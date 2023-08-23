إعلام: صورة تكشف إتمام صفقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي والإعلان خلال ساعات
© AFP 2023 / PAUL ELLISالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي اتحاد جدة السعودي حسم صفقة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ليصبح لاعبا في الدوري السعودي "روشن".
وقالت صحيفة "الكأس السعودية"، عبر حسابها على "إكس" (تويتر سابقا)، إن "رئيس نادي اتحاد جدة أنمار الحائلي سافر إلى لندن لحسم صفقة محمد صلاح وسيتم ضمه لصفوف النادي خلال ساعات قليلة".
عاجل— صحيفة الكأس (@al_kascom) August 22, 2023
مصادر #صحيفة_الكأس من لندن
أنمار الحائلي يقترب من إنهاء كافة التفاصيل مع #ليفربول ليصبح #محمد_صلاح نمرًا عالميًا جديدًا خلال ساعات. #صلاح#الاتحاد #صلاح_اتحادي pic.twitter.com/BjfoxqoWBM
من حهته، قال الصحفي الإيطالي في "سكاي سبورت"، رودي جاليتي، عبر "إكس"، إن "الاتحاد السعودي لا يستسلم في سباق ضم محمد صلاح، وأرسل عرضاً ضخماً، يزيد عن 100 مليون دولار، من أجل إقناع المدير الفني لنادي ليفربول يورغن كلوب لبيع اللاعب".
🚨💥 #AlIttihad don't give up for #Salah: the 🇸🇦 club sent a huge offer (more than $100m) to convince especially #Klopp - who rejected the idea of his farewell so far - to let him go.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 22, 2023
🌟 If #Liverpool will accept, it'll be the most expensive deal in the history of Saudi League. pic.twitter.com/BaSsSUS6EL
وفي تطورمفاجئ، قام عضو الجمعية العمومية الذهبي في نادي الاتحادالسعودي، أحمد القحطاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، بنشر صورة محمد صلاح بقميص النادي السعودي، مرفقًا إياها بالساعة الرملية، في إشارة لاقتراب إتمام الصفقة، لكن بعدها بدقائق قام بحذف الصورة، دون كشف الأسباب.
كان وكيل أعمال محمد صلاح، حسم الجدل أخيرا، بعد تقارير تحدثت عن احتمالية رحيل صلاح عن الفريق، وذلك بناء على رغبة اتحاد جدة السعودي في ضمه.
وأكد رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، عبر حسابه على "إكس"، أنه إذا كان هناك أي نية للرحيل عن ليفربول، فلم يكن من الممكن توقيع تمديد العقد الصيف الماضي.
وتشهد الرياضة السعودية في الآونة الأخيرة تغييرات هائلة، خاصة بعد انضمام رونالدو وكريم بنزيما ونيمار إلى صفوف أندية الدوري السعودي، في صفقات من العيار الثقيل مقابل امتيازات مالية ضخمة، ما جدد التساؤلات حول مغزى الإنفاق الضخم على كرة القدم.
وكان صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، استحوذ على أربعة أندية كرة قدم أخيرا، هي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، ما سمح لها عقد صفقات كبيرة بمبالغ طائلة مع لاعبين كثر منهم أتوا مباشرة من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.