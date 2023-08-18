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روسيا تشرع في تصدير أحدث أنظمة الاتصالات للبوارج الحربية
روسيا تشرع في تصدير أحدث أنظمة الاتصالات للبوارج الحربية
ذكر المكتب الصحفي لشركة "روس إلكترونيكس" القابضة، اليوم الجمعة، أن الشركة بدأت بتسليم أحدث نظام اتصالات متكامل للسفن الحربية للعملاء الأجانب. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T07:35+0000
2023-08-18T07:35+0000
روسيا
اقتصاد
الصناعة
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وأفاد المكتب الصحفي: "بدأت شركة "روس إلكترونيكس" القابضة التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية في تسليم النسخة التصديرية من نظام الاتصالات المتكاملة "آر 760" لتجهيز القوارب والسفن لأغراض مختلفة، ويمكن استخدام المعدات في جميع أنواع السفن، بما في ذلك السفن الحربية من الدرجة الأولى".ونقلت الخدمة الصحفية عن المدير العام: "يتيح لنا ذلك تحسين الخصائص التكتيكية والفنية والتقنية والاقتصادية للمجمع، بالإضافة إلى إنشاء الأساس اللازم لمواصلة تطوير تقنيات الاتصال اللاسلكي، ما يزيد بشكل كبير من إمكانات التصدير من منتجاتنا وفقًا للاتفاقية التي تم التوصل إليها، بدأنا هذا العام في تسليم نسخة التصدير من مجمع "آر 760" للعملاء".يتم تقديم نظام الاتصالات المتكامل "آر 760" في المنصة المشتركة لـ"روس إلكترونيكس"، المنعقدة في المنتدى العسكري التقني "أرميا - 2023".
https://sputnikarabic.ae/20230818/تدريبات-روسية-وصينية-مشتركة-في-المحيط-الهادئ--فيديو-1080189569.html
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روسيا, اقتصاد, الصناعة
روسيا, اقتصاد, الصناعة

روسيا تشرع في تصدير أحدث أنظمة الاتصالات للبوارج الحربية

07:35 GMT 18.08.2023
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورالسفن الحربية لأسطول المحيط الهادئ أثناء الانتشار كجزء من تمارين القيادة والأركان الإستراتيجية فوستوك 2022 في خليج القرن الذهبي، روسيا 1 سبتمبر 2022
السفن الحربية لأسطول المحيط الهادئ أثناء الانتشار كجزء من تمارين القيادة والأركان الإستراتيجية فوستوك 2022 في خليج القرن الذهبي، روسيا 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
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ذكر المكتب الصحفي لشركة "روس إلكترونيكس" القابضة، اليوم الجمعة، أن الشركة بدأت بتسليم أحدث نظام اتصالات متكامل للسفن الحربية للعملاء الأجانب.
وأفاد المكتب الصحفي: "بدأت شركة "روس إلكترونيكس" القابضة التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية في تسليم النسخة التصديرية من نظام الاتصالات المتكاملة "آر 760" لتجهيز القوارب والسفن لأغراض مختلفة، ويمكن استخدام المعدات في جميع أنواع السفن، بما في ذلك السفن الحربية من الدرجة الأولى".

كما أشار المدير العام لمعهد "أومسك" للبحوث العلمية، فلاديمير بيريزوفسكي، أن استخدام تكنولوجيا الراديو المعرفة بالبرمجيات يوفر مورد تحديث لمجمع "آر 760" غير محدود تقريبًا.

الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
تدريبات روسية وصينية مشتركة في المحيط الهادئ ... فيديو
06:37 GMT
ونقلت الخدمة الصحفية عن المدير العام: "يتيح لنا ذلك تحسين الخصائص التكتيكية والفنية والتقنية والاقتصادية للمجمع، بالإضافة إلى إنشاء الأساس اللازم لمواصلة تطوير تقنيات الاتصال اللاسلكي، ما يزيد بشكل كبير من إمكانات التصدير من منتجاتنا وفقًا للاتفاقية التي تم التوصل إليها، بدأنا هذا العام في تسليم نسخة التصدير من مجمع "آر 760" للعملاء".
يتم تقديم نظام الاتصالات المتكامل "آر 760" في المنصة المشتركة لـ"روس إلكترونيكس"، المنعقدة في المنتدى العسكري التقني "أرميا - 2023".
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