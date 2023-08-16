https://sputnikarabic.ae/20230816/لونا-25-ترسل-صورة-جديدة-من-رحلتها-إلى-القمر-وتقترب-من-مدارها-صور--1080131090.html
"لونا-25" ترسل صورة جديدة من رحلتها إلى القمر وتقترب من مدارها... صور
"لونا-25" ترسل صورة جديدة من رحلتها إلى القمر وتقترب من مدارها... صور
نشرت مؤسسة "روسكوسموس" الروسية صورة جديدة التقطتها كاميرات مركبة "لونا-25" الروسية، والتي انطلقت من قاعدة فوستوشني الفضائية في 11 أغسطس/ آب. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T11:19+0000
2023-08-16T11:19+0000
2023-08-16T11:19+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
روسكوسموس
الفضاء
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وكتبت "روسكوسموس" على الصورة التي نشرتها: "ننشر لكم صورة جديدة من كاميرات "لونا-25" أثناء رحلتها إلى القمر.تم إطلاق صاروخ "سويوز 2.1 بي" مع محطة "لونا 25"، والتي تعتبر أول محطة قمرية منذ ما يقرب من 50 عامًا، من قاعدة "فوستوشني" الفضائية، في 11 أغسطس، وفي يوم 16 أغسطس، ستدخل المدار حول القمر.ومن المقرر أن تصبح المركبة "لونا - 25" أول محطة في العالم تهبط في منطقة القطب الجنوبي للقمر، حيث من المفترض أن تتم عملية الهبوط، في 21 أغسطس/ آب الجاري.وفي وقت سابق من اليوم، صرح مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" بأن محطة الفضاء "لونا-25"، كانت أقرب بمقدار 50 كيلومترًا من سطح القمر، بعد ظهر اليوم الأربعاء، من المركبة الفضائية الهندية "تشاندريان -3" التي تم إطلاقها قبل شهر.
https://sputnikarabic.ae/20230816/مركبة-لونا-الروسية-تسبق-تشاندريان-الهندية-بـ50-كيلومترا-1080130087.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسكوسموس, الفضاء
روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسكوسموس, الفضاء
"لونا-25" ترسل صورة جديدة من رحلتها إلى القمر وتقترب من مدارها... صور
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نشرت مؤسسة "روسكوسموس" الروسية صورة جديدة التقطتها كاميرات مركبة "لونا-25" الروسية، والتي انطلقت من قاعدة فوستوشني الفضائية في 11 أغسطس/ آب.
وكتبت "روسكوسموس" على الصورة التي نشرتها: "ننشر لكم صورة جديدة من كاميرات "لونا-25" أثناء رحلتها إلى القمر.
تم إطلاق صاروخ "سويوز 2.1 بي" مع محطة "لونا 25"،
والتي تعتبر أول محطة قمرية منذ ما يقرب من 50 عامًا، من قاعدة "فوستوشني" الفضائية، في 11 أغسطس، وفي يوم 16 أغسطس، ستدخل المدار حول القمر.
ومن المقرر أن تصبح المركبة "لونا - 25"
أول محطة في العالم تهبط في منطقة القطب الجنوبي للقمر، حيث من المفترض أن تتم عملية الهبوط، في 21 أغسطس/ آب الجاري.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" بأن محطة الفضاء "لونا-25"، كانت أقرب بمقدار 50 كيلومترًا من سطح القمر، بعد ظهر اليوم الأربعاء، من المركبة الفضائية الهندية "تشاندريان -3" التي تم إطلاقها قبل شهر.