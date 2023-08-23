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https://sputnikarabic.ae/20230823/إعلام-صورة-تكشف-إتمام-صفقة-انتقال-محمد-صلاح-إلى-اتحاد-جدة-السعودي-والإعلان-خلال-ساعات-1080341086.html
إعلام: صورة تكشف إتمام صفقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي والإعلان خلال ساعات
إعلام: صورة تكشف إتمام صفقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي والإعلان خلال ساعات
كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي اتحاد جدة السعودي حسم صفقة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ليصبح لاعبا في الدوري السعودي "روشن". 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T06:38+0000
2023-08-23T06:38+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
أخبار السعودية اليوم
السعودية
ليفربول
رياضة
منوعات
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وقالت صحيفة "الكأس السعودية"، عبر حسابها على "إكس" (تويتر سابقا)، إن "رئيس نادي اتحاد جدة أنمار الحائلي سافر إلى لندن لحسم صفقة محمد صلاح وسيتم ضمه لصفوف النادي خلال ساعات قليلة".من حهته، قال الصحفي الإيطالي في "سكاي سبورت"، رودي جاليتي، عبر "إكس"، إن "الاتحاد السعودي لا يستسلم في سباق ضم محمد صلاح، وأرسل عرضاً ضخماً، يزيد عن 100 مليون دولار، من أجل إقناع المدير الفني لنادي ليفربول يورغن كلوب لبيع اللاعب".وفي تطورمفاجئ، قام عضو الجمعية العمومية الذهبي في نادي الاتحادالسعودي، أحمد القحطاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، بنشر صورة محمد صلاح بقميص النادي السعودي، مرفقًا إياها بالساعة الرملية، في إشارة لاقتراب إتمام الصفقة، لكن بعدها بدقائق قام بحذف الصورة، دون كشف الأسباب.كان وكيل أعمال محمد صلاح، حسم الجدل أخيرا، بعد تقارير تحدثت عن احتمالية رحيل صلاح عن الفريق، وذلك بناء على رغبة اتحاد جدة السعودي في ضمه.وأكد رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، عبر حسابه على "إكس"، أنه إذا كان هناك أي نية للرحيل عن ليفربول، فلم يكن من الممكن توقيع تمديد العقد الصيف الماضي.وتشهد الرياضة السعودية في الآونة الأخيرة تغييرات هائلة، خاصة بعد انضمام رونالدو وكريم بنزيما ونيمار إلى صفوف أندية الدوري السعودي، في صفقات من العيار الثقيل مقابل امتيازات مالية ضخمة، ما جدد التساؤلات حول مغزى الإنفاق الضخم على كرة القدم.وكان صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، استحوذ على أربعة أندية كرة قدم أخيرا، هي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، ما سمح لها عقد صفقات كبيرة بمبالغ طائلة مع لاعبين كثر منهم أتوا مباشرة من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.
https://sputnikarabic.ae/20230815/إعلام-محمد-صلاح-يوافق-على-الانضمام-لاتحاد-جدة-ويمنح-الضوء-الأخضر-للتفاوض-مع-ليفربول-1080087929.html
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اللاعب محمد صلاح, أخبار السعودية اليوم, السعودية, ليفربول, رياضة, منوعات
اللاعب محمد صلاح, أخبار السعودية اليوم, السعودية, ليفربول, رياضة, منوعات

إعلام: صورة تكشف إتمام صفقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي والإعلان خلال ساعات

06:38 GMT 23.08.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLISالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي اتحاد جدة السعودي حسم صفقة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ليصبح لاعبا في الدوري السعودي "روشن".
وقالت صحيفة "الكأس السعودية"، عبر حسابها على "إكس" (تويتر سابقا)، إن "رئيس نادي اتحاد جدة أنمار الحائلي سافر إلى لندن لحسم صفقة محمد صلاح وسيتم ضمه لصفوف النادي خلال ساعات قليلة".
من حهته، قال الصحفي الإيطالي في "سكاي سبورت"، رودي جاليتي، عبر "إكس"، إن "الاتحاد السعودي لا يستسلم في سباق ضم محمد صلاح، وأرسل عرضاً ضخماً، يزيد عن 100 مليون دولار، من أجل إقناع المدير الفني لنادي ليفربول يورغن كلوب لبيع اللاعب".
وفي تطورمفاجئ، قام عضو الجمعية العمومية الذهبي في نادي الاتحادالسعودي، أحمد القحطاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، بنشر صورة محمد صلاح بقميص النادي السعودي، مرفقًا إياها بالساعة الرملية، في إشارة لاقتراب إتمام الصفقة، لكن بعدها بدقائق قام بحذف الصورة، دون كشف الأسباب.
كان وكيل أعمال محمد صلاح، حسم الجدل أخيرا، بعد تقارير تحدثت عن احتمالية رحيل صلاح عن الفريق، وذلك بناء على رغبة اتحاد جدة السعودي في ضمه.
الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
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إعلام: محمد صلاح يوافق على الانضمام لاتحاد جدة ويمنح الضوء الأخضر للتفاوض مع ليفربول
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وأكد رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، عبر حسابه على "إكس"، أنه إذا كان هناك أي نية للرحيل عن ليفربول، فلم يكن من الممكن توقيع تمديد العقد الصيف الماضي.
وتشهد الرياضة السعودية في الآونة الأخيرة تغييرات هائلة، خاصة بعد انضمام رونالدو وكريم بنزيما ونيمار إلى صفوف أندية الدوري السعودي، في صفقات من العيار الثقيل مقابل امتيازات مالية ضخمة، ما جدد التساؤلات حول مغزى الإنفاق الضخم على كرة القدم.
وكان صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، استحوذ على أربعة أندية كرة قدم أخيرا، هي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، ما سمح لها عقد صفقات كبيرة بمبالغ طائلة مع لاعبين كثر منهم أتوا مباشرة من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.
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