https://sputnikarabic.ae/20230814/قوة-عسكرية-تغلق-أبواب-القصر-الرئاسي-اليمني-في-عدن-1080037050.html
قوة عسكرية تغلق أبواب القصر الرئاسي اليمني في عدن
قوة عسكرية تغلق أبواب القصر الرئاسي اليمني في عدن
شهد القصر الرئاسي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، توترا مساء يوم الأحد بين القوات المسؤولة عن حمايته، ما أسفر عن إغلاق إحدى البوابات من قبل قوة تابعة... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T00:06+0000
2023-08-14T00:06+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وتم إغلاق بوابات قصر معاشيق لعدة ساعات وتم منع دخول وخروج أي شخص، بما في ذلك موظفو مكتب رئيس الوزراء معين عبد الملك، قبل أن يسمح بالتنقل من وإلى القصر وفقًا لإجراءات مشددة.وأبلغت رئاسة الوزراء رئاسة مجلس القيادة بالحادثة التي وقعت بعد يومين من عودة رئيس الوزراء إلى عدن بعد غياب دام شهرين بسبب تدهور خدمة الكهرباء في المدينة نتيجة نقص الوقود لمحطات التوليد بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة اليمنية بسبب توقف صادرات النفط الخام بفعل استهداف جماعة "أنصار الله" لموانئ التصدير في أكتوبر الماضي.وفيما يتعلق بالأحداث، وجه رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي ووزير الدفاع ورئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن محسن الداعري بالتحقيق في أسباب إغلاق بوابة قصر معاشيق وتحديد المسؤولين وتقديم التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.يذكر أن محافظة أبين جنوب اليمن، شهدت مواجهات، مساء الأحد، بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، أسفرت عن سقوط أربعة جنود يمنيين بين قتيل وجريح.ووفقا لمصدر عسكري يمني، جرت المواجهات في جبهة الحلحل بمديرية لودر شمال شرقي أبين، حيث تصدت وحدات من الجيش المدعومة بالمقاومة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لهجوم جماعة "أنصار الله".وكانت الجماعة تحاول التقدم نحو مركز المديرية المجاورة لمحافظة البيضاء، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الجنوبية من صدها، واستخدمت أسلحة متوسطة وثقيلة خلال المواجهات.
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار, أنصار الله
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار, أنصار الله
قوة عسكرية تغلق أبواب القصر الرئاسي اليمني في عدن
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شهد القصر الرئاسي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، توترا مساء يوم الأحد بين القوات المسؤولة عن حمايته، ما أسفر عن إغلاق إحدى البوابات من قبل قوة تابعة لألوية العمالقة الجنوبية التي يقودها عضو مجلس القيادة اليمني عبد الرحمن المحرمي.
القاهرة- سبوتنيك. وتم إغلاق بوابات قصر معاشيق لعدة ساعات وتم منع دخول وخروج أي شخص، بما في ذلك موظفو مكتب رئيس الوزراء معين عبد الملك، قبل أن يسمح بالتنقل من وإلى القصر وفقًا لإجراءات مشددة.
وأبلغت رئاسة الوزراء رئاسة مجلس القيادة بالحادثة التي وقعت بعد يومين من عودة رئيس الوزراء إلى عدن
بعد غياب دام شهرين بسبب تدهور خدمة الكهرباء في المدينة نتيجة نقص الوقود لمحطات التوليد بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة اليمنية بسبب توقف صادرات النفط الخام بفعل استهداف جماعة "أنصار الله" لموانئ التصدير في أكتوبر الماضي.
وفيما يتعلق بالأحداث، وجه رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي ووزير الدفاع ورئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن محسن الداعري بالتحقيق في أسباب إغلاق بوابة قصر معاشيق وتحديد المسؤولين وتقديم التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.
يذكر أن محافظة أبين جنوب اليمن، شهدت مواجهات
، مساء الأحد، بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، أسفرت عن سقوط أربعة جنود يمنيين بين قتيل وجريح.
ووفقا لمصدر عسكري يمني، جرت المواجهات في جبهة الحلحل بمديرية لودر شمال شرقي أبين، حيث تصدت وحدات من الجيش المدعومة بالمقاومة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لهجوم جماعة "أنصار الله".
وكانت الجماعة تحاول التقدم نحو مركز المديرية المجاورة لمحافظة البيضاء، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الجنوبية
من صدها، واستخدمت أسلحة متوسطة وثقيلة خلال المواجهات.