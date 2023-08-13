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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230813/9-دول-أعلنت-إرسال-دبابات-إلى-أوكرانيا-ما-هي-وماذا-أرسلت-1080024047.html
9 دول ترسل دبابات إلى أوكرانيا… ما هي وماذا أرسلت؟
9 دول ترسل دبابات إلى أوكرانيا… ما هي وماذا أرسلت؟
تواصل الدول الغربية تقديم دعم مالي وعسكري إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، ويشمل ذلك أنواعا مختلفة من الأسلحة بينها الدبابات، التي تمكنت... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T13:01+0000
2023-08-13T13:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ويصل عدد الدول التي تمد أوكرانيا بالدبابات إلى 9 دول حسبما تشير إحصائيات "موقع ستاتيستا" الأمريكي، حتى أغسطس/ آب الجاري، التي ترصد أيضا أنواع وأعداد الدبابات التي تم الإعلان عن إرسالها فعليا أو سيتم إرسالها إلى أوكرانيا، في المستقبل.وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن بعض صفقات الدبابات التي يتم الحديث عن إرسالها إلى أوكرانيا ليست الأحدث في فئتها، وأن بعضها يشمل دبابات متهالكة لا تصلح للقتال وإنما يمكن تجزئتها لاستخدام أجزائها في صيانة دبابات أخرى، وتحتاج أيضا للإصلاح قبل إرسالها إلى القتال.ولفتت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الجيش الروسي دمر دبابات غربية حديثة وعطّل دبابات أخرى خلال العملية العسكرية الخاصة.وهناك 3 أنواع من الدبابات الغربية التي تم الإعلان عن إرسالها إلى أوكرانيا، بحسب موقع "ستاتيستا":ويقدر عدد الدبابات من هذه الطرازات الـ 3، التي أعلنت الدول الغربية أنه تم أو سيتم إرسالها قريبا إلى أوكرانيا بنحو 130 دبابة، حسب موقع "ستاتيستا" ووسائل إعلام أمريكية أخرى، أوردت تفاصيل الدول وعدد الدبابات التي أعلنت عنها كل دولة:كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن "أوكرانيا حصلت فعليا على 10 دبابات "ليوبارد 1" من أصل 110 دبابات من هذا النوع تعهدت ألمانيا بإرسالها إلى كييف.ويعني ذلك أن إجمالي ما أعلنت عنه الدول الغربية من طرازات الدبابات الـ 4 يقدر بنحو 240 دبابة وصل بعضها فعليا، بينما سيتم الباقي في المستقبل.تصلح مدرعة... "ليوبارد 1" ليست دبابة بمعايير الحروب الحديثةيمكن القول إنها مجرد "مدفع محمول" وليست دبابات على الإطلاق، لأنها لا تستطيع الصمود أمام الأسلحة الروسية، خاصة أن تدريعها لا يزيد عن 70 ملم، مقارنة بالدبابات الحديثة، التي تمتلك تدريع فولاذي سمكه 120 ملم إضافة إلى الدروع التفاعلية.ذكرت ذلك وسائل إعلام أمريكية في حديثها عن الدبابة الألمانية "ليوبارد - 1"، مشيرة إلى أنها "تحتاج إلى الاحتماء خلف تشكيلات المدرعات خلال تنفيذ المهام الهجومية للاستفادة من مدفعها الرئيسي عيار 105 ملم، الذي يوفر قوة نيرانية كبيرة مقارنة بأسلحة المركبات المدرعة، وأنه لا يمكن اعتبارها دبابة بمعايير الدبابات الحديثة، على الإطلاق".ورغم ذلك فإن النسبة الأكبر من الدبابات الغربية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا هي من فئة "ليوبارد - 1"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.كما تحدث وسائل إعلام أمريكية عن أن دولة أوروبية وجدت 30 دبابة قديمة من فئة "ليوبارد - 1" لإرسالها إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن تاريخ تصنيع تلك الدبابة يرجع إلى، ستينيات القرن الماضي، وأن قدرتها على القتال تعتمد على مستوى التحديث الذي يمكن أن تخضع له قبل خوض أي معركة وطبيعة المهام التي ستتولى تنفيذها.وذكرت وسائل إعلام بريطانية، قبل أيام، أن "ألمانيا تقوم بترتيبات خاصة لإرسال 30 دبابة "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا، بعدما قامت بإعادة شرائها من بلجيكا للوفاء بتعهداتها الخاصة بحزمة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، التي تم الإعلان عنها خلال قمة الـ"ناتو"، التي انعقدت في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، في يوليو/ تموز الماضي".وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن "تلك الدبابات مستخدمة وأن عددها الفعلي نحو 50 دبابة، لا يوجد منها سوى 30 دبابة فقط ستكون صالحة للاستخدام بعد إصلاحها، بينما سيتم تجزئة الدبابات الأخرى لاستخدام أجزائها في صيانة الدبابات الأخرى".ولم تحدد ألمانيا تاريخ تسليم تلك الدبابات إلى أوكرانيا، لكنها أشارت إلى أن ذلك ربما يحدث، خلال فترة تصل إلى 6 أشهر.ولفتت وسائل إعلام بريطانية إلى أن "ألمانيا تعهدت بإرسال 110 دبابات من طراز "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا، لكن ما وصل إلى كييف فعليا، حتى الآن، من هذا الطراز هو 10 دبابات فقط".من يمتلك أضخم قوة دبابات في العالم؟تمتلك روسيا أضخم قوة دبابات في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، وهي تتجاوز ضعفي حجم قوة الدبابات الأمريكية وأكثر من إجمالي ما يملكه 20 جيشا في الـ"ناتو".وعند مقارنة قوة الدبابات الروسية بإجمالي ما تملكه جميع جيوش الحلف الـ31 من دبابات، فإن الفارق بينهما لا يزيد عن 80 دبابة.وتمتلك روسيا 12 ألفا و566 دبابة، مقارنة بـ 12 ألفا و647 دبابة لجميع جيوش الـ"ناتو"، ويضاف إلى ذلك أن نوعية الدبابات الروسية هي الأفضل عالميا لأنها تجمع بين الكفاءة القتالية العالية والتكلفة المنخفضة، مقارنة بدبابات الـ"ناتو" التي تكون تكلفتها أعلى وكفاءتها القتالية أقل.ووصفت وسائل إعلام أمريكية في تقارير سابقة، أن قوة الدبابات الروسية يمكن أن تهز الكرة الأرضية، مشيرة إلى أن روسيا أحيت الاستراتيجية السوفيتية التي تعتمد على تطوير عدة دبابات في وقت، وشمل ذلك ظهور سلسلة دبابات "تي - 80" الحديثة واستمرار تطوير "تي - 72" و"تي - 90"، والكشف عن الدبابة الشبحية "تي - 14".ويتم تصنيف قوة أي دبابة بناء على 3 معايير أساسية هي القوة النيرانية التي تحدد مهامها الهجومية والتدريع الذي يحميها من النيران المعادية خلال القتال والمناورة التي توفر لها ميزة التخفي للإفلات من العدو عقب تنفيذ عمليات القصف، وهي الصفات التي كشفت تفوق الدبابات الروسية على نظيراتها الغربية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.
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https://sputnikarabic.ae/20230426/الناتو-يزود-أوكرانيا-بـ6-دبابات-ليوبارد-1076317731.html
https://sputnikarabic.ae/20230121/معلومات-عن-دبابات-ليوبارد-الألمانية-التي-تطالب-بعض-الدول-بإرسالها-إلى-أوكرانيا-1072548358.html
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https://sputnikarabic.ae/20230713/قوة-موسكو-لا-مثيل-لها-مقارنة-بين-دبابات-روسيا-والناتو-في-2023-1079025876.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, بريطانيا, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, بريطانيا, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

9 دول ترسل دبابات إلى أوكرانيا… ما هي وماذا أرسلت؟

13:01 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 13:02 GMT 13.08.2023)
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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تواصل الدول الغربية تقديم دعم مالي وعسكري إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، ويشمل ذلك أنواعا مختلفة من الأسلحة بينها الدبابات، التي تمكنت الأسلحة الروسية من إحراق وتدمير أعداد كبيرة منها.
ويصل عدد الدول التي تمد أوكرانيا بالدبابات إلى 9 دول حسبما تشير إحصائيات "موقع ستاتيستا" الأمريكي، حتى أغسطس/ آب الجاري، التي ترصد أيضا أنواع وأعداد الدبابات التي تم الإعلان عن إرسالها فعليا أو سيتم إرسالها إلى أوكرانيا، في المستقبل.
