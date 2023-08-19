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https://sputnikarabic.ae/20230819/قاد-ليفربول-للفوز-محمد-صلاح-يحقق-رقما-قياسيا-جديدا-بعد-هدفه-في-بورنموث-فيديو-1080240372.html
"قاد ليفربول للفوز"... محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا بعد هدفه في "بورنموث"... فيديو
"قاد ليفربول للفوز"... محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا بعد هدفه في "بورنموث"... فيديو
تمكن النجم الدولي المصري، محمد صلاح، قائد "ليفربول" الإنجليزي، من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريقه في شباك "بورنموث"، في المواجهة التي جمعتهما، على ملعب... 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T17:06+0000
2023-08-19T17:06+0000
مجتمع
رياضة
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
اللاعب محمد صلاح
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تغلب نادي "ليفربول" على غريمه التقليدي "بورنموث" بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث نجح محمد صلاح، في إحراز الهدف الثاني لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.فيما أحرز لويس دياز، هدف "ليفربول" الأول في الدقيقة 28، وبعده جوتا قبل نهاية المباراة، مع الإشارة إلى أن "بورنموث" قد تقدم أولًا عن طريق أنطوان سيمنيو.وأكّد الحساب الرسمي لنادي "ليفربول" على منصة "إكس"، اليوم السبت، أن "محمد صلاح، قد تخطى النجم الإنجليزي ستيفن جيرارد، لينفرد بالمركز الخامس في ترتيب قائمة هدافي "ليفربول" التاريخيين".وأوضح أن "النجم المصري قد أصبح خامس هدافي الفريق الإنجليزي "ليفربول" تاريخيا في جميع المسابقات برصيد 187 هدفا، متفوقا على ستيفن جيرارد، صاحب الـ186 هدفا".وساهم محمد صلاح، بـ200 هدف في الدوري الإنجليزي مع كل من "تشيلسي" و"ليفربول" بتسجيل 140 هدفا وصناعة 60، مع الإشارة إلى تسجيله 9 أهداف في آخر 9 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي.يذكر أن محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، قد حصل على جائزة "الحذاء الذهبي" وجائزة "أفضل صانع ألعاب" في الدوري الإنجليزي للموسم الرياضي 2021، بالتوزاي مع ما ظفر به من جوائز أخرى، منها: أفضل لاعب في "ليفربول"، أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم، أفضل لاعب في مسابقة الدوري من رابطة المحترفين الإنجليزية.
https://sputnikarabic.ae/20230808/محمد-صلاح-يستغل-فراغ-دفاعي-صغير-ويحقق-لليفربول-الفوز-فيديو-1079870291.html
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رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح
رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح

"قاد ليفربول للفوز"... محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا بعد هدفه في "بورنموث"... فيديو

17:06 GMT 19.08.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLISاللاعب المصري الدولي، محمد صلاح
اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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تمكن النجم الدولي المصري، محمد صلاح، قائد "ليفربول" الإنجليزي، من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريقه في شباك "بورنموث"، في المواجهة التي جمعتهما، على ملعب "آنفيلد"، في الجولة الثانية من "البريميرليغ"، اليوم السبت.
تغلب نادي "ليفربول" على غريمه التقليدي "بورنموث" بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث نجح محمد صلاح، في إحراز الهدف الثاني لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.
فيما أحرز لويس دياز، هدف "ليفربول" الأول في الدقيقة 28، وبعده جوتا قبل نهاية المباراة، مع الإشارة إلى أن "بورنموث" قد تقدم أولًا عن طريق أنطوان سيمنيو.
اللاعب المصري بفريق ليفربول، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
مجتمع
محمد صلاح يستغل "فراغ دفاعي" صغير ويحقق لليفربول الفوز... فيديو
8 أغسطس, 09:43 GMT
وأكّد الحساب الرسمي لنادي "ليفربول" على منصة "إكس"، اليوم السبت، أن "محمد صلاح، قد تخطى النجم الإنجليزي ستيفن جيرارد، لينفرد بالمركز الخامس في ترتيب قائمة هدافي "ليفربول" التاريخيين".
وأوضح أن "النجم المصري قد أصبح خامس هدافي الفريق الإنجليزي "ليفربول" تاريخيا في جميع المسابقات برصيد 187 هدفا، متفوقا على ستيفن جيرارد، صاحب الـ186 هدفا".
وساهم محمد صلاح، بـ200 هدف في الدوري الإنجليزي مع كل من "تشيلسي" و"ليفربول" بتسجيل 140 هدفا وصناعة 60، مع الإشارة إلى تسجيله 9 أهداف في آخر 9 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي.
يذكر أن محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، قد حصل على جائزة "الحذاء الذهبي" وجائزة "أفضل صانع ألعاب" في الدوري الإنجليزي للموسم الرياضي 2021، بالتوزاي مع ما ظفر به من جوائز أخرى، منها: أفضل لاعب في "ليفربول"، أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم، أفضل لاعب في مسابقة الدوري من رابطة المحترفين الإنجليزية.
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