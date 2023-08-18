https://sputnikarabic.ae/20230818/رغم-تقليل-الفارق-بينهما-استطلاع-رأي-إسرائيلي-يظهر-تراجع-نتنياهو-أمام-غانتس-1080190256.html

رغم تقليل الفارق بينهما.. استطلاع رأي إسرائيلي يظهر تراجع نتنياهو أمام غانتس

رغم تقليل الفارق بينهما.. استطلاع رأي إسرائيلي يظهر تراجع نتنياهو أمام غانتس

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن قرارات حكومة بنيامين نتنياهو الحالية يمكن أن تضر بأسلوب الحياة في البلاد بنسبة 50%. 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T07:11+0000

2023-08-18T07:11+0000

2023-08-18T07:11+0000

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أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، نشرته القناة الإسرائيلية السابعة، صباح اليوم الجمعة، تراجع ائتلاف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحاكم، أمام بيني غانتس، وزير الدفاع السابق.وأفادت القناة بأن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بزعامة نتنياهو، تقدم مقعدين ليحصل على 55 مقعدا، مقابل 65 لأحزاب المعارضة والأحزاب العربية في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، مقارنة باستطلاع رأي أجري في الرابع من الشهر الجاري، والذي بيّن أن الائتلاف سيحصل على 53 في حال إجراء انتخابات برلمانية للكنيست في الوقت الحالي.وأوضح الاستطلاع الإسرائيلي أن حزب "معسكر الدولة" بقيادة بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، سيزيد قوة ويحصل على 31 مقعدا، مقابل بقاء حزب "الليكود" الحاكم بقيادة نتنياهو، عند 28 مقعدا فقط، في وقت انخفض عدد مقاعد حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد، زعيم المعارضة الحالي، إلى 15 مقعدا فقط.وفي سياق متصل، أظهر استطلاع رأي أجري، في السادس عشر من شهر يونيو/ حزيران الماضي، أن بيني غانتس، يتقدم على رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، بفارق كبير في حال إجراء انتخابات برلمانية، آنذاك.وأشار الاستطلاع الإسرائيلي إلى أن حزب "معسكر الدولة" سينجح في تعزيز شعبيته وزيادة قوته في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، ليوسع الفارق مع الليكود إلى 8 مقاعد كاملة، وذلك خلافا للنتائج التي أظهرتها استطلاعات الرأي السابقة، منوّها إلى أنه سيحصل على 32 مقعدا في الكنيست، في وقت يحصد حزب "الليكود" 24 مقعدا فقط، متراجعًا بمقعدين كاملين عن الاستطلاع الأخير.وحول الشخصية الأنسب أو الأفضل لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، حصل بيني غانتس على نسبة أعلى من نتنياهو، حيث يعتبره 47% أنه المرشح الأفضل لقيادة البلاد في الفترة الحالية لهذا المنصب، فيما تراجع نتنياهو إلى 37%.

https://sputnikarabic.ae/20230804/استطلاع-رأي-إسرائيلي-يظهر-تراجع-نتنياهو-أمام-غانتس-1079789806.html

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