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28 يوليو, 13:52 GMT
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن بعض صفقات الدبابات التي يتم الحديث عن إرسالها إلى أوكرانيا ليست الأحدث في فئتها، وأن بعضها يشمل دبابات متهالكة لا تصلح للقتال وإنما يمكن تجزئتها لاستخدام أجزائها في صيانة دبابات أخرى، وتحتاج أيضا للإصلاح قبل إرسالها إلى القتال.
ولفتت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الجيش الروسي دمر دبابات غربية حديثة وعطّل دبابات أخرى خلال العملية العسكرية الخاصة.
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إعلام غربي يكشف عن مشكلة خطيرة في "ليوبارد".. أرتالها تدمر قبل وصولها إلى الهدف
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وهناك 3 أنواع من الدبابات الغربية التي تم الإعلان عن إرسالها إلى أوكرانيا، بحسب موقع "ستاتيستا":

- "ليوبارد - 2" الألمانية… 87 دبابة.
- "تشالنجر - 2" البريطانية... 14 دبابة.
- "إم - 1 أبرامز" الأمريكية… 31 دبابة.
ويقدر عدد الدبابات من هذه الطرازات الـ 3، التي أعلنت الدول الغربية أنه تم أو سيتم إرسالها قريبا إلى أوكرانيا بنحو 130 دبابة، حسب موقع "ستاتيستا" ووسائل إعلام أمريكية أخرى، أوردت تفاصيل الدول وعدد الدبابات التي أعلنت عنها كل دولة:
كندا… أرسلت 8 دبابات "ليوبارد - 2".
النرويج… أرسلت 8 دبابات "ليوبارد - 2".
السويد… أرسلت 10 دبابات "ليوبارد - 2".
بولندا… أرسلت 30 دبابة "ليوبارد - 2".
ألمانيا… أرسلت 18 دبابة "ليوبارد - 2".
إسبانيا… أرسلت 10 دبابات "ليوبارد - 2".
البرتغال… أرسلت 3 دبابات "ليوبارد - 2".
بريطانيا…أرسلت 14 دبابة "تشالنجر - 2".
الولايات المتحدة الأمريكية: سترسل 31 دبابة "إم 1 أبرامز".
دبابة تي - 90 أثناء التدريبات الخاصة بوحدات البندقية الآلية والدبابات والمدفعية التابعة للواء البنادق الآلية في جيش الأسلحة المشترك الثامن في منطقة فولغوغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
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كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن "أوكرانيا حصلت فعليا على 10 دبابات "ليوبارد 1" من أصل 110 دبابات من هذا النوع تعهدت ألمانيا بإرسالها إلى كييف.
ويعني ذلك أن إجمالي ما أعلنت عنه الدول الغربية من طرازات الدبابات الـ 4 يقدر بنحو 240 دبابة وصل بعضها فعليا، بينما سيتم الباقي في المستقبل.
دمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
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تصلح مدرعة... "ليوبارد 1" ليست دبابة بمعايير الحروب الحديثة

يمكن القول إنها مجرد "مدفع محمول" وليست دبابات على الإطلاق، لأنها لا تستطيع الصمود أمام الأسلحة الروسية، خاصة أن تدريعها لا يزيد عن 70 ملم، مقارنة بالدبابات الحديثة، التي تمتلك تدريع فولاذي سمكه 120 ملم إضافة إلى الدروع التفاعلية.
ذكرت ذلك وسائل إعلام أمريكية في حديثها عن الدبابة الألمانية "ليوبارد - 1"، مشيرة إلى أنها "تحتاج إلى الاحتماء خلف تشكيلات المدرعات خلال تنفيذ المهام الهجومية للاستفادة من مدفعها الرئيسي عيار 105 ملم، الذي يوفر قوة نيرانية كبيرة مقارنة بأسلحة المركبات المدرعة، وأنه لا يمكن اعتبارها دبابة بمعايير الدبابات الحديثة، على الإطلاق".
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
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معلومات عن دبابات "ليوبارد" الألمانية التي تطالب بعض الدول بإرسالها إلى أوكرانيا
21 يناير, 15:31 GMT
ورغم ذلك فإن النسبة الأكبر من الدبابات الغربية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا هي من فئة "ليوبارد - 1"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
كما تحدث وسائل إعلام أمريكية عن أن دولة أوروبية وجدت 30 دبابة قديمة من فئة "ليوبارد - 1" لإرسالها إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن تاريخ تصنيع تلك الدبابة يرجع إلى، ستينيات القرن الماضي، وأن قدرتها على القتال تعتمد على مستوى التحديث الذي يمكن أن تخضع له قبل خوض أي معركة وطبيعة المهام التي ستتولى تنفيذها.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية، قبل أيام، أن "ألمانيا تقوم بترتيبات خاصة لإرسال 30 دبابة "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا، بعدما قامت بإعادة شرائها من بلجيكا للوفاء بتعهداتها الخاصة بحزمة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، التي تم الإعلان عنها خلال قمة الـ"ناتو"، التي انعقدت في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، في يوليو/ تموز الماضي".
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
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بعد حديث سوناك عن إرسالها إلى أوكرانيا... معلومات عن دبابات "تشالنجر - 2" البريطانية
14 يناير, 20:53 GMT
وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن "تلك الدبابات مستخدمة وأن عددها الفعلي نحو 50 دبابة، لا يوجد منها سوى 30 دبابة فقط ستكون صالحة للاستخدام بعد إصلاحها، بينما سيتم تجزئة الدبابات الأخرى لاستخدام أجزائها في صيانة الدبابات الأخرى".
ولم تحدد ألمانيا تاريخ تسليم تلك الدبابات إلى أوكرانيا، لكنها أشارت إلى أن ذلك ربما يحدث، خلال فترة تصل إلى 6 أشهر.
جنود بولنديون وأوكرانيون في دبابة ليوبارد 2 في تدريب عسكري غربي بولندا بتاريخ 13 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
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شويغو يكشف عدد دبابات "ليوبارد" المدمرة خلال شهر يونيو
3 يوليو, 10:59 GMT
ولفتت وسائل إعلام بريطانية إلى أن "ألمانيا تعهدت بإرسال 110 دبابات من طراز "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا، لكن ما وصل إلى كييف فعليا، حتى الآن، من هذا الطراز هو 10 دبابات فقط".

من يمتلك أضخم قوة دبابات في العالم؟

تمتلك روسيا أضخم قوة دبابات في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، وهي تتجاوز ضعفي حجم قوة الدبابات الأمريكية وأكثر من إجمالي ما يملكه 20 جيشا في الـ"ناتو".
دبابة تي-90إم إس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
بعد حصول الجيش الروسي على دفعة جديدة من النسخة المطورة... معلومات عن الدبابة الروسية "تي - 90"
11 سبتمبر 2022, 14:08 GMT
وعند مقارنة قوة الدبابات الروسية بإجمالي ما تملكه جميع جيوش الحلف الـ31 من دبابات، فإن الفارق بينهما لا يزيد عن 80 دبابة.
وتمتلك روسيا 12 ألفا و566 دبابة، مقارنة بـ 12 ألفا و647 دبابة لجميع جيوش الـ"ناتو"، ويضاف إلى ذلك أن نوعية الدبابات الروسية هي الأفضل عالميا لأنها تجمع بين الكفاءة القتالية العالية والتكلفة المنخفضة، مقارنة بدبابات الـ"ناتو" التي تكون تكلفتها أعلى وكفاءتها القتالية أقل.
دبابة تي-90 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
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13 يوليو, 10:27 GMT
ووصفت وسائل إعلام أمريكية في تقارير سابقة، أن قوة الدبابات الروسية يمكن أن تهز الكرة الأرضية، مشيرة إلى أن روسيا أحيت الاستراتيجية السوفيتية التي تعتمد على تطوير عدة دبابات في وقت، وشمل ذلك ظهور سلسلة دبابات "تي - 80" الحديثة واستمرار تطوير "تي - 72" و"تي - 90"، والكشف عن الدبابة الشبحية "تي - 14".
ويتم تصنيف قوة أي دبابة بناء على 3 معايير أساسية هي القوة النيرانية التي تحدد مهامها الهجومية والتدريع الذي يحميها من النيران المعادية خلال القتال والمناورة التي توفر لها ميزة التخفي للإفلات من العدو عقب تنفيذ عمليات القصف، وهي الصفات التي كشفت تفوق الدبابات الروسية على نظيراتها الغربية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.
© Sputnikالذكرى الـ80 لمعركة بروخوروفكا
الذكرى الـ80 لمعركة بروخوروفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
الذكرى الـ80 لمعركة بروخوروفكا
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