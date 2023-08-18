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محمد بن زايد يزور إثيوبيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون
محمد بن زايد يزور إثيوبيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون
وصل محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة أديس أبابا، في زيارة رسمية إلى إثيوبيا لتعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T11:54+0000
2023-08-18T11:54+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم الجمعة، بأن آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، كان في مقدمة مستقبلي الرئيس الإماراتي لدى وصوله مطار بولي أديس أبابا الدولي.ومن المقرر عقد قمة إماراتية إثيوبية، في وقت لاحق من اليوم الجمعة، تعد الثانية التي تجمع الشيخ محمد بن زايد وآبي أحمد، خلال 7 شهور.ويشار إلى أن زيارة محمد بن زايد آل نهيان تأتي بعد يومين من إعلان المبادرة الإماراتية الإنسانية "ما بعد 2020"، التي تقودها أبو ظبي، وأطلقتها جائزة زايد للاستدامة بالتعاون مع عدد من الشركاء، وتتعلق بتوفير مياه الشرب الآمنة لما يصل إلى 9000 من سكان قرى في منطقة ديراشي الجنوبية في إثيوبيا.ويشار إلى أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قد أجرى مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، خلال زيارته الأخير إلى أبو ظبي، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، لحضور فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة".وبحث الجانبان خلال اجتماعهما العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها بما يحقق مصلحة الدولتين، حيث شهدا توقيع اتفاقية بشأن تطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية تصل قدرته إلى 500 ميغاواط في المرحلة الأولى، وأنه "من المستهدف أن يتم تطوير مشروعات مماثلة تنتج ما يصل إلى ألفي ميغاواط داخل إثيوبيا".
https://sputnikarabic.ae/20230117/آبي-أحمد-ومحمد-بن-زايد-يجريان-مباحثات-ثنائية-بشأن-مشروعات-الطاقة-الشمسية-في-إثيوبيا-1072402392.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إثيوبيا, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
الأخبار, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إثيوبيا, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

محمد بن زايد يزور إثيوبيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون

11:54 GMT 18.08.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIBولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، والرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، في القصر الرئاسي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، 24 يوليو/ تموز 2018
ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، والرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، في القصر الرئاسي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، 24 يوليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
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وصل محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة أديس أبابا، في زيارة رسمية إلى إثيوبيا لتعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم الجمعة، بأن آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، كان في مقدمة مستقبلي الرئيس الإماراتي لدى وصوله مطار بولي أديس أبابا الدولي.
ومن المقرر عقد قمة إماراتية إثيوبية، في وقت لاحق من اليوم الجمعة، تعد الثانية التي تجمع الشيخ محمد بن زايد وآبي أحمد، خلال 7 شهور.
ويشار إلى أن زيارة محمد بن زايد آل نهيان تأتي بعد يومين من إعلان المبادرة الإماراتية الإنسانية "ما بعد 2020"، التي تقودها أبو ظبي، وأطلقتها جائزة زايد للاستدامة بالتعاون مع عدد من الشركاء، وتتعلق بتوفير مياه الشرب الآمنة لما يصل إلى 9000 من سكان قرى في منطقة ديراشي الجنوبية في إثيوبيا.
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
آبي أحمد ومحمد بن زايد يجريان مباحثات ثنائية بشأن مشروعات الطاقة الشمسية في إثيوبيا
17 يناير, 19:25 GMT
ويشار إلى أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قد أجرى مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، خلال زيارته الأخير إلى أبو ظبي، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، لحضور فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة".
وبحث الجانبان خلال اجتماعهما العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها بما يحقق مصلحة الدولتين، حيث شهدا توقيع اتفاقية بشأن تطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية تصل قدرته إلى 500 ميغاواط في المرحلة الأولى، وأنه "من المستهدف أن يتم تطوير مشروعات مماثلة تنتج ما يصل إلى ألفي ميغاواط داخل إثيوبيا".
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