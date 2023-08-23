https://sputnikarabic.ae/20230823/الرئيس-الصيني-من-قمة-بريكس-يجب-العمل-على-تأمين-سلاسل-التوريد-1080348923.html

الرئيس الصيني من قمة "بريكس": يجب العمل على تأمين سلاسل التوريد

الرئيس الصيني من قمة "بريكس": يجب العمل على تأمين سلاسل التوريد

صرّح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، في الجلسة العامة لقمة "بريكس" بأنه يحب على دول البريكس الوقوف ضد الإكراه الاقتصادي والتركيز على التعاون... 23.08.2023, سبوتنيك عربي

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قمة بريكس 2023

العالم

مجموعة بريكس

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وقال الرئيس الصيني: "العالم يعاني من إعادة البناء والتغيرات، ونحن في "بريكس" يجب ألا ننسى هدفنا الأساسي، الاتحاد وتعزيز التعاون الدولي وتطوير وتوفير الاستقرار".وتابع: "نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، فالتنمية والنمو حق لجميع الدول".ووفقا له، ينبغي على دول البريكس توسيع التعاون السياسي والأمني، والحفاظ على السلام والهدوء.وتابع جين بينغ: "علينا تعزيز التعاون بيننا في ظل الانقسامات التي يشهدها العالم".وأضاف: "الصين مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف لإنشاء آلية للتبادل والتعاون الصناعي المستدام في دول البريكس".وقال الرئيس الصيني: "ننظر في إمكانية تشكيل منصة للتعاون في مجال الأقمار الصناعية والفضاء لدول بريكس".واقترح الرئيس الصيني تطوير التعاون في قطاعات التعليم، والتعليم الخاص، والتعليم الرقمي، وتشكيل منصة للتعلم عن بعد.وأضاف: "نحن ندعم الدور الرئيسي للأمم المتحدة، وكذلك منظمة التجارة العالمية، ونعارض التحالفات المغلقة".وحث شي جين بينغ على تسريع انضمام المزيد من الدول إلى مجموعة البريكس.

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