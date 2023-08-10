https://sputnikarabic.ae/20230810/تركيا-زلزال-بقوة-53-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-جنوبي-البلاد-1079968605.html

تركيا.. زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوبي البلاد

تركيا.. زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوبي البلاد

أعلنت هيئة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، اليوم الخميس، وقوع زلزال قوي بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، جنوبي البلاد. 10.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-10T20:49+0000

2023-08-10T20:49+0000

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وأكدت وكالة الأناضول، مساء اليوم الخميس، أن منطقة يشيل يورت التابعة لولاية ملاطية جنوب تركيا، قد شهدت زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق بلغ 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.ولفتت الهيئة التركية إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال الذي وقع في وقت سابق اليوم الخميس.ويشار إلى أن ولايتي أضنة وعثمانية جنوبي تركيا قد شهدتا زلزالا بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على حسابه على تويتر، إن شخصين أصيبا في ولاية أضنة، و6 في ولاية عثمانية جراء الزلزال. وأضاف أنه تم نقل المصابين الثمانية إلى المستشفيات لتلقي العلاج، دون التطرق لطبيعة إصاباتهم.وتسببت الهزة بحدوث تصدعات في بعض المنازل بحسب المشاهد التي تداولها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.وتسبب الزلزال في البلدين، بتعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى.

https://sputnikarabic.ae/20230725/8-مصابين-جراء-زلزال-أضنة-جنوبي-تركيا-1079381266.html

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زلزال, أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, أخبار سوريا اليوم