة حزب العمال الكردستاني، وترفضه بغداد، وتعتبره انتهاكا للسيادة العراقية.
https://sputnikarabic.ae/20230804/تركيا-تحيد-ضابط-البريد-لـبي-كي-كي-شمالي-العراق-1079780987.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, حزب العمال الكردستاني
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, حزب العمال الكردستاني
تركيا تعلن ارتفاع حصيلة قتلى جيشها شمالي العراق
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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن عدد قتلى قواتها نتيجة الاشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني وصل إلى 5 أفراد.
أنطاكيا - سبوتنيك
. وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إن 3 مصابين من أفراد الجيش التركي توفوا متأثرين بالإصابات، التي تعرضوا لها خلال مواجهة مع المسلحين شمالي العراق.
ونفذ الجيش التركي، خلال الأيام الماضية، هجمات
عدة استهدفت حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق.
وفي وقت سابق اليوم، قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، إن الجيش التركي قتل وأصاب 6 أفراد من أعضاء حزب العمال الكردستاني خلال هجومين منفصلين، في محافظة السليمانية، استخدم فيهما الطائرات المسيرة.
وأطلقت تركيا عملية عسكرية تحمل اسم "المخلب - القفل" لاستهداف معاقل مقاتلي
"بي كا كا" شمالي العراق، التي تشهد قصفا تركيا متكررا، تبرره أنقرة بمكافحة حزب العمال الكردستاني، وترفضه بغداد، وتعتبره انتهاكا للسيادة العراقية.