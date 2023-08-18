https://sputnikarabic.ae/20230818/في-ظل-الأزمة-السياسية-والمحاصصة-الطائفية-متى-يشعر-لبنان-بانعكاسات-ثرواته-النفطية-على-الاقتصاد؟-1080207137.html

في ظل الأزمة السياسية والمحاصصة الطائفية... متى يشعر لبنان بانعكاسات ثرواته النفطية على الاقتصاد؟

في ظل الأزمة السياسية والمحاصصة الطائفية... متى يشعر لبنان بانعكاسات ثرواته النفطية على الاقتصاد؟

وسط الأزمات الاقتصادية المتراكمة، والوضع المعيشي المأساوي للمواطنين، ومع غياب الحلول لأزمة الفراغ الرئاسي بسبب المحاصصة الطائفية، يدخل لبنان عصر التنقيب عن... 18.08.2023, سبوتنيك عربي

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وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز إلى البلوك رقم 9 لبدء الحفر، وذلك بعد انتهاء عملية المسح البيئي للبلوك من قبل سفينة "جانوس 2"، التي تشغلها "توتال إنرجيز" وشريكتها "إيني" الإيطالية و"قطر للطاقة".وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، قد أعلن في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "سفينة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز ستنهي مهمة الحفر والاستكشاف، بعد نحو 90 يوما من بدء الأعمال".ويقول المراقبون إن الانعكاسات الاقتصادية لاستخراج النفط والغاز ستكون كبيرة على الاقتصاد اللبناني، في غضون السنوات الخمس القادمة، فيما يحذر آخرون من سرقة هذه الثروات من قبل المنظومة السياسية الحاكمة، بحسب قولهم.عملية طويلةقال الخبير الاقتصادي اللبناني، عماد عكوش، إن "هناك مسيرة طويلة فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز في أعماق البحار، والمنشآت المكلفة، وعملية الاستخراج والمعدات المطلوبة لتجهيز المحطات العائمة، وبناء مخازن وأنابيب لربط البحر بالبر، وهي عملية تحتاج لأكثر من 5 سنوات".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك": "بعد الاستخراج تأتي عملية البحث عن زبائن لهم مصلحة بشراء الغاز اللبناني، وهم من المفترض أنهم موقعين لعقود طويلة الأجل مع دول أخرى، وبالتالي هل ستتخلى عن بعض عقودها لمصلحة التعاقد مع لبنان أم لا، كما نتحدث كذلك - في حال لم يتم إنشاء أنابيب لربط هذه المحطات بالمستهلكين- عن محطات لتسييل الغاز وبيعه مسال، وهو ما يحتاج لوقت طويل".وقال إنوأوضح أنه "من المتوقع إذا ما كانت نتائج التنقيب إيجابية، أن يبدأ لبنان في لمس بعض التحسن بالأداء الاقتصادي مع أول اكتشاف تجاري، لكن التحسن بالشكل المطلوب لا يمكن توقعه، قبل 5 سنوات".سرقة الثرواتفي السياق، اعتبر المحلل اللبناني، أسامة وهبي، أن "لبنان بلد غني قبل أن يكون نفطيا، والمنظومة الحاكمة التي حكمت البلاد على مدار 3 عقود، نهبت لبنان وحوّلته إلى بلد منكوب، هناك ثروات طبيعية وبشرية وقطاع السياحة والتجارة والزراعة والصناعة، كلها كانت منتجة ولها مردود عالي".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "الثروة الكبرى تتمثل في المغتربين، والذين يرسلون مليارات الدولارات سنويا، وكل هذه الأموال صبت في المصارف، ومن ثم في الدولة اللبنانية، وقطاعات الهدر التي تصل إلى جيوب المسؤولين الفاسدين".وتابع:ويرى وهبي أنه "في حال تم اكتشاف الثروات النفطية والغازية، لن ينعم بها الشعب بوجود هذه المنظومة الفاسدة، سيزداد ثراء الحكام وبؤس الشعب، إلى أن يتم التخلص منها، فلبنان اليوم يعاني من أزمة حكم ونظام وطبقة سياسية عمدت إلى إفقار الناس وتجويعهم وسرقة مدخراتهم".وقال إن "هناك توجها اليوم بإنشاء صندوق سيادي لوضع كل الأموال التي ستأتي من النفط والغاز، وإدارة الصندوق ستكون محاصصة بين المنظومة الحاكمة الفاسدة، كل زعيم طائفة وحزب سيأخذ حصته من النفط وسيبقى الشعب في حالة عوز وعتمة وجوع والبحث عن لقمة عيش بشكل يومي"، مشيرا إلى أن "هذه الثروات قد تُسرق من قبل المنظومة إذا ما استمرت في حكمها".وكانت شركة "توتال إنرجيز"، مشغل الرقعة الرقم 9، أعلنت في بيان: "وصول منصة الحفر "Transocean Barents" إلى الرقعة على بعد نحو 120 كيلومترا من بيروت في المياه اللبنانية، إلى جانب وصول أول طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت".

https://sputnikarabic.ae/20230627/خبير-نفطي-عملية-الحفر-الاستكشافي-في-الرقعة-رقم-9-قبالة-سواحل-لبنان-تبدأ-في-نهاية-أغسطس-2023-1078533160.html

https://sputnikarabic.ae/20230509/وزير-الطاقة-اللبناني-بدء-التنقيب-عن-النفط-والغاز-قبالة-سواحل-لبنان-في-سبتمبر-1076814576.html

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