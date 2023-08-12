https://sputnikarabic.ae/20230812/بكين-نأمل-أن-نلتقي-مع-الفلبين-في-منتصف-الطريق-بشأن-الوضع-في-بحر-الصين-الجنوبي-1080003520.html
بكين: نأمل أن نلتقي مع الفلبين في منتصف الطريق بشأن الوضع في بحر الصين الجنوبي
بكين: نأمل أن نلتقي مع الفلبين في منتصف الطريق بشأن الوضع في بحر الصين الجنوبي
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن "بكين تأمل أن تتفق الفلبين معها في أقرب وقت ممكن"، وذلك بعد قيام خفر السواحل الصيني بطرد سفن فلبينية اقتحمت بحر الصين... 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T10:30+0000
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وأضاف الوزير الصيني، أمس الجمعة، خلال زيارته إلى سنغافورة وماليزيا، أن "الصين أكدت مرارا أنها مستعدة للتعامل بشكل صحيح مع الخلافات القائمة مع الفلبين، من خلال الحوار الثنائي"، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.وتأتي تصريحات وانغ يي، بعد أيام من طرد خفر السواحل الصيني 4 سفن فلبينية، بسبب دخولها مياه بحر الصين الجنوبي، بالقرب من منطقة "ريناي ريف"، واعتراض الفلبين على الإجراء، واتهامها للصين باستخدام خراطيم المياه ضدها بشكل غير قانوني.كما أعرب الوزير الصيني عن أمله بأن "يلتزم الجانب الفلبيني بالتوافق الذي تم التوصل إليه، في الماضي، وأن يعتز بالثقة المتبادلة المتراكمة من خلال التحسن في العلاقات الثنائية، وأن يلتقي مع الصين في منتصف الطريق لإيجاد طريقة قابلة للتطبيق لإدارة الوضع البحري بشكل مناسب".وأشار وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى أنه "على مر السنين، وفي ظل الجهود المشتركة للصين ودول "آسيان"، كان الوضع في بحر الصين الجنوبي مستقرا بشكل عام، ووفر بيئة جيدة لتنمية كل منهم".ومع ذلك، شدد وانغ أن "أمريكا والقوى الأخرى لا تريد سوى الفوضى في بحر الصين الجنوبي، للاستفادة من المياه الموحلة، ولخدمة استراتيجيتها الجيوسياسية استخدمت الولايات المتحدة وبعض القوات الأخرى قضية "ريناي ريف" لتأجيج النيران، وزرع الخلاف بين الصين والفلبين، وإذكاء المواجهة وتعريض السلام والهدوء في بحر الصين الجنوبي للخطر".كما أكد وانغ يي، أن "مبادرة الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي يجب أن تكون في أيدي دول المنطقة، وأن الصين تأمل في أن تحافظ دول المنطقة على اليقظة اللازمة ضد الجهات الفاعلة التي تعمل وراء الكواليس".وشدد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بكين ودول "آسيان" لديهما كامل الحكمة والقدرة على الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، وبناء وطن مشترك.
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https://sputnikarabic.ae/20230807/الصين-استخدام-خراطيم-المياه-لطرد-السفن-الفلبينية-كان-مهنيا-ومنضبطا-ولا-تشوبه-شائبة-1079849872.html
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الصين, الفلبين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الفلبين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بكين: نأمل أن نلتقي مع الفلبين في منتصف الطريق بشأن الوضع في بحر الصين الجنوبي
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قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن "بكين تأمل أن تتفق الفلبين معها في أقرب وقت ممكن"، وذلك بعد قيام خفر السواحل الصيني بطرد سفن فلبينية اقتحمت بحر الصين الجنوبي.
وأضاف الوزير الصيني، أمس الجمعة، خلال زيارته إلى سنغافورة وماليزيا، أن "الصين أكدت مرارا أنها مستعدة للتعامل بشكل صحيح مع الخلافات القائمة مع الفلبين، من خلال الحوار الثنائي"، وفقا لقناة
"سي جي تي إن" الصينية.
وتأتي تصريحات وانغ يي، بعد أيام من طرد خفر السواحل الصيني 4 سفن فلبينية
، بسبب دخولها مياه بحر الصين الجنوبي، بالقرب من منطقة "ريناي ريف"، واعتراض الفلبين على الإجراء، واتهامها للصين باستخدام خراطيم المياه ضدها بشكل غير قانوني.
كما أعرب الوزير الصيني عن أمله بأن "يلتزم الجانب الفلبيني بالتوافق الذي تم التوصل إليه، في الماضي، وأن يعتز بالثقة المتبادلة المتراكمة من خلال التحسن في العلاقات الثنائية، وأن يلتقي مع الصين في منتصف الطريق لإيجاد طريقة قابلة للتطبيق لإدارة الوضع البحري بشكل مناسب".
وأشار وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى أنه "على مر السنين، وفي ظل الجهود المشتركة للصين ودول "آسيان"، كان الوضع في بحر الصين الجنوبي مستقرا بشكل عام، ووفر بيئة جيدة لتنمية كل منهم".
ومع ذلك، شدد وانغ أن "أمريكا والقوى الأخرى لا تريد سوى الفوضى في بحر الصين الجنوبي
، للاستفادة من المياه الموحلة، ولخدمة استراتيجيتها الجيوسياسية استخدمت الولايات المتحدة وبعض القوات الأخرى قضية "ريناي ريف" لتأجيج النيران، وزرع الخلاف بين الصين والفلبين، وإذكاء المواجهة وتعريض السلام والهدوء في بحر الصين الجنوبي للخطر".
كما أكد وانغ يي، أن "مبادرة الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي يجب أن تكون في أيدي دول المنطقة، وأن الصين تأمل في أن تحافظ دول المنطقة على اليقظة اللازمة ضد الجهات الفاعلة التي تعمل وراء الكواليس".
وشدد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بكين ودول "آسيان" لديهما كامل الحكمة والقدرة على الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، وبناء وطن مشترك.