https://sputnikarabic.ae/20230822/محلل-جزائري-يكشف-سبب-رفض-بلاده-لطلب-فرنسي-بفتح-أجوائها-أمام-التدخل-العسكري-في-النيجر-1080324086.html

محلل جزائري يكشف سبب رفض بلاده لطلب فرنسي بفتح أجوائها أمام التدخل العسكري في النيجر

محلل جزائري يكشف سبب رفض بلاده لطلب فرنسي بفتح أجوائها أمام التدخل العسكري في النيجر

وصف المحلل السياسي المختص بالشأن الأفريقي، البروفيسور بوحنية قوي، فشل المفاوضات بين منظمة "الإيكواس" والمجلس العسكري في النيجر، بالمتوقعة. 22.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-22T13:28+0000

2023-08-22T13:28+0000

2023-08-22T13:28+0000

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وأشار قوي، أن المنظمة لم تقدم مدخلا لحل الأزمة سوى مدخل واحد بإعادة بازوم للرئاسة، وهو ما ترفضه مختلف الانقلابات التي جرت في أفريقيا، والتي قامت بالأساس على إحلال منظومة جديدة بدلا من القديمة وبالتالي لا يمكن للمجلس العسكري بأن يقبل بهذا المقترح، من خلال قراءة تاريخية للانقلابات التي حدثت في أفريقيا.مضيفا أنه كان يفترض على "إيكواس" أن تقدم تصورا لحلحلة الأزمة بشكل جذري وليس عن طريق البحث عن مدخل واحد وهو إعادة الرئيس بازوم الى مقعد الرئاسة.وحول إمكانية أن تقوم "إيكواس" بالتوجه لحل عسكري، لم يستبعد قوي، أن تلجأ المنظمة لتدخل عسكري مشترك، باعتبار المنظمة وكيل حصري للمستعمر السابق في أفريقيا.بالتالي أي تدخل عسكري سيؤدي لإطالة عمر الأزمة بالتالي الحوار فشل وسيفشل بين "الإيكواس" والمجلس العسكري نظرا للوضع المتشابك والمعقد.وحول دور فرنسا في ممارسة ضغوط على المجموعة من أجل التدخل، قال المحلل: "فرنسا كونها مستعمر سابق لأغلب الدول اللصيقة والمتاخمة للنيجر وباعتبارها المؤثرة على صناعة القرار في دول مجموعة "إيكواس"، ستلجأ عبر حلفائها التقليدين مثل كوت ديفوار وبنين والغابون ومالي والسنغال للتدخل العسكري، لكن يبدو أن هذه الدول التي تعيش حالة استقرار قلق، هي بدورها ترفض هذا التدخل العسكري حتى لو أعلنت بعضها قبول هذه الآلية والعمل بها".مشيرا إلى حالة من عدم توافق بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، فيما يخص الوضع في النيجر، قائلا: "تبدو الولايات المتحدة على غير وفاق مع فرنسا بعد تعين سفيرة جديدة لها لدى النيجر، وهذه الرؤية تختلف تماما مع الرؤية الفرنسية، والمجلس العسكري يحظى بتوافق شعبي كبير ورفض للمستعمر السابق، فرنسا، كما وتشهد المنطقة تراجع للنفوذ الفرنسي مع امتداد لنفوذ "الإنغلو ساكسوني" و"الإنغلو فوني" وهذه كلها معطيات تشير لانحسار الدور الفرنسي مستقبلا حتى لو ارتبطت النيجر بفرنسا باتفاقية سابقة بخصوص اليورانيوم، لكن يبدو أن المجلس العسكري الحالي والمؤسسات الدستورية مستقبلا ستعيد النظر بالكثير من هذه الاتفاقيات والعلاقات مع فرنسا وكذلك مالي وفرنسا والسنغال وفرنسا، ناهيك عن دول الشمال الأفريقي وتحديدا الجزائر".

https://sputnikarabic.ae/20230821/إيكواس-الخيار-العسكري-للتعامل-مع-أزمة-النيجر-ما-زال-على-الطاولة-1080302548.html

https://sputnikarabic.ae/20230822/إعلام-النيجر-تبدأ-في-اتخاذ-إجراءات-استثنائية-لـمواجهة-عدوان-عسكري-وشيك-1080310569.html

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