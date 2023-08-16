https://sputnikarabic.ae/20230816/مركبة-لونا-الروسية-تسبق-تشاندريان-الهندية-بـ50-كيلومترا-1080130087.html
مركبة "لونا" الروسية تسبق "تشاندريان" الهندية بـ50 كيلومترا
مركبة "لونا" الروسية تسبق "تشاندريان" الهندية بـ50 كيلومترا
صرح مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" بأن محطة الفضاء "لونا-25"، كانت أقرب بمقدار 50 كيلومترًا من سطح القمر، بعد ظهر يوم الأربعاء، من المركبة الفضائية الهندية "تشاندريان... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T10:35+0000
2023-08-16T10:35+0000
2023-08-16T11:08+0000
علوم
روسيا
الأقمار الصناعية
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وأشار المصدر إلى تقدم المحطة الروسية، وهي الأولى في تاريخ روسيا الحديثة، قائلا: "ستكون محطة "لونا 25"، عند الساعة 12:00، أقرب إلى القمر بمقدار 50 كيلومترًا من "تشاندرايان".وتم إطلاق صاروخ "سويوز 2.1 بي" مع محطة "لونا 25"، والتي تعتبر أول محطة قمرية منذ ما يقرب من 50 عامًا، من قاعدة "فوستوشني" الفضائية، في 11 أغسطس، وفي يوم 16 أغسطس، ستدخل المدار حول القمر. وستستغرق الرحلة حول القمر ثلاثة أيام في المدار الإهليليجي بارتفاع 100 كيلومتر، ومن المتوقع هبوط المركبة الروسية في 21 أغسطس.وتم إطلاق محطة الفضاء الروبوتية الهندية "تشاندريان-3" إلى الفضاء في 14 يوليو/ تموز ودخلت المدار القمري في 5 أغسطس. وفي 14 أغسطس، أجرت المحطة مناورة "هبوط" على القمر، وخفضت مدارها إلى 50 و177 كيلومترًا عند منطقة الحضيض والأوج.وفي 16 أغسطس، أعلنت وكالة الفضاء الهندية بدء الاستعدادات لهبوط المحطة على سطح القمر وخفضت مدارها إلى 153 و163 كيلومترًا، ومن المتوقع هبوط السفينة الهندية في 23 أغسطس.
https://sputnikarabic.ae/20230815/غنائم-العملية-العسكرية-الخاصة-في-منتدى-آرميا-2023-1080109659.html
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علوم, روسيا, الأقمار الصناعية
علوم, روسيا, الأقمار الصناعية
مركبة "لونا" الروسية تسبق "تشاندريان" الهندية بـ50 كيلومترا
10:35 GMT 16.08.2023 (تم التحديث: 11:08 GMT 16.08.2023) تابعنا عبر
صرح مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" بأن محطة الفضاء "لونا-25"، كانت أقرب بمقدار 50 كيلومترًا من سطح القمر، بعد ظهر يوم الأربعاء، من المركبة الفضائية الهندية "تشاندريان -3" التي تم إطلاقها قبل شهر.
وأشار المصدر إلى تقدم المحطة الروسية، وهي الأولى في تاريخ روسيا الحديثة، قائلا: "ستكون محطة "لونا 25"، عند الساعة 12:00، أقرب إلى القمر بمقدار 50 كيلومترًا من "تشاندرايان".
وتم إطلاق صاروخ "سويوز 2.1 بي" مع محطة "لونا 25"،
والتي تعتبر أول محطة قمرية منذ ما يقرب من 50 عامًا، من قاعدة "فوستوشني" الفضائية، في 11 أغسطس، وفي يوم 16 أغسطس، ستدخل المدار حول القمر.
وستستغرق الرحلة حول القمر ثلاثة أيام في المدار الإهليليجي بارتفاع 100 كيلومتر، ومن المتوقع هبوط المركبة الروسية في 21 أغسطس.
وتم إطلاق محطة الفضاء الروبوتية الهندية "تشاندريان-3"
إلى الفضاء في 14 يوليو/ تموز ودخلت المدار القمري في 5 أغسطس. وفي 14 أغسطس، أجرت المحطة مناورة "هبوط" على القمر، وخفضت مدارها إلى 50 و177 كيلومترًا عند منطقة الحضيض والأوج.
وفي 16 أغسطس، أعلنت وكالة الفضاء الهندية بدء الاستعدادات لهبوط المحطة على سطح القمر
وخفضت مدارها إلى 153 و163 كيلومترًا، ومن المتوقع هبوط السفينة الهندية في 23 أغسطس.