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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230818/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1080187576.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T04:04+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

04:04 GMT 18.08.2023
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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04:04 GMT 18.08.2023
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن سفن أسطول البحر الأسود، سفينة الحراسة "بيتليفي" وسفينة الحراسة "فاسيلي بيكوف" كشفت ودمرت زورق بحري مُسير للقوات الأوكرانية حاول مساء الخميس مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود.
وأضافت الدفاع الروسية، أن الهجوم تم في تمام الساعة (بتوقيت موسكو22:55، 07:55 مساءً بتوقيت غرينتش) على بعد 237 كم [147 ميلاً] جنوب غرب سيفاستوبول.
04:04 GMT 18.08.2023
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود
أمس, 22:08 GMT
04:03 GMT 18.08.2023
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقضي على مجموعتي مشاة وطاقم مدفعية أوكراني في أوروزينوي بدونيتسك
03:59 GMT
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