تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
04:04 GMT 18.08.2023
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن سفن أسطول البحر الأسود، سفينة الحراسة "بيتليفي" وسفينة الحراسة "فاسيلي بيكوف" كشفت ودمرت زورق بحري مُسير للقوات الأوكرانية حاول مساء الخميس مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود.
وأضافت الدفاع الروسية، أن الهجوم تم في تمام الساعة (بتوقيت موسكو22:55، 07:55 مساءً بتوقيت غرينتش) على بعد 237 كم [147 ميلاً] جنوب غرب سيفاستوبول.
04:04 GMT 18.08.2023
04:03 GMT 18.08.2023