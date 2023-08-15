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https://sputnikarabic.ae/20230815/الهجرة-الدولية-الصراع-أجبر-أكثر-من-مليون-سوداني-على-الفرار-خارج-بلادهم-1080119299.html
الهجرة الدولية: الصراع أجبر أكثر من مليون سوداني على الفرار خارج بلادهم
الهجرة الدولية: الصراع أجبر أكثر من مليون سوداني على الفرار خارج بلادهم
تسبب الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نزوح ملايين السودانيين في الداخل وفرار آخرين إلى خارج البلاد. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T18:51+0000
2023-08-15T18:51+0000
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وقالت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن عدد السودانيين الذين فروا إلى خارج البلاد يزيد عن مليون شخص، مشيرة إلى أنهم عبروا حدود البلاد إلى دول مجاورة، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، بينما وصل عدد النازحين في الداخل إلى أكثر من 3 ملايين شخص آخرين.كما حذرت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين من أن 6 ملايين شخص في السودان أصبحوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة، داعية وقف الأعمال العدائية في السودان فورا.وأشارت المفوضية الأممية إلى أن أكثر من 14 مليون طفل في السودان أصبحوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية.وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sputnikarabic.ae/20230815/مالك-عقار-خارطة-الطريق-في-السودان-ستبدأ-بوقف-إطلاق-النار-بين-الجيش-والدعم-السريع-1080118749.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الأخبار

الهجرة الدولية: الصراع أجبر أكثر من مليون سوداني على الفرار خارج بلادهم

18:51 GMT 15.08.2023
© AFP 2023 / -الصراع في السودان - مدينة الخرطوم
الصراع في السودان - مدينة الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© AFP 2023 / -
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تسبب الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نزوح ملايين السودانيين في الداخل وفرار آخرين إلى خارج البلاد.
وقالت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن عدد السودانيين الذين فروا إلى خارج البلاد يزيد عن مليون شخص، مشيرة إلى أنهم عبروا حدود البلاد إلى دول مجاورة، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، بينما وصل عدد النازحين في الداخل إلى أكثر من 3 ملايين شخص آخرين.
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال مالك عقار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
مالك عقار: خارطة الطريق في السودان ستبدأ بوقف إطلاق النار بين الجيش والدعم السريع
18:08 GMT
كما حذرت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين من أن 6 ملايين شخص في السودان أصبحوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة، داعية وقف الأعمال العدائية في السودان فورا.
وأشارت المفوضية الأممية إلى أن أكثر من 14 مليون طفل في السودان أصبحوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية.
وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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