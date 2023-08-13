عربي
https://sputnikarabic.ae/20230813/زيلينسكي-يقر-بمسؤولية-كييف-عن-محاولة-الهجوم-الفاشلة-على-جسر-القرم-1080036735.html
زيلينسكي يقر بمسؤولية كييف عن محاولة الهجوم الفاشلة على جسر القرم
زيلينسكي يقر بمسؤولية كييف عن محاولة الهجوم الفاشلة على جسر القرم
أقر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بمسؤولية بلاده عن محاولة هجوم فاشلة على جسر القرم في 12 أغسطس/ آب الحالي. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T22:43+0000
2023-08-13T22:43+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن
جمهورية القرم الروسية
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828757_0:117:2395:1464_1920x0_80_0_0_43b56c18e1aaaf2ef7f635990bf31ac9.jpg
موسكو- سبوتنيك. وفي مقطع فيديو نشره على قناته في تطبيق "تلغرام"، أكد زيلينسكي قائلا: "نحن نرد يوميا على تصرفات القوات المسلحة الروسية ضمن إطار عملية خاصة"، وأضاف: "يمكن رؤية الدخان الناجم عن الحادث على جسر القرم".من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت الماضي أن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخين على جسر القرم في هجومين منفصلين، وأفادت في بيانها: "حاولت السلطات الأوكرانية استهداف جسر القرم بصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس-200"، الذي تم تعديله ليصبح نسخة هجومية".في سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الروسية، يوم السبترالماضي، محاولات نظام كييف الإرهابية في تدمير البنى التحتية المدنية في شبه جزيرة القرم، مبينة أن هذه الأعمال "لن تمر دون رد".ونقلت الوزارة عن المتحدثة الرسمية باسمها، ماريا زاخاروفا: "بعد ظهر السبت حاول نظام كييف مرة أخرى تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم، هذه المرة ، تم تحويل صاروخ "إس- 200" الموجه المضاد للطائرات إلى نسخة هجومية".وأضافت زاخاروفا: "وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد تم اكتشاف الصاروخ واعتراضه في الجو في الوقت المناسب بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية. ولم تقع إصابات أو أضرار".واختتم البيان: "مثل هذه الأعمال التخريبية تمنح المجتمع الدولي فرصة للاقتناع مرة أخرى بالطبيعة الحقيقية لنظام كييف، لا يمكن تبرير هذه الأعمال البربرية ولن تمر دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20230812/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-إرهابيا-لنظام-كييف-على-جسر-القرم-بصاروخ-إس---200-1080007165.html
https://sputnikarabic.ae/20230812/استئناف-حركة-المرور-على-جسر-القرم-بعد-تعليقها-لفترة-وجيزة-1079996413.html
جمهورية القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828757_187:0:2367:1635_1920x0_80_0_0_2a91a2f997efe1f68216c284a512ec84.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, جمهورية القرم الروسية, الأخبار
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, جمهورية القرم الروسية, الأخبار

زيلينسكي يقر بمسؤولية كييف عن محاولة الهجوم الفاشلة على جسر القرم

22:43 GMT 13.08.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
تابعنا عبرTelegramNabd
أقر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بمسؤولية بلاده عن محاولة هجوم فاشلة على جسر القرم في 12 أغسطس/ آب الحالي.
موسكو- سبوتنيك. وفي مقطع فيديو نشره على قناته في تطبيق "تلغرام"، أكد زيلينسكي قائلا: "نحن نرد يوميا على تصرفات القوات المسلحة الروسية ضمن إطار عملية خاصة"، وأضاف: "يمكن رؤية الدخان الناجم عن الحادث على جسر القرم".
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت الماضي أن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخين على جسر القرم في هجومين منفصلين، وأفادت في بيانها: "حاولت السلطات الأوكرانية استهداف جسر القرم بصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس-200"، الذي تم تعديله ليصبح نسخة هجومية".
إس-200 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط هجوما إرهابيا لنظام كييف على جسر القرم بصاروخ "إس - 200"
أمس, 12:27 GMT
في سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الروسية، يوم السبترالماضي، محاولات نظام كييف الإرهابية في تدمير البنى التحتية المدنية في شبه جزيرة القرم، مبينة أن هذه الأعمال "لن تمر دون رد".
ونقلت الوزارة عن المتحدثة الرسمية باسمها، ماريا زاخاروفا: "بعد ظهر السبت حاول نظام كييف مرة أخرى تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم، هذه المرة ، تم تحويل صاروخ "إس- 200" الموجه المضاد للطائرات إلى نسخة هجومية".
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استئناف حركة المرور على جسر القرم بعد تعليقها لفترة وجيزة
أمس, 01:18 GMT
وأضافت زاخاروفا: "وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد تم اكتشاف الصاروخ واعتراضه في الجو في الوقت المناسب بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية. ولم تقع إصابات أو أضرار".
واختتم البيان: "مثل هذه الأعمال التخريبية تمنح المجتمع الدولي فرصة للاقتناع مرة أخرى بالطبيعة الحقيقية لنظام كييف، لا يمكن تبرير هذه الأعمال البربرية ولن تمر دون رد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:29 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 أغسطس, 12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала