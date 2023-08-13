عربي
https://sputnikarabic.ae/20230813/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-محيط-العاصمة-دمشق-1080015714.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الأحد، لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T04:09+0000
2023-08-13T04:09+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الأخبار
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061650608_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9cfac63484bee16e871a50a34caf6ecd.jpg
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة باتجاه محيط العاصمة دمشق.وأضاف المصدر أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري تمكنت من التصدي لمعظمها الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.وأوضح المصدر أن الفرق الفنية والهندسية في الجيش السوري بدأت بالتوجه إلى أحد المواقع للوقوف على الأضرار ومن ثم الإعلان عنها رسميا.يذكر أنه في وقت سابق من أمس السبت، شن مجهولون هجوما صاروخيا على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي.وقالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن "دوي سلسلة انفجارات سمع في أرجاء القرى والبلدات في محيط حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن قصف صاروخي تعرضت له القاعدة العسكرية اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في الحقل".وأكدت المصادر أن "3 صواريخ أطلقها مجهولون، صباح اليوم، على الجيش الأمريكي داخل قاعدته اللاشرعية، وأصابت أهدافها".
https://sputnikarabic.ae/20230811/مركز-المصالحة-الروسي-طائرات-التحالف-تنتهك-بروتوكولات-منع-التصادم-16-مرة-في-سوريا-1079994977.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061650608_370:0:1810:1080_1920x0_80_0_0_10fa2003d744e50d9f75158afe657383.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, حصري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, حصري

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق

04:09 GMT 13.08.2023
© Sputnik . Ali Hashemالدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق الثلاثاء 26 أبريل 2022
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق الثلاثاء 26 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبرTelegramNabd
حصري
تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الأحد، لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة باتجاه محيط العاصمة دمشق.
وأضاف المصدر أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري تمكنت من التصدي لمعظمها الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.
وأوضح المصدر أن الفرق الفنية والهندسية في الجيش السوري بدأت بالتوجه إلى أحد المواقع للوقوف على الأضرار ومن ثم الإعلان عنها رسميا.
المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
مركز المصالحة الروسي: طائرات "التحالف" تنتهك بروتوكولات "منع التصادم" 16 مرة في سوريا
11 أغسطس, 20:14 GMT
يذكر أنه في وقت سابق من أمس السبت، شن مجهولون هجوما صاروخيا على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي.
وقالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن "دوي سلسلة انفجارات سمع في أرجاء القرى والبلدات في محيط حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن قصف صاروخي تعرضت له القاعدة العسكرية اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في الحقل".
وأكدت المصادر أن "3 صواريخ أطلقها مجهولون، صباح اليوم، على الجيش الأمريكي داخل قاعدته اللاشرعية، وأصابت أهدافها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:29 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 أغسطس, 12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала