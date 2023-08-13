https://sputnikarabic.ae/20230813/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-محيط-العاصمة-دمشق-1080015714.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الأحد، لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T04:09+0000
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وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة باتجاه محيط العاصمة دمشق.وأضاف المصدر أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري تمكنت من التصدي لمعظمها الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.وأوضح المصدر أن الفرق الفنية والهندسية في الجيش السوري بدأت بالتوجه إلى أحد المواقع للوقوف على الأضرار ومن ثم الإعلان عنها رسميا.يذكر أنه في وقت سابق من أمس السبت، شن مجهولون هجوما صاروخيا على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي.وقالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن "دوي سلسلة انفجارات سمع في أرجاء القرى والبلدات في محيط حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن قصف صاروخي تعرضت له القاعدة العسكرية اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في الحقل".وأكدت المصادر أن "3 صواريخ أطلقها مجهولون، صباح اليوم، على الجيش الأمريكي داخل قاعدته اللاشرعية، وأصابت أهدافها".
https://sputnikarabic.ae/20230811/مركز-المصالحة-الروسي-طائرات-التحالف-تنتهك-بروتوكولات-منع-التصادم-16-مرة-في-سوريا-1079994977.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, حصري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, حصري
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
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تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الأحد، لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة باتجاه محيط العاصمة دمشق.
وأضاف المصدر أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري
تمكنت من التصدي لمعظمها الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.
وأوضح المصدر أن الفرق الفنية والهندسية في الجيش السوري بدأت بالتوجه إلى أحد المواقع للوقوف على الأضرار ومن ثم الإعلان عنها رسميا.
يذكر أنه في وقت سابق من أمس السبت، شن مجهولون هجوما صاروخيا
على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي.
وقالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن "دوي سلسلة انفجارات سمع في أرجاء القرى والبلدات في محيط حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن قصف صاروخي تعرضت له القاعدة العسكرية اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في الحقل".
وأكدت المصادر أن "3 صواريخ أطلقها مجهولون، صباح اليوم، على الجيش الأمريكي داخل قاعدته اللاشرعية، وأصابت أهدافها".