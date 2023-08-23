https://sputnikarabic.ae/20230823/إعلام-صورة-تكشف-إتمام-صفقة-انتقال-محمد-صلاح-إلى-اتحاد-جدة-السعودي-والإعلان-خلال-ساعات-1080341086.html

إعلام: صورة تكشف إتمام صفقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي والإعلان خلال ساعات

إعلام: صورة تكشف إتمام صفقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي والإعلان خلال ساعات

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي اتحاد جدة السعودي حسم صفقة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ليصبح لاعبا في الدوري السعودي "روشن". 23.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-23T06:38+0000

2023-08-23T06:38+0000

2023-08-23T06:38+0000

مجتمع

اللاعب محمد صلاح

أخبار السعودية اليوم

السعودية

ليفربول

رياضة

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/0e/1066398552_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_6256e5b187c01c1440916044a6b29155.jpg

وقالت صحيفة "الكأس السعودية"، عبر حسابها على "إكس" (تويتر سابقا)، إن "رئيس نادي اتحاد جدة أنمار الحائلي سافر إلى لندن لحسم صفقة محمد صلاح وسيتم ضمه لصفوف النادي خلال ساعات قليلة".من حهته، قال الصحفي الإيطالي في "سكاي سبورت"، رودي جاليتي، عبر "إكس"، إن "الاتحاد السعودي لا يستسلم في سباق ضم محمد صلاح، وأرسل عرضاً ضخماً، يزيد عن 100 مليون دولار، من أجل إقناع المدير الفني لنادي ليفربول يورغن كلوب لبيع اللاعب".وفي تطورمفاجئ، قام عضو الجمعية العمومية الذهبي في نادي الاتحادالسعودي، أحمد القحطاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، بنشر صورة محمد صلاح بقميص النادي السعودي، مرفقًا إياها بالساعة الرملية، في إشارة لاقتراب إتمام الصفقة، لكن بعدها بدقائق قام بحذف الصورة، دون كشف الأسباب.كان وكيل أعمال محمد صلاح، حسم الجدل أخيرا، بعد تقارير تحدثت عن احتمالية رحيل صلاح عن الفريق، وذلك بناء على رغبة اتحاد جدة السعودي في ضمه.وأكد رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، عبر حسابه على "إكس"، أنه إذا كان هناك أي نية للرحيل عن ليفربول، فلم يكن من الممكن توقيع تمديد العقد الصيف الماضي.وتشهد الرياضة السعودية في الآونة الأخيرة تغييرات هائلة، خاصة بعد انضمام رونالدو وكريم بنزيما ونيمار إلى صفوف أندية الدوري السعودي، في صفقات من العيار الثقيل مقابل امتيازات مالية ضخمة، ما جدد التساؤلات حول مغزى الإنفاق الضخم على كرة القدم.وكان صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، استحوذ على أربعة أندية كرة قدم أخيرا، هي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، ما سمح لها عقد صفقات كبيرة بمبالغ طائلة مع لاعبين كثر منهم أتوا مباشرة من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

https://sputnikarabic.ae/20230815/إعلام-محمد-صلاح-يوافق-على-الانضمام-لاتحاد-جدة-ويمنح-الضوء-الأخضر-للتفاوض-مع-ليفربول-1080087929.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اللاعب محمد صلاح, أخبار السعودية اليوم, السعودية, ليفربول, رياضة, منوعات