https://sputnikarabic.ae/20230813/زيلينسكي-يقر-بمسؤولية-كييف-عن-محاولة-الهجوم-الفاشلة-على-جسر-القرم-1080036735.html
زيلينسكي يقر بمسؤولية كييف عن محاولة الهجوم الفاشلة على جسر القرم
زيلينسكي يقر بمسؤولية كييف عن محاولة الهجوم الفاشلة على جسر القرم
أقر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بمسؤولية بلاده عن محاولة هجوم فاشلة على جسر القرم في 12 أغسطس/ آب الحالي. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T22:43+0000
2023-08-13T22:43+0000
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موسكو- سبوتنيك. وفي مقطع فيديو نشره على قناته في تطبيق "تلغرام"، أكد زيلينسكي قائلا: "نحن نرد يوميا على تصرفات القوات المسلحة الروسية ضمن إطار عملية خاصة"، وأضاف: "يمكن رؤية الدخان الناجم عن الحادث على جسر القرم".من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت الماضي أن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخين على جسر القرم في هجومين منفصلين، وأفادت في بيانها: "حاولت السلطات الأوكرانية استهداف جسر القرم بصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس-200"، الذي تم تعديله ليصبح نسخة هجومية".في سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الروسية، يوم السبترالماضي، محاولات نظام كييف الإرهابية في تدمير البنى التحتية المدنية في شبه جزيرة القرم، مبينة أن هذه الأعمال "لن تمر دون رد".ونقلت الوزارة عن المتحدثة الرسمية باسمها، ماريا زاخاروفا: "بعد ظهر السبت حاول نظام كييف مرة أخرى تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم، هذه المرة ، تم تحويل صاروخ "إس- 200" الموجه المضاد للطائرات إلى نسخة هجومية".وأضافت زاخاروفا: "وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد تم اكتشاف الصاروخ واعتراضه في الجو في الوقت المناسب بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية. ولم تقع إصابات أو أضرار".واختتم البيان: "مثل هذه الأعمال التخريبية تمنح المجتمع الدولي فرصة للاقتناع مرة أخرى بالطبيعة الحقيقية لنظام كييف، لا يمكن تبرير هذه الأعمال البربرية ولن تمر دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20230812/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-إرهابيا-لنظام-كييف-على-جسر-القرم-بصاروخ-إس---200-1080007165.html
https://sputnikarabic.ae/20230812/استئناف-حركة-المرور-على-جسر-القرم-بعد-تعليقها-لفترة-وجيزة-1079996413.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, جمهورية القرم الروسية, الأخبار
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, جمهورية القرم الروسية, الأخبار
زيلينسكي يقر بمسؤولية كييف عن محاولة الهجوم الفاشلة على جسر القرم
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أقر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بمسؤولية بلاده عن محاولة هجوم فاشلة على جسر القرم في 12 أغسطس/ آب الحالي.
موسكو- سبوتنيك. وفي مقطع فيديو نشره على قناته في تطبيق "تلغرام"، أكد زيلينسكي قائلا: "نحن نرد يوميا على تصرفات القوات المسلحة الروسية ضمن إطار عملية خاصة"، وأضاف: "يمكن رؤية الدخان الناجم عن الحادث على جسر القرم".
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت الماضي أن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخين على جسر القرم
في هجومين منفصلين، وأفادت في بيانها: "حاولت السلطات الأوكرانية استهداف جسر القرم بصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس-200"، الذي تم تعديله ليصبح نسخة هجومية".
في سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الروسية، يوم السبترالماضي، محاولات نظام كييف الإرهابية في تدمير البنى التحتية المدنية في شبه جزيرة القرم، مبينة أن هذه الأعمال "لن تمر دون رد".
ونقلت الوزارة عن المتحدثة الرسمية باسمها، ماريا زاخاروفا
: "بعد ظهر السبت حاول نظام كييف مرة أخرى تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم، هذه المرة ، تم تحويل صاروخ "إس- 200" الموجه المضاد للطائرات إلى نسخة هجومية".
وأضافت زاخاروفا: "وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد تم اكتشاف الصاروخ واعتراضه في الجو في الوقت المناسب بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية. ولم تقع إصابات أو أضرار".
واختتم البيان: "مثل هذه الأعمال التخريبية
تمنح المجتمع الدولي فرصة للاقتناع مرة أخرى بالطبيعة الحقيقية لنظام كييف، لا يمكن تبرير هذه الأعمال البربرية ولن تمر دون رد".