https://sputnikarabic.ae/20230818/كلافيسين-روسيا-تطلق-غواصة-مسيرة-هي-الأولى-من-نوعها-1080191758.html
"كلافيسين"... روسيا تطلق غواصة مسيرة هي الأولى من نوعها
"كلافيسين"... روسيا تطلق غواصة مسيرة هي الأولى من نوعها
صرّح الرئيس التنفيذي للشركة، ألكسندر ميخيف، خلال منتدى "آرميا 2023"، بأن شركة "روس بورون إكسبورت" قدمت أكثر من 10 منتجات دفاعية جديدة إلى السوق العالمية، بما... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T08:38+0000
2023-08-18T08:38+0000
2023-08-18T08:38+0000
روسيا
الصناعة
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وقال ميخييف: "في عام 2023، حصلنا على تصاريح تصدير لأكثر من 10 عينات، إذ فتح عدد منها الطريق أمام شركة "روس بورون إكسبورت" إلى قطاعات جديدة من السوق العالمية، حيث لم يكن يوجد عروض روسية من قبل، لذا دخلت المسيرة، القادرة على العمل في أعماق تصل إلى 6000 متر، في الوقت المناسب".بالإضافة إلى ذلك، هذا العام، حصل مجمع "نابات" على أدوات أتمتة الإعلام والاتصالات مع عناصر الذكاء الاصطناعي، وكذلك المركبات المدرعة "Z-STS Akhmat"، واستبدال نسخة الاستيراد بالكامل من "تايفون - ك فينيكس" لهذا العام.وأوضح ميخييف: "في المستقبل القريب، نتوقع إطلاق عدد من الموديلات الجديدة تمامًا في السوق العالمية، بالإضافة إلى المنتجات الحديثة والمعدلة للشركات الروسية، والتي أظهرت خصائصها خلال العملية العسكرية الخاصة، مع مراعاة الخبرة المكتسبة في الاستخدام القتالي".ويستمر المعرض من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، في كوبينكا قرب موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20230818/لونا-25-تحدد-مواقع-هبوط-محتملة-على-سطح-القمر-1080190850.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الصناعة
"كلافيسين"... روسيا تطلق غواصة مسيرة هي الأولى من نوعها
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صرّح الرئيس التنفيذي للشركة، ألكسندر ميخيف، خلال منتدى "آرميا 2023"، بأن شركة "روس بورون إكسبورت" قدمت أكثر من 10 منتجات دفاعية جديدة إلى السوق العالمية، بما في ذلك الغواصة المسيرة "كلافيسين" ومجمع اتصالات "نابات".
وقال ميخييف: "في عام 2023، حصلنا على تصاريح تصدير لأكثر من 10 عينات، إذ فتح عدد منها الطريق أمام شركة "روس بورون إكسبورت" إلى قطاعات جديدة من السوق العالمية، حيث لم يكن يوجد عروض روسية من قبل، لذا دخلت المسيرة، القادرة على العمل في أعماق تصل إلى 6000 متر، في الوقت المناسب".
بالإضافة إلى ذلك، هذا العام، حصل مجمع "نابات" على أدوات أتمتة الإعلام والاتصالات مع عناصر الذكاء الاصطناعي
، وكذلك المركبات المدرعة "Z-STS Akhmat"، واستبدال نسخة الاستيراد بالكامل من "تايفون - ك فينيكس" لهذا العام.
وأوضح ميخييف: "في المستقبل القريب، نتوقع إطلاق عدد من الموديلات الجديدة تمامًا في السوق العالمية، بالإضافة إلى المنتجات الحديثة والمعدلة للشركات الروسية، والتي أظهرت خصائصها خلال العملية العسكرية الخاصة
، مع مراعاة الخبرة المكتسبة في الاستخدام القتالي".
ويستمر المعرض من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، في كوبينكا قرب موسكو.