https://sputnikarabic.ae/20230823/الرئيس-الصيني-من-قمة-بريكس-يجب-العمل-على-تأمين-سلاسل-التوريد-1080348923.html
الرئيس الصيني من قمة "بريكس": يجب العمل على تأمين سلاسل التوريد
الرئيس الصيني من قمة "بريكس": يجب العمل على تأمين سلاسل التوريد
صرّح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، في الجلسة العامة لقمة "بريكس" بأنه يحب على دول البريكس الوقوف ضد الإكراه الاقتصادي والتركيز على التعاون... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T11:05+0000
2023-08-23T11:05+0000
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قمة بريكس 2023
العالم
مجموعة بريكس
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وقال الرئيس الصيني: "العالم يعاني من إعادة البناء والتغيرات، ونحن في "بريكس" يجب ألا ننسى هدفنا الأساسي، الاتحاد وتعزيز التعاون الدولي وتطوير وتوفير الاستقرار".وتابع: "نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، فالتنمية والنمو حق لجميع الدول".ووفقا له، ينبغي على دول البريكس توسيع التعاون السياسي والأمني، والحفاظ على السلام والهدوء.وتابع جين بينغ: "علينا تعزيز التعاون بيننا في ظل الانقسامات التي يشهدها العالم".وأضاف: "الصين مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف لإنشاء آلية للتبادل والتعاون الصناعي المستدام في دول البريكس".وقال الرئيس الصيني: "ننظر في إمكانية تشكيل منصة للتعاون في مجال الأقمار الصناعية والفضاء لدول بريكس".واقترح الرئيس الصيني تطوير التعاون في قطاعات التعليم، والتعليم الخاص، والتعليم الرقمي، وتشكيل منصة للتعلم عن بعد.وأضاف: "نحن ندعم الدور الرئيسي للأمم المتحدة، وكذلك منظمة التجارة العالمية، ونعارض التحالفات المغلقة".وحث شي جين بينغ على تسريع انضمام المزيد من الدول إلى مجموعة البريكس.
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قمة بريكس 2023, العالم, مجموعة بريكس
قمة بريكس 2023, العالم, مجموعة بريكس
الرئيس الصيني من قمة "بريكس": يجب العمل على تأمين سلاسل التوريد
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صرّح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، في الجلسة العامة لقمة "بريكس" بأنه يحب على دول البريكس الوقوف ضد الإكراه الاقتصادي والتركيز على التعاون التجاري.
وقال الرئيس الصيني: "العالم يعاني من إعادة البناء والتغيرات، ونحن في "بريكس" يجب ألا ننسى هدفنا الأساسي، الاتحاد وتعزيز التعاون الدولي وتطوير وتوفير الاستقرار".
وأضاف: "تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال مضطربا ونسبة النمو تقل عن 3 في المئة".
وتابع: "نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، فالتنمية والنمو حق لجميع الدول".
وأضاف جين بينغ: "يجب علينا أن نعمل معا لتطوير وتأمين سلاسل التوريد، ولتعزيز الاقتصاد الرقمي والتصنيع والصناعة الخضراء، وتعزيز التجارة والتبادل المالي".
ووفقا له، ينبغي على دول البريكس توسيع التعاون السياسي والأمني، والحفاظ على السلام والهدوء.
وقال: "يجب على دول "البريكس" الالتزام بالتنمية السلمية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية فيما بينها".
وتابع جين بينغ: "علينا تعزيز التعاون بيننا في ظل الانقسامات التي يشهدها العالم".
وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه الدول النامية وعلينا في المجموعة أن نكون أصدقاء لهذه الدول في رحلة تعافيها.
وأضاف: "الصين مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف لإنشاء آلية للتبادل والتعاون الصناعي المستدام في دول البريكس".
وقال الرئيس الصيني: "ننظر في إمكانية تشكيل منصة للتعاون في مجال الأقمار الصناعية والفضاء لدول بريكس".
وأضاف: "عقلية الحرب الباردة لا تزال قائمة حتى اليوم، والوضع الجيوسياسي قاتم".
واقترح الرئيس الصيني تطوير التعاون في قطاعات التعليم، والتعليم الخاص، والتعليم الرقمي، وتشكيل منصة للتعلم عن بعد.
وقال: "يجب علينا أن ندعم العدالة والمساواة، وتعزيز الإدارة الدولية. فإذا إردات مجتمعاتنا أن تمضي في طريق التنمية، يتعين الالتزام بالقوانين الدولية وخاصة ميثاق الأمم المتحدة، دون إملاءات من القوى العالمية، وتشكيل تحالفات مغلقة، وهو أمر غير مقبول".
وأضاف: "نحن ندعم الدور الرئيسي للأمم المتحدة، وكذلك منظمة التجارة العالمية، ونعارض التحالفات المغلقة".
وتابع: الحكمة الصينية تقول "العدالة دائما تنتصر"، و"بريكس" تدافع وتقف إلى جانب العدالة في جميع أنحاء العالم".
وحث شي جين بينغ على تسريع انضمام المزيد من الدول إلى مجموعة البريكس